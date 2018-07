"ילד הפלא" של ההיי-טק: "לבנות מוצר טוב? צריך אמפתיה"

"כששואלים מישהו מה אתה עושה, או באנגלית - What do you do for a living? כולם עונים את המקצוע שלהם, הג'וב. בעינינו, לא הגיוני שזו תהיה התשובה היחידה, ולפיכך החלטנו לייצר מסגרת בה הגבולות בין עבודה לחיים אישיים גם כך מטושטשים, ולדאוג שהחוויה הזו תהיה כמה שיותר נגישה לכולם - בעלי עסקים ופרילנסרים, ותשנה את עולם העבודה כמו שאנו מכירים אותו כיום".

האזינו לפרק:

רון גורה לא הקים את WeWork, אבל הוא בהחלט מחובר אליה בנימי נפשו. מי שכונה "ילד הפלא של ההיי-טק הישראלי", הקים את הסטארט-אפ The Gifts Project שנמכר ל-eBay, ניהל את מרכז החדשנות של האחרונה בישראל, ולאחר מכן עבר לקרן אלף של מייקל אייזנברג ואדן שוחט כיזם הבית (Entrepreneur in Residence). כיום, כ-VP Product של ענקית חללי העבודה, הוא נשמע, הולך ומדבר כמי שהקים את החברה, או לפחות גדל בה מיומה הראשון.

בין לבין, הוא מנהל בתל-אביב צוות פיתוח של מעל ל-100 איש, ומוביל את הפיתוח של המוצרים הטכנולוגיים של WeWork, המשרתים את החברים (Members) והאקו-סיסטם שלה. בפרק סיום העונה של עוד פודקאסט לסטארט-אפים (עונה 3), נפנה גורה לדבר על המסע היזמי שלו, מכירת The Gifts Project, והחזון הגדול של WeWork.

רון, איך קרה ש-WeWork נתפסת כיום כהרבה מעבר לעסק נדל"ני?

גורה: "כי החזון שלה הרבה יותר גדול מזה. לא סתם הסיסמה שלנו ב-WeWork היא Do What You Love. כדי לעשות זאת, אנו מאמינים שבעלי עסקים, יזמים ופרינלסרים צריכם קודם כל להפסיק להתעסק במה שהם לא אוהבים - בניהול המשרד, בלוגיסטיקה ובביורקרטיה. ולעשות רק מה שהם טובים בו ואוהבים, העבודה שלהם".

התפיסה של WeWork, לדברי גורה, היא לאפשר לעסקים - בהם גם ארגונים גדולים - לתפוס את עולם המשרדים והנדל"ן המסחרי כמשהו שלא צריך להחזיק כנכס, אלא רק לקבל גישה אליו. "משרד, או נכס נדל"ן, הם בהגדרה משהו קבוע ולא משתנה. בעוד מצב העסק הוא מאד דינאמי, יותר ופחות מכירות, יותר ופחות עובדים - WeWork מאפשרת לכולם את הגמישות הזו לגבי הצרכים המשרדיים שלהם, מבלי להתחייב מראש".

וזה עובד ל-WeWork. רק לא מזמן גייסה החברה כ-702 מיליון דולר באג"ח (מעל ליעד גיוס של 500 מיליון דולר), וזאת לאחר שגייסה מעל ל-5 מיליארד דולר, לרבות השקעה של 4 מיליארד דולר באוגוסט 2017 מסופטבנק. לפי מסמכי הנפקת החברה נכון ל-1 במארס, לחברה יש כ-200 אלף לקוחות, השוכרים 251 אל עמדות עבודה ב-24 מדינות. "אנו חווים צמיחה של 100% בהכנסות משנה לשנה, ופותחים מתחם אחד ביום", מבהיר גורה. "ואנו מדברים פה על הכנסות בסדרי גודל של מיליארדים, לא פשוט לייצא צמיחה כזו."

ומה לגבי התפקיד של גורה בעסק הזה? "מנהל מוצר הוא כמו הורה טוב, צריך לגדל את הילד שלו - המוצר - בלי אגו", הוא מבהיר. "כמובן, נדרשת גם המון התחשבות בכל הגורמים השונים: המפתחים, הלקוחות, האקו-סיסטם של המוצר. אני חושב שאם יש תכונה אחת מהותית שמנהל מוצר טוב ניחן בה - זה אמפתיה".

