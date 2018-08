כששוק הקריפטו מדמם, כורי הביטקוין תולים תקוות בשוק ההון

חברת בלוקצ'יין כריה לא רוותה נחת השנה מהמסחר בבורסת תל אביב, אחרי שראתה את מנייתה צונחת ב-90% כמעט מתחילת השנה, ואת שווי השוק שלה מצטמק בהתאם, עם מחזורי מסחר דלילים ביותר. כעת משנה החברה את שמה ל-Bitfarms, כשמה המסחרי של הפעילות של החברה הקנדית שעימה התמזגה, וזאת בניסיון למתג מחדש את פעילותה, ולהתגבר על החשדנות מצד שוק ההון המקומי, ואולי אף לעורר עניין בשוק ההון הקנדי. אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה ביום רביעי האחרון את שינוי השם (בכפוף לאישור שטרם התקבל מרשם החברות), אחרי שבאחרונה שינתה גם את סימול המניה באנגלית (BLLCF במקום BLCM).

אבל האתגרים העיקריים של ביטפארמס, שמחזיקה ומפעילה חוות לכריית מטבעות דיגיטליים בקוויבק - המחוז הגדול בשטחו בקנדה - אינם טמונים בשוקי ההון, אלא בשוק הקריפטו שבו היא פועלת, שהקושי לייצר בו רווחים גדל והולך, וכן במדיניות הממשלתית באזור פעילותה, בעיקר בכל הנוגע להקצאת האנרגיה החשמלית הגדולה הדרושה לפעילות הכרייה.

האתגרים האלה אינם ייחודיים רק לביטפארמס, והם מאפיינים את רוב השחקנים בתעשיית הכרייה של מטבעות דיגיטליים. ביטפארמס היא אמנם החברה הראשונה והיחידה מתעשייה זו הנסחרת בבורסת תל אביב, אבל בבורסות אחרות בעולם נסחרות מניותיהן של כמה מהמתחרות שלה בשוק. בין אלה בולטות החברות הקנדיות HUT 8 Mining ו-HIVE Blockchain, והחברה האמריקאית Riot Blockchain.

מניית בלוקצ'יין כריה נפלה ב-95% מהשיא בדצמבר

ספקות לגבי הנפקת ביטמיין

ואולם, השחקניות המובילות בתעשייה הזאת הן חברות פרטיות, כמו Bitmain הסינית, שלפי דיווחים בשוק מתכננת לבצע הנפקת מניות ראשונית (IPO) בבורסת הונג קונג, בהיקף של 18 מיליארד דולר. ביטמיין לא רק פעילה בכריית ביטקוין באמצעות חוות כרייה שהיא מחזיקה בסין ובארה"ב - היא גם אחת היצרניות המובילות של מכונות הכרייה של ביטקוין, המצוידות בשבבי ASIC, ומנהלת שניים ממאגרי הכרייה (Mining Pools) הגדולים בעולם של ביטקוין.

אגב, שתי חברות ענקיות, Tencent Holdings הסינית וקבוצת SoftBank היפנית, שלפי דיווחים באתרי החדשות השקיעו באחרונה בביטמיין בסבב קדם-הנפקה, הכחישו השבוע כל מעורבות בהשקעה כזאת, וגם ביטמיין עצמה לא אישרה כי היא מתכננת IPO כפי שדווח.

אם אתם שואלים מהי כריית ביטקוין, התשובה היא שזהו תהליך חישובי מבוזר, המתבצע על-ידי רשת של כורים (מחשבים או מכונות המצוידות בשבבים ייעודים לכרייה), שמשרת שתי מטרות עיקריות: אישור עסקאות (טרנזקציות) בביטקוין בדרך אמינה, ויצירת ביטקוינים חדשים בכל בלוק של עסקאות. הכרייה היא חלק חיוני ובלתי נפרד מרשת הביטקוין (ומהמערכת שבה נשמרים נתוני הרשת - הבלוקצ׳יין), שמסייע לשמור על ביטחונה, אמינותה ויציבותה.

מאגר כרייה הוא קבוצה של כורי מטבעות דיגיטליים (בעיקר חברות שמפעילות חוות כרייה, אבל גם כורים פרטיים קטנים יותר), שמאחדים כוחות ומשתפים ביניהם ברשת את כוחות החישוב של מכונות הכרייה שלהם, כדי ליהנות משיעורי הצלחה גדולים יותר בכריית המטבעות ולזכות בתשואות גדולות יותר בהתאם.

