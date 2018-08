לפני הזריחה: נאס"א שיגרה חללית לא מאוישת לחקר השמש

סוכנות החלל האמריקאית נאס"א שיגרה הבוקר (א') את החללית הלא מאוישת Parker Solar Probe שמטרתה להגיע קרוב יותר לשמש מכל כלי חלל אחר אי פעם. פרקר שוגרה מקייפ קנברל שבפלורידה, בניסיון השני, לאחר שאתמול נאס"א פספסה את חלון הזמנים האפשרי לשיגור. פרקר שוגרה על גבי טיל מסוג Delta IV Heavy rocket של חברת United Launch Alliance, חברת חלל פרטית בבעלות משותפת של בואינג ולוקהיד מרטין.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn