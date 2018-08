כך התפרקה עסקת החילוץ שאלון מאסק תכנן לטסלה

מועצת המנהלים של טסלה התכנסה בסוף השבוע שעבר במפעל החברה בפרמונט, קליפורניה, בחדר ישיבות שבו נוהג אילון מאסק לעתים תכופות לבלות את הלילה. שק השינה שלו עדיין היה מונח על הרצפה.

על סדר היום היתה תוכניתו הנועזת של מאסק להפריט את טסלה - תוכנית שבה הוא הפתיע את עולם ההשקעות 15 ימים קודם לכן באמצעות ציוצים בטוויטר. בחדר הישיבות הצטרפו אליו חברי מועצת המנהלים, עורכי דין, בנקאים ויועצים - מנגנון עסקי של וול סטריט שאותו התניע הרעיון של היזם.

תוכניתו של מאסק התגלתה כרעועה יותר מהרושם שהיא יצרה בציוצי הטוויטר שלו. מאסק הכריז בפני העולם כולו כי "השיג מימון בטוח", ובאחד הציוצים הוא טען שהעסקה כל כך בטוחה עד שכל מה שצריך זה רק הצבעת בעלי המניות.

בעוד הצוות - שהורכב בחופזה כדי לתרגם את הרעיון לתוכנית ספציפית - שוקד על גיוס משקיעים בעלי נכונות לספק את עשרות מיליארדי הדולרים הדרושים לעסקה, נתקף מאסק בספקות, לדברי מקורות שמכירים את הלוך רוחו.

עסקת בייאאוט - במידה שניתן יהיה לבצעה - תאלץ חלק מקרנות הנאמנות הטכנולוגיות שנמנו עם תומכיו הנלהבים ביותר לקצץ את אחזקותיהן. פירושו של דבר הוא שייתכן שיהיה צורך לאפשר לחברות מתחרות להיכנס לקודש הקודשים של מאסק. אחד המשקיעים שגייסו הבנקאים של מאסק היתה פולקסוואגן, לדברי מקורות יודעי דבר.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

הפרטת טסלה גם היתה מבריחה מספר עצום של משקיעים קטנים - קבוצה עליזה של מורעלי מכוניות חשמליות שמוכנים להעלים עין ממצבה הפיננסי הרעוע של טסלה ומקשייה ברכישת המיומנות של חברות רכב שעוסקות בייצור המוני. במקומם של משקיעים אלה ייכנסו משקיעים מתוחכמים יותר שידרשו שליטה רבה יותר על הנעשה בחברה.

כמו כן קיבל באימייל מאסק תמונה ששלחו לו שבוע קודם לכן זוג קשישים, שנראו בתמונה כשהם לבושים חולצות וכובעי בייסבול שעליהם מתנוססות המילים "טסלה בע"מ". השניים הניפו שלט שעליו נכתבו בכתב יד איחולים למאסק על ייצור 7,000 מכוניות חשמליות בשבעה ימים. בהודעת הטקסט שצירפו לתמונה, כתבו בני הזוג: "תודה, אילון! שני בעלי מניות מאושרים!".

מאסק העביר את האימייל הזה לחבר בתוספת המילים "עשו לי את היום". אבל זה גם הטריד אותו.

בחדר הישיבות נערכה מצגת של בנקאים מגולדמן זאקס גרופ ובכירים מחברת הפרייבט אקוויטי סילבר לייק, שצורפו לצוות כדי לקדם את העסקה. ואז קם מאסק ממקומו כדי לומר את דבריו.

הפרטת טסלה היתה רעיון שעליו הוא חשב במשך שנים, וכעת הציע לו וול סטריט את ההזדמנות לנסות. למרות הזינוק המטאורי במחיר המניה - 78% מסוף 2016 - היתה למאסק אובססיה עם משקיעי שורט שהימרו על ירידה במחיר מניית טסלה. הוא התלונן על הבחינה המדוקדקת שלה חשופות חברות ציבוריות, ובאחת הפעמים אף נזף באנליסטים מוול סטריט על שאלותיהם "המשעממות והמטופשות". מאסק, אופטימיסט נצחי, החשיב את טסלה לחברה מהפכנית שימיה הטובים עוד נמצאים לפניה.

ואז, ביום ה' שעבר, הוא אמר למועצת המנהלים כי לא יבצע את העסקה.

רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) בודקת כעת את ציוציו של מאסק על העסקה, כולל הציוץ שבו הוא אמר כי "השיג מימון בטוח". התפתחות זו יוצרת סיכון למאסק ולחברה.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.