שילב תוריד מהמדפים בגד לפעוטות עם הכיתוב ME TOO

תמונה שהעלה בסוף השבוע הגולש עומרי סמדר עוררה בסוף השבוע סערה ברשתות החברתיות. בתמונה נראה פריט לבוש לפעוטות שנמכר ברשת שילב, כשהכיתוב שמובלט בחזית הבגד הוא ״ME TOO”.

התמונה הזו עוררה ביקורת רבה בקרב המגיבים, שפרסמו מאות תגובות נדהמות על חוסר הרגישות שבשימוש בביטוי הזה, שקיבל קונוטציה ברורה מאוד מאז אוקטובר האחרון, כשהפך לשם נרדף לקמפיין נגד הטרדות מיניות, שהתפשט בעקבות חשיפת שרשרת מקרים בהם המפיק ההוליוודי הארווי ויינסטין הטריד מינית נשים רבות, לאורך שנים. מאז הביטוי נקשר עם שיתוף בחוויות של אלימות מינית כלפי נשים, והוא מוכר כתיוג שנלווה אליהן.

בין הנשים הרבות ששיתפו חוויות אישיות של אלימות מינית ישנן נשים ידועות רבות, מה שעורר גל של הדהוד ושיתוף מקרים נוספים. ביניהן הזדהו ליידי גאגא, ריס וויתרספון, וגם דמויות בכירות בתקשורת הישראלית כמו אושרת קוטלר ודנה וייס.

ואף בסוף שנת 2017 מגזין טיים הכריז על "שוברות השתיקה" - אותן נשים אשר לקחו חלק בקמפיין העדויות על ההטרדות המיניות - בתור "איש השנה של 2017״.

סמנכ״לית השיווק של שילב מיהרה להגיב כבר בסוף השבוע אל הפוסט המדובר: ״שמי יפעת רוזנברג ואני סמנכ"לית השיווק בחברת שילב. ראשית, אנו מודים על כך שהסבת את תשומת ליבנו ועל הרגישות. צר לנו כי נפלה טעות בשיקול הדעת שלקחנו. חשוב לציין כי עיצוב הקולקציה החדשה אשר נכנסה בימים אלו לסניפים, נעשה עוד טרם קמפיין המחאה. פריט זה הינו חלק מקולקצייה בה אח גדול מכריז על הבגד -I"m Here, בעוד אחיו הקטן מגיב בשובבות - Me too.

לא שיערנו כי משפט כה תמים יהפך לסיסמה חברתית טעונה. כמובן שבקונטקס הנוכחי הדבר מקבל פרשנות נוספת ולכן נדאג להסיר את הפריט מחנויות הרשת באופן מיידי. במקביל נבצע הפקת לקחים במטרה למנוע תקלות מסוג זה בעתיד״.