עובדים בחוות הכרייה של ביטפארמס בקוויבק / צילום: Bitfarms

החברה שמפעילה את ה"פול", כמו ביטמיין הסינית, נהנית בתמורה מעמלות שמשלמים לה המשתתפים במאגר - כמה אחוזים מתוך התגמול הכולל שמתקבל על כריית המטבעות. ביטפארמס, למשל, משתתפת במאגר הכרייה AntPool של ביטמיין, שגובה עמלה של 2.5% מהתגמול על הכרייה.

המוח קנדי, הכסף ארגנטינאי

בלוקצ'יין כריה אמנם רשומה כחברה בישראל ונסחרת בבורסת תל אביב, אבל מבחינת פעילותה וצוות מנהליה ועובדיה, מדובר בחברה קנדית לכל דבר, מאז שהתמזגה (באופן חלקי, באפריל האחרון) עם חברת בקבון הוסטינג. בקבון, הפועלת תחת השם המסחרי Bitfarms, מעסיקה כ-100 עובדים (בשכר ממוצע של 55 אלף דולר קנדי בשנה - בערך 13 אלף שקל בחודש), ומפעילה בקוויבק ארבע חוות כרייה, בעלות הספק חשמלי כולל של כ-27 מגוואט.

החוות של ביטפארמס פזורות על פני ארבעה מיקומים שונים ברחבי קוויבק: חווה ליד העיירה קאונסוויל, על שטח של כ-4,600 מ"ר, שם מפעילה החברה גם את מרכז הבקרה שלה; חווה בעיירה פרנהאם, על שטח של כ-5,500 מ"ר; חווה בעיר סנט היאסינט, על שטח של כ-3,700 מ"ר; וחווה קטנה יחסית בעיירה נוטרדאם דה סטנברידג׳, על שטח של כ-1,400 מ"ר. בארבע החוות שוכרת החברה את הנכסים לתקופה של חמש שנים, עם אופציה להארכת חוזה השכירות בחמש שנים נוספות. משרדי החברה נמצאים בעיר ברוסארד.

חוות כרייה של ביטפארמס בעיירה קאוונסוויל בקוויבק / צילום: Bitfarms

נוסף על כך מפעילה החברה בעיירה סאן ז'אן סור רישלייה מעבדה שמספקת שירותי תיקון ותחזוקה לאלפי מכונות הכרייה שלה, והיא גם רכשה באחרונה את חברת Volta, שמעסיקה 30 עובדים, ומספקת לביטפארמס שירותי חשמל.

סמוך למעבדה, החברה מתכננת להקים בעתיד חוות כרייה נוספת, נוסף על שתי חוות שיוקמו בעתיד הקרוב בשני מקומות אחרים בקוויבק: אחת ליד העיר מגוג - שם המתקן כבר בנוי, אבל עוד לא הותקנו מכונות כרייה; וחווה שנייה בעיר שרברוק, שם הנכס נרכש באחרונה על-ידי החברה, אבל הבנייה עוד לא התחילה. יחד עם שלוש החוות המתוכננות, החברה אמורה להגדיל את הספק החשמל הכולל של חוותיה לכ-135 מגוואט.

הבחירה בקוויבק אינה מקרית. מכונות כריית הביטקוין צורכות הרבה מאוד חשמל - ותעריפי החשמל באזור נמוכים משמעותית בהשוואה למקומות אחרים בעולם. עבור צריכת חשמל תעשייתית גדולה (יותר מ-5 מגוואט), כמו בכמה מחוות הכרייה, התעריף המקומי הוא בסביבות 5 סנטים (קנדיים) לקוט"ש (קילוואט-שעה). לשם השוואה, בטורונטו, בירת קנדה, תעריף החשמל התעשייתי גבוה פי שלושה, ובישראל כמעט פי ארבעה (החישוב תלוי גם בשעות הצריכה).

