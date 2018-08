הפרקליטות הגיעה להסדר מותנה עם מנכ"ל ביונדווקס

הפרקליטות הגיעה להסדר מותנה לסגירת התיק הפלילי נגד רון בבקוב, מנכ"ל חברת ביונדווקס, שנחקר בחשד לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים. כך נודע ל"גלובס". לפי ההסדר, פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לא תגיש כתב אישום נגד בבקוב (הוא לא יועמד לדין פלילי) בתנאי שבבקוב ימלא אחר התנאים הבאים: ישלם סכום של 70 אלף שקל. התשלום יעשה בשני תשלומים שווים עד ה-20 בספטמבר 2018.

בנוסף, בבקוב מתחייב לפעול לעריכתה של תוכנית אכיפה פנימית בחברה במסגרתה יקבעו נהלים המבטיחים ציות להוראות חוק ניירות ערך ויחודדו הוראות הדין הנוגעות לממשל תאגידי תקין והוא יפעל להטמעה בחברה. במסגרת זאת בבקוב מתחייב לשאת בפני עובדי החברה שלו הרצאה אחת לכל הפחות שתעסוק בסיכונים שבהדלפת מידע פנים על ידי אנשי פני בחברה. כמו כן, בבקוב מתחייב לשלם סכום נוסף של 70 אלף שקל אם יעבור עבירה על חוק ניירות ערך בשנתיים הקרובות.

על ההסדר המותנה חתומים בבקוב עצמו, עורכי דינו יוגב נרקיס ומאור ברדיצ'בסקי והתובעת יהודית תירוש מפרקליטות מיסוי וכלכלה (אגב, תירוש נמנית על הצוות המצומצם שמלווה בימים אלה את חקירת תיק 4000 שבו חשוד ראש הממשלה נתניהו בקבלת שוחד משאול אלוביץ'). יצוין כי התיק נגד שני החשודים הנוספים, האחים טל כהן ורועי יחיא כהן, ממשיך להתנהל.

חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ היא חברה ציבורית העוסקת במחקר ובפיתוח של חיסונים נגד זני השפעת, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והחל מחודש מאי 2015 גם בנאסד"ק. החברה עוסקת בחיסון שפעת אוניברסלי. החברה נמצאת כיום בעיצומו של שלב 3 לבחינת היעילות של החיסון השפיתחה על 9630 משתתפים בני יותר מ-50 מאירופה. החברה גם מקימה מתקן לייצור חיסון שפעת בירושלים וקיבלה בגינו מענק בגובה 20% מתקציב ההקמה מממשלת ישראל וכן תמיכה מהבנק האירופי.

ד"ר רון בבקוב הוא מייסד ביונדווקס והוא משמש כנשיא, מנכ"ל, דירקטור ובעל מניות בה ונחשב ל"איש פנים" בחברה.

עוד בנושא דין וחשבון

טל כהן, מקורבו של בבקוב, קיים במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה קשר ישיר ומשמעותי עם בבקוב; ורועי יחיא כהן הוא, כאמור, אחיו של טל כהן.

רווחים של כ-114 אלף שקל

בבקוב נעצר במארס 2016 על-ידי חוקרי רשות ניירות ערך, יחד עם האחים טל כהן ורועי יחיא כהן בחשד כי בבקוב העביר מידע פנים אודות ביונדווקס לטל כהן, וזה העבירו לאחיו ולמקורב נוסף, והשלושה גרפו רווחים של כ-114 אלף שקל לאחר שהמידע פורסם ברבים.

על-פי ממצאי החקירה, ב-2 בספטמבר 2015, בשעה 14:13, פרסמה החברה דיווח מיידי מהותי אודות התקשרותה עם הארגון הממשלתי האמריקאי The National Institute of Allergy and Infectious Diseases (בקיצור NIAID), במטרה לבצע ניסוי קליני פאזה II בארה"ב במהלך השנים 2015-2016.

עוד ציינה החברה בדיווח כי הניסוי המתוכנן, לאחר אישורו, ייערך תחת חסותו של ה-NIAID ובמימונו, ויבחן את השימוש במוצר החברה שבפיתוח, ה-M-001, וכי היא פועלת לייצור כמויות M-001 מספקות לצורך ביצוע הניסוי המתוכנן. בעקבות דיווח זה עלה שער מניית החברה בשיעור חד של כ-35% במחזור מסחר גבוה.

על-פי החשד, טרם פרסום הדיווח המיידי האמור של חברת ביונדווקס, העביר בבקוב מידע פנים למקורבו, טל כהן. סמוך לאחר קבלת המידע מבבקוב, לפי החשד, העביר טל כהן את מידע הפנים לאחיו, רועי יחיא כהן, ואדם נוסף. עוד על-פי החשד, בעקבות מידע זה רכש רועי יחיא כהן במהלך המסחר את מניית החברה.

לפי החשד, בעקבות פעילות אסורה זו גרפו החשודים רווחים כספיים אסורים בסך כולל של כ-114,000 שקל. בהתאם, רון בבקוב, טל כהן ורועי יחיא כהן היו חשודים בביצוע עבירות שימוש במידע פנים לפי סעיפים 52ג ו-52ד לחוק ניירות ערך. עכשיו, כאמור, אנחנו מפרסמים לראשונה כי התיק של בבקוב נסגר בהסדר מותנה.

סניגוריו של בבקוב ממשרד שוורץ-נרקיס אורון שוורץ, יוגב נרקיס ועו"ד מאור ברדיצ'בסקי בירכו על ההחלטה והוסיפו כי סיום הפרשה באופן זה מהווה אבן דרך חשובה בסוגייה זו של שימוש אסור במידע פנים בשוק ההון. לא כל זליגה של מידע עשויה לעלות כדי אישום וכלי הבחינה שעלו במסגרת פרשה זו חידדו את הצורך להסיר כל ספק בעניין ידיעת האדם על טיבו הייחודי של המידע ובעיקר ידיעת העושה כי מקבל המידע יעשה בו שימוש לרעה.

הפרקליטות אישרה את הפרטים.

עוה"ד אורון שוורץ ויוגב נרקיס / צילום: עדי כהן צדק

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם