טראמפ ממשיך לאיים על ענקיות הטכנולוגיה: "כדאי שיזהרו"

אתמול בערב שיגר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אזהרה כלפי ענקיות הטכנולוגיה, לאחר שהאשים אותן בתקופה האחרונה בצנזורה והשתקת דעות קונסרבטיביות. במסגרת פגישה עם עיתונאים שקיים לאחר פגישה עם נשיא FIFA, טראמפ התייחס לציוצים שפרסם אתמול שמאשימים את גוגל בהטיית תוצאות חיפוש, כך שיציגו בעיקר תוצאות שליליות הנוגעות אליו. טראמפ אמר לכתבים כי "אני חושב שגוגל מנצלת את היתרון שלה נגד הרבה אנשים וזה דבר מאוד רציני, והאשמה מאוד רצינית. אני חושב שמה שגוגל ואחרות עושות - אם תסתכלו על מה שקורה בטוויטר, ובפייסבוק - כדאי שהן יזהרו כי הן לא יכולות לעשות את זה לאנשים".

טראמפ המשיך באזהרותיו ואמר שוב כי "הן לא יכולות לעשות את זה. יש לנו אלפי תלונות שמתקבלות, והן פשוט לא יכולות לעשות את זה. אז אני חושב שגוגל, טוויטר ופייסבוק נמצאות במצב מאוד בעייתי, והן חייבות להיזהר כי זה לא הוגן כלפי חלקים גדולים