קוויבק הוא מחוז עשיר במקורות מים, ויותר מ-90% מהאנרגיה החשמלית המיוצרת בו היא אנרגיה הידרואלקטרית, שמקורה בסכרים הענקיים שנבנו מעל הנהרות הזורמים בשטחו. מקור השם "קוויבק" במילה האינדיאנית "קיפיק", שמשמעותה "המקום שבו הנהר מצר והולך", והכוונה היא למעבר של הנהר העצום סנט לורנס סמוך לקוויבק סיטי, בירת המחוז. נוסף על כך, האקלים באזור מאופיין בחורף ארוך, קר ומושלג, ולכן אין צורך בהתקנת מיזוג אוויר בחוות הכרייה. אגב, המאכל המסורתי של קוויבק, שמוגש כמעט בכל מסעדה באזור, הוא "פוטין" (כל קשר לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מקרי בהחלט) - שילוב של תפוחי אדמה מטוגנים, גבינה ורוטב.

בביטפארמס מציינים, כי "הידרו קוויבק (חברת החשמל המקומית, הנמצאת בבעלות המדינה) מייצרת יותר מדי חשמל במהלך השנה, במיוחד במהלך החורף, כדי להיות מוכנים במקרים של ביקוש גבוה. אנחנו משתמשים בחשמל העודף, ועל פי ההסכם שלנו עם החברה, בשעות של ביקוש גבוה אנחנו מכבים את השרתים שלנו ולא צורכים חשמל, כדי להוריד עומס מהרשת".

עם זאת, לא בטוח שתעריפי החשמל שמשלמת ביטפארמס בקוויבק יישארו נמוכים גם בעתיד. לפי כתבה שהתפרסמה לפני כחודשיים בסוכנות הידיעות "בלומברג", חברת הידרו קוויבק קיבלה אישור זמני ממושל המחוז להעלות את תעריפי החשמל שלה עד פי שלושה לחוות חדשות לכריית מטבעות דיגיטליים (לא כולל חוות פעילות כמו של ביטפארמס), בתגובה לעלייה בביקוש להקמת מתקני כרייה במחוז.

בלוקצ'יין כריה - תעודת זהות

רועי סבג כבר לא בהנהלה

ואולם, בביטפארמס לא מביעים דאגה מהצעדים של חברת החשמל המקומית. "יש לנו קשרים טובים עם מקבלי ההחלטות בקוויבק, וגם צוות מקצועי שהוא מהטובים בתעשייה הזאת, עם ניסיון עשיר שאין להרבה שחקנים בתחום", אומר ווס פולפורד, שנכנס לתפקידו כמנכ"ל בלוקצ'יין כריה לפני כחודשיים (אחרי שבמארס מונה למנכ"ל בקבון הוסטינג). בחברה מביעים תקווה שלאחר הבחירות הקרובות בקוויבק, שצפויות באוקטובר, המדיניות בעניין תשתנה לטובתה.

"לא עשינו מאמץ לקדם את עצמנו בישראל, וגם לא עשינו מספיק כדי ללמד את הציבור על הפעילות שלנו. התמקדנו בהשקעות בפעילות שלנו, בהקמת חוות הכריה והמעבדה שלנו שמטפלת בתיקון ותחזוקת מכונות הכרייה", אומר פולפורד, בן ה-38, כשאני מסייר איתו בחווה של ביטפארמס בסנט היאסינט, ששטחה שימש בעבר מחסן לפולי קקאו. "הדוחות שנפרסם בסוף אוגוסט, למחצית הראשונה של 2018, יציגו לציבור לראשונה את התוצאות הכספיות שלנו". לפני שהגיע לביטפארמס, עבד פולפורד כ-12 שנים בבנקי השקעות מובילים בארה"ב ובקנדה בתפקיד מנהל השקעות.

בלוקצ'יין כריה עשתה לפני כחמישה חודשים ניסיון לגייס הון באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה (Convertible Bonds) בקנדה. היקף הגיוס המתוכנן היה עד 50 מיליון דולר קנדי (כ-38 מיליון דולר ארה"ב), אבל בסוף אפריל הודיעה החברה כי גנזה את ההנפקה. נוסף על כך, כפי שדיווחנו ב"גלובס", בסוף יולי הפסיקה החברה את המסחר בתעודות פיקדון אמריקאיות (ADR) שלה, שנעשה באמצעות בנק אוף ניו-יורק מלון (BNY), ומניותיה התחילו להיסחר "מעבר לדלפק" ‏(OTC - Over the Counter‏) בארה"ב בזירת המסחר OTCQX Best (תחת הסימול BLLCF).

