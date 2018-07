אז איך באמת אפשר להצליח בעבודה? מחקר חדש של פרופ' האנסן מאוניברסיטת קליפורניה סותר הרבה מהידוע לנו לגבי ההתנהגויות שמייצרות הצלחה בעבודה.

בספרו " How Top Performers Do Less, Work Better, and Achieve More " מתאר האנסן את כל ההתנהגויות שאיתר, המיוחסות לעובדים מצליחנים שיודעים איך להגיע להישגים מעולים בפחות זמן.

ראשית, עיקרון חשוב למדי לפי האנסן הוא לעשות פחות - ואז להיות אובססיביים בנוגע לכך. כלומר, ראשית להתמקד רק במשימות שבהן אנחנו מצטיינים במיוחד, או באלה הממוקמות גבוה ביותר סדרי העדיפויות שלנו, ושנית, לאחר שמתמקדים באלה, להשקיע את כל המאמצים והמשאבים האפשריים בהן. איך בוחרים את המשימות הללו? לוקחים רק את מה שמייצר את הערך הרב ביותר לארגון, ללקוחות או לאנשים אחרים.

האנסן מצא כי כשאנשים עושים זאת, בדרך כלל הממונים מבחינים בשיפור שחל בביצועיהם, וכצפוי, מבקשים מהם לעשות דברים נוספים באותו אופן. אולם כאן טמון ההבדל בין המצליחנים לבין העובדים שהאנסן לא הגדיר ככאלה: המצליחנים אומרים לא. הם דבקים אך ורק במשימות שבחרו, אלה בעלות הערך הרב ביותר. זה כמובן לא פשוט לסרב, אולם לטענתו, מי שמצליח לשמור על העיקרון הזה מדורג 25 נקודות גבוה יותר בדירוג הביצועים מאשר אלה שאינם מסוגלים.

שנית, הוא מדבר על תשוקה, אך בגישה שונה לגמרי מכפי שנהוג לדבר עליה. לגישתו של האנסן, בכל מקום ממליצים לנו ללכת בעקבות התשוקה שלנו כדי למצוא את הסיפוק והאושר בעבודה, וכשלוקחים זאת פשוטו כמשמעו, זה אומר שהתשוקה לבדה היא שתכתיב לנו את מעשינו. בלי שום קשר לשיקולים אחרים. וכאן, לדעת האנסן, נעוצה הטעות של רבים מאתנו, בבואנו לבחור את מסלול ההתמקדות המקצועית שלנו. לטענתו זה אפילו מסוכן, משום שזה מוביל אותנו למצב שבו הדבר היחיד שבו אנו מתמקדים הוא מה שמרגש אותנו, בלי קשר לשאלה: האם אני תורם לאחרים? ללקוחות, או לאנשים אחרים? (מצב שמוביל לפגיעה בהצלחתנו).

האנסן מצא כי איננו צריכים לרדוף אחרי התשוקה שלנו מצד אחד, אך איננו צריכים גם להתעלם ממנה מצד שני. הסוד, לדבריו, נעוץ בגורם השלישי: תשוקה מותאמת מטרה.

תשוקה בשילוב רווח: משימה שמעניינת ומסקרנת את העובד, ובו זמנית גם משתלמת לו כלכלית ומקנה לו תגמול. תשוקה בשילוב יצירתיות: משימה שמושכת את העובד, ובו זמנית נותנת דרור ליצירתיות שבו.



תשוקה בשילוב אינטראקציה עם אנשים: משימה שהעובד אוהב לעסוק בה, ובו זמנית מזמנת יחסים עם אנשים שהאינטראקציה עמם גורמת לו להרגשה טובה.

תשוקה בשילוב הישג: משימה אטרקטיבית, שבו זמנית מצריכה הפעלת כישורים שהעובד חזק בהם, וכך מאפשרת לו להרגיש שהוא טוב במה שהוא עושה.

תשוקה בשילוב למידה: משימות מרתקות, שגם מאפשרות לעובד ללמוד דבר מה חדש.

