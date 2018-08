המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות; מניית טוויטר עלתה

יום המסחר הראשון של השבוע ננעל היום (ב') בארה"ב בירידות שערים קלות, זאת על רקע המשבר הכלכלי בטורקי. המדדים המובילים כולם ננעלו בירידות קלות. המסחר באירופה ננעל היום במגמה שלילית, והמסחר באסיה נסגר בירידות שערים.

בסוף השבוע ננעל המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, ומדד דאו ג'ונס מחק את כל העליות שרשם החודש, על רקע התלקחות נוספת במתיחות הגיאופוליטית. נשיא ארה"ב צייץ ביום שישי כי הוא מכפיל את המכסים על יבוא מתכות מטורקיה. הציוץ שלח את הלירה הטורקית להתרסקות לשפל של כל הזמנים מול הדולר. הלירה הטורקית ירדה בכ-7% למול הדולר. הירידות הגיעו גם לבורסה הטורקית, שננעלה בירידות חדות. הבנקים צונחים במסחר: מניית Turkiye Is Bankasi, הבנק הגדול במדינה, התרסקה בכ-12.5%, מניית Yapi Kredi Bankasi צנחה ב-14% ומניית Garanti Bankasi איבדה כ-10%.

המטבע הטורקי נפל קורבן למשבר המעמיק שנוצר כתוצאה מאג'נדת הצמיחה בכל מחיר של הממשלה והסכסוך המחריף עם ארה"ב, שמענישה את טורקיה בגין מעצרו של כומר אמריקאי. צניחת הלירה הכתה היום גלים בכל השווקים העולמיים, והפילה את אחד ממדדי השווקים המתעוררים לרמה הנמוכה ביותר בתקופה שעולה על שנה.

היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו בארה"ב.

סמנכ"ל הכספים של נטפליקס דיוויד וולס הודיע כי יתפטר מתפקידו.

הארלי דוידסון שוב ספגה ביקורת מצידו של נשיא ארה"ב. אתמול צייץ הנשיא כי רבים מעובדי החברה מתכוונים להחרים את החברה, אם אכן תעביר את מפעליה למדינות מעבר לים.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.