פולפורד ציין בשיחה עימו בקוויבק, כי ההחלטה לגבי הנפקת האג"ח התקבלה לפני שנכנס לתפקיד בחברה, והוסיף כי ייתכן שהחברה תנסה להנפיק בעתיד את מניותיה בבורסת טורונטו. לדבריו, "הרחבת החשיפה של המניה למשקיעים בצפון אמריקה היא בעלת חשיבות אסטרטגית מכרעת, ככל שאנו ממשיכים להרחיב את היקף הפעילות שלנו".

"המוחות" מאחורי פעילות הכרייה של ביטפארמס הם צמד מייסדיה הקנדיים, פייר-לוק קימפר, המכהן כנשיא וחבר דירקטוריון החברה, ומתיו ואשון, מנהל הנדסת התוכנה בחברה. קימפר בן ה-34 מגיע מעיירה קטנה בניו ברונסוויק, מחוז קטן יחסית בקנדה, ממזרח לקוויבק. כבר בגיל 14 הוא הקים את העסק הראשון שלו בתחום המחשבים - חברת מרכזי הדאטה Globotech, שממשיכה לפעול גם כיום בבעלותו. בנסיעה עימו ממונטריאול לסיור בחוות של ביטפארמס, הוא סיפר כי התחיל לכרות ביטקוין לראשונה לפני כשנתיים במרתף ביתו, אבל אחרי שהבין שהספק החשמל הביתי קטן מכדי לעמוד בעומס הצריכה של מכונות הכרייה, פנה לחברו ואשון, בן ה-37, ויחד הקימו השניים את חוות הכרייה הראשונה שלהם בעיירה המקומית נוטרדאם דה סטנברידג׳. חווה זו, שהיא הקטנה ביותר של ביטפארמס (בעלת הספק חשמלי של מגוואט אחד בלבד), פעילה עד היום.

בהמשך הקימו השניים חוות כרייה נוספת בקאונסוויל, על שטח ששימש בעבר מפעל לייצור מכלי פלסטיק, ואז פנו אליהם שני אנשי עסקים ארגנטינאים, ניקולאס בונטה ואמיליאנו גרוצקי, שחיפשו מקום להקמת חווה לכריית אתר'יום עם מכונות כרייה מבוססות מעבדים גרפיים (GPU) שרכשו לצורך כך. המפגש בין הצמד הקנדי לצמד הארגנטינאי הוביל להקמת חברה משותפת, שנקראת בקבון הוסטינג סולושנס, ובמסגרתה הפעילו בקוויבק חוות שרתים וסיפקו שירותי הוסטינג (אחסון אתרי אינטרנט). ב-2017 התחילה החברה להקים את חוות הכרייה, הפועלות תחת השם ביטפארמס, ובמקביל הפסיקה לספק שירותי הוסטינג.

בונטה וגרוצקי הם כיום בעלי המניות הגדולים בבלוקצ׳יין כריה, עם החזקות של כ-30% ו-28%, בהתאמה, בהון מניות החברה. בעל המניות הגדול הנוסף הוא רועי סבג (22%), שבסוף 2017 שינה את שמו של השלד הבורסאי "משאבי טבע" לבלוקצ׳יין כריה, והמיר את תחום ההשקעות של החברה ממכרות ברזל וזהב לכריית מטבעות דיגיטליים.

המהלך של סבג הזניק את מניית החברה באלפי אחוזים בתוך חודשיים (בין אוקטובר לדצמבר 2017) והוביל את שווי השוק של החברה לשיא של כמעט מיליארד שקל ב-11 בדצמבר. ואולם, השיא הזה נמשך יום אחד בלבד, ואז פרסם יו"ר רשות ני"ע דאז, פרופ׳ שמואל האוזר, אזהרה למשקיעים במניות של חברות שערכן מבוסס על מטבעות קריפטוגרפיים - ומניית בלוקצ׳יין כריה התחילה ליפול במהירות. סבג מתח ביקורת חריפה על האזהרות של האוזר, אבל זה לא עזר לו הרבה.

בהמשך החליטה הבורסה לני"ע, בעקבות אזהרות הרגולטור, שלא לכלול את מניית בלוקצ׳יין כריה במדדי המניות שלה. המניה טיפסה שוב לזמן קצר באפריל, כשהושלמה עסקת המיזוג עם חברת בקבון הוסטינג, אבל אחר כך חזרה להיסחר במגמה שלילית. כיום, כשמחיר המניה נמוך בכ-95% מהשיא שאליו טיפסה בתחילת דצמבר, ומשקפת לחברה שווי שוק של כ-138 מיליון שקל, סבג כבר אינו נושא כל תפקיד בחברה. 19% המניות הנותרות של בלוקצ׳יין כריה מוחזקות על-ידי הציבור.

כדאי להביא בחשבון שהשקעה בביטקוין, או בכל מטבע דיגיטלי אחר, היא השקעה מסוכנת, בגלל התנודתיות הגבוהה בשוק הזה. למשקיעים שבכל זאת מעוניינים לקחת סיכון, הדרך היחידה כיום להיחשף למטבע היא דרך חוזים עתידיים על הביטקוין, הנסחרים בבורסות האמריקאיות CME ו-Cboe, או דרך מניות של חברות שפעילותן היא כריית ביטקוין. בסוף השבוע האחרון, כפי שפרסמנו ב"גלובס", דחתה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לא פחות מתשע בקשות נפרדות להשקת קרנות סל (ETF) על הביטקוין.

ביטפארמס - תעודת זהות

"זמן טוב לגייס הון"

הביטקוין נסחר היום (יום א') במחיר של כ-6,640 דולר, המשקף לו שווי שוק של כ-114 מיליארד דולר - קרוב ל-54% משוויו של כלל שוק המטבעות הדיגיטליים, המונה כמעט 1,900 סוגי מטבעות, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. מתחילת השנה ירד מחיר הביטקוין ב-52%, ומחירו הנוכחי נמוך ב-67% מהשיא שרשם בדצמבר האחרון.

מה מצבו של שוק כריית הביטקוין, שבו פועלת גם ביטפארמס, נוכח הנפילה במחיר הביטקוין? לדברי מתי גרינשפן, אנליסט בחברת eToro, המפעילה פלטפורמה חברתית להשקעות בניירות ערך ובמטבעות דיגיטליים, "עכשיו, כשהמחירים בשוק רגועים, והחברות הפעילות בתחום לא מצליחות לייצר הכנסות ורווחים כמו שעשו בסוף 2017, זה זמן טוב עבורן לגייס הון, בין השאר דרך המסחר בבורסות". גרינשפן סבור, כי "הפוטנציאל האמיתי מבחינת המשקיעים הוא בחברות הגדולות בתחום, שהצליחו לצבור מספיק הון כדי להמשיך לפעול בטווח הארוך".

אנליסטים בעולם ניסו להעריך באיזו רמת מחיר נמצאת נקודת-האיזון עבור כורי הביטקוין. באחרונה דווח באתר CNBC, כי בנק ההשקעות מורגן סטנלי ציין, כי חוות כרייה גדולות מרוויחות כסף רק כשהביטקוין נסחר במחיר של יותר מ-8,600 דולר. מנגד, אנליסטים בחברת ההשקעות CoinShares העריכו במאי כי העלות השולית הממוצעת לכריית הביטקוין היא 6,400 דולר - קרוב למחירו של הביטקוין כיום.

כדי לנסות לבחון את מצב השוק, באופן חלקי לפחות, אפשר להתבונן בתוצאות הכספיות ובביצועי המניות של החברות הציבוריות הפועלות בשוק. מניית HIVE Blockchain (סימול: HIVE.V) הקנדית נסחרת בבורסת טורונטו (TSXV) מאז ספטמבר 2017, ומשקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-236 מיליון דולר קנדי (כ-181 מיליון דולר ארה"ב), אחרי שצנחה בכ-80% מתחילת 2018.

בעלת המניות העיקרית ב-HIVE היא Genesis Mining, יצרנית חומרה לכריית מטבעות דיגיטליים (בעיקר לכריית את'ר, המטבע של פלטפורמת את'ריום, הניצב במקום השני אחרי הביטקוין מבחינת שוויו בשוק הקריפטו), המספקת גם שירותי כרייה בענן. HIVE מפעילה ארבע חוות כרייה (שתיים באיסלנד ושתיים בשבדיה), ובהן היא כורה בעיקר את'ר (ולא ביטקוין, בניגוד לביטפארמס).

כריית האת'ר, בניגוד לכריית הביטקוין, דורשת חומרה מסוג שונה, המבוססת על מעבדים גרפיים (GPU) ולא על שבבי ASIC. מעבר לכך, גם התשואה מכריית את'ר נמוכה כיום מזו של כריית ביטקוין, בהתאם לפערים במחיר ובתגמול לכורים במטבעות השונים. מי שקרא את הכתבות במדור הקריפטו של "גלובס" בחודשים האחרונים, יודע שבזמן ששוק הקריפטו מדמם והמשקיעים בו צוברים הפסדים, הנתח של הביטקוין בשוק גדל והולך על חשבונם של מטבעות דיגיטליים אחרים, כמו את'ר.

במקביל לנפילה המתמשכת בשוויים של מטבעות הקריפטו השנה, עולה גם דרגת הקושי של הכרייה - וזה דורש מהכורים להגדיל את כוח החישוב שלהם ולצרוך יותר חשמל. ירידת ההכנסות והגידול בהוצאות באים לידי ביטוי כמובן גם בירידת הרווחיות של תעשיית הכרייה.

כך למשל, בשבוע שעבר הודיעה ללקוחותיה Genesis Mining, מבעלי HIVE, כי בתוך כחודשיים היא לא תאריך יותר את חוזי הכרייה עבור לקוחות שרווחי הכרייה שלהם אינם מספיקים כדי לכסות על עמלות הכרייה, בעקבות ירידת מחירו של האת'ר. לקוחות של ג'נסיס שיבקשו להמשיך להשתמש בשירותי הכרייה בענן שהיא מספקת יידרשו להתחייב בחוזה של חמש שנים, ללא אפשרות ליציאה מוקדמת ממנו, ובמקביל יופחתו עמלות הכרייה.

תגמולי הכרייה קטנים והולכים

באחרונה פרסמה HIVE את דוחותיה לשנת הכספים 2018 (12 החודשים שבין אפריל 2017 לסוף מארס 2018). לפי הדוחות, החברה סיכמה את שנת הכספים עם הכנסות של 13 מיליון דולר ועם הפסד של 26 מיליון דולר. ואולם, קשה להשוות בין פעילותה ותוצאותיה של HIVE לבין אלה של ביטפארמס, המתמקדת בכריית ביטקוין. פעילותן של החברות שונה לא רק בתשואות מכריית המטבעות השונים, אלא גם בתנאים הכלכליים במדינות שבהן הן פועלות, בסוגי מכונות הכרייה הנדרשות לפעילותן, וכמובן גם בהוצאות החשמל ובעלויות התפעול.

מנגד, חברה קנדית אחרת בשם HUT 8 Mining (סימול מניה: HUT.V), שהתחילה להיסחר בבורסת טורונטו במארס האחרון, דומה יותר בפעילותה לזו של ביטפארמס, ומתמקדת בהחזקה ובהפעלה של חוות לכריית ביטקוין. HUT 8 מפעילה 57 חוות שרתים במחוז אלברטה שבקנדה, בהספק חשמלי כולל של 66.7 מגוואט. מניית HUT 8 משקפת לה כיום שווי שוק של כ-256 מיליון דולר קנדי (כ-196 מיליון דולר ארה"ב), לאחר ירידה של כ-35% מהשיא שרשמה ב-24 אפריל.

החודש פרסמה HUT 8 את דוחותיה לרבעון השני של 2018, שהסתיים בסוף יוני. לפי הדוחות, החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2018 עם הכנסות של כ-18.8 מיליון דולר, ורווחיה מכריית הביטקוין, שהסתכמו בכ-13.8 מיליון דולר, הם בשיעור של 73% מההכנסות (ללא פחת). HUT 8 דיווחה כי בששת החודשים הראשונים של 2018 הצליחה לכרות 1,614 מטבעות ביטקוין, בעוד שעלות הכרייה הממוצעת הסתכמה ב-2,334 דולר לביטקוין.

