תם סכסוך yes ו-RGE: הודיעו על הארכת הסכם לשידור ספורט 5

הסכסוך המתמשך בין yes לקבוצת RGE מגיע לקיצו: החברות הודיעו היום כי חתמו על הארכת הסכם לשידור ערוצי ספורט 5 של חברת RGE ב-yes. ההסכם כולל את הוספת כל ערוצי הספורט של RGE למערך שידורי הטלוויזיה של Sting TV.

עוד מודיעות החברות כי הושגו הבנות גם בנוגע לסדרות ערוץ הילדים של RGE שהופקו עבור yes, ובנוסף תחזור לשידור הדרמה המוסיקלית 'או בוי'.

כזכור, בין yes ובין RGE פרץ בסוף 2016 סכסוך עסקי סביב הזכויות החדשות שרכש ערוץ הספורט. RGE טענה כי חלקה היחסי של yes בעלות השנתית של הזכויות החדשות עומד על 51 מיליון שקל בשנה ודרשה כי yes תשלם לה 4.25 מיליון שקל בחודש. ב-yes טענו כי על-פי ההסכם בין הצדדים שנחתם ב-2012, היא אינה מחויבת לשלם ל-RGE עבור תכנים חדשים שנוספים לערוץ. הסכסוך הלך והסלים ונדון במשך תקופה ארוכה בבית משפט.

סכסוך נוסף בין הצדדים התמקד בערוץ הילדים של RGE, שירד ממסכי yes בראשית 2017.

אחד מספיחי הסכסוך המסחרי היה סביב הסדרה או בוי. הסדרה שנחשבה ללהיט בקרב בני נוער שודרה במהלך הפרקים הראשונים שלה במסגרת ערוץ הילדים של yes בהפעלת RGE אך ירדה מאותו ערוץ הילדים 4 פרקים לפני סיומה, מה שעורר תגובות נסערות בקרב הצופים.