במצגת שפרסמה HUT 8 למשקיעים באוגוסט מניחה החברה, לצורך המחשה, כי בהינתן מחיר קבוע של 6,500 דולר לביטקוין, תגמול של 12.5 ביטקוין לכל בלוק בבלוקצ'יין, עמלות כרייה של 0.5 ביטקוין לכל בלוק, ותקופה של 700 יום (כמעט שנתיים) עד למועד הקטנת תגמולי הכרייה בחצי (מ-12.5 ל-6.25 ביטקוין לכל בלוק בהתאם לפרוטוקול התוכנה של הביטקוין), בקצב הכרייה הנוכחי (144 בלוקים ביום), יסתכם שוויו הכולל של שוק כריית הביטקוין בתקופה שמהיום ועד ליוני 2020 (המועד שאחריו התגמול על כריית כל בלוק יופחת בחצי), ב-12 מיליארד דולר (כ-6 מיליארד דולר בשנה).

בהתאם לנתונים אלה מעריכה HUT 8 כי כלל הרווחים מכריית ביטקוין בתקופה הקרובה לשנתיים מהיום יסתכמו ב-8.5 מיליארד דולר (70% מההכנסות). מדובר בתחשיב תיאורטי בלבד, שכן בפועל מחיר הביטקוין רחוק מלהיות קבוע - הוא אחד הנכסים הפיננסיים התנודתיים ביותר בכלכלה העולמית, ששוויו משתנה לעתים בעשרות אחוזים ביום. "עוגת" הרווחים של שוק כריית הביטקוין נחלקת כיום בין עשרות אלפי כורים המשתתפים בפעילות, ובהם גם חוות הכרייה של ביטפארמס בקוויבק.

כוח החישוב של כורי הביטקוין עולה גם כשמחיר הביטקוין נופל

"בטווח הקצר, שחקנים ייפלו"

עוד חברה ציבורית הפעילה בשוק היא Riot Blockchain האמריקאית, שהמטה שלה נמצא בקולורדו. מניית Riot, שנסחרת בבורסת נאסד"ק (סימול: RIOT) מאז ינואר 2017, משקפת לחברה שווי שוק נוכחי של כ-74 מיליון דולר, אחרי ירידה של כ-80% מתחילת השנה.

גם Riot דיווחה באחרונה על תוצאותיה הכספיות, שלפיהן סיכמה את המחצית הראשונה של 2018 עם הכנסות של כ-3.7 מיליון דולר, והפסד של יותר מ-40 מיליון דולר. לפי הדוחות, החברה מפעילה בחוות הכרייה שלה בארה"ב כ-8,000 מכונות ASIC (מדגם S9 של חברת ביטמיין הסינית), הצורכות בסך הכל כ-11.5 מגוואט חשמל. כוח החישוב של כל מכונות הכרייה של החברה מסתכם בכ-100 פטה-האש בשנייה (לעומת יותר מ-200 פטה-האש בכל ארבע החוות הפעילות של ביטפארמס). לצד פעילות הכרייה, Riot שותפה בבורסת הקריפטו הקנדית Coinsquare וגם התחילה להפעיל באחרונה מאגר כרייה פרטי שנמצא בבעלותה.

אחרי שבחנו את מצבן של המתחרות, נותר כעת רק לחכות לדוחות של בלוקצ׳יין כריה, שיתפרסמו בסוף החודש, כדי לגלות מה היו תוצאותיה הכספיות לאחר רכישת ביטפארמס.

בינתיים בקוויבק, אף שהקשיים בשוק אינם נסתרים מעיניהם, משדרים מייסדי ביטפארמס לא מעט ביטחון עצמי. "יש לנו כאן פעילות אמיתית, ואנחנו מסתכלים לטווח הארוך", אמר קימפר, נשיא החברה. "בטווח הקצר, יהיו שחקנים בשוק שייפלו". קימפר לא הרחיב לגבי התוכניות שלו לטווח הארוך, אבל ציין כי ביטפארמס רוצה לייצר "פעילות רוחבית", שלא תתמקד בכריית ביטקוין בלבד. "בעוד כמה שנים, נעשה גם דברים אחרים", הוסיף.

הכתב היה אורח של חברת ביטפארמס בקנדה, במימון עיתון "גלובס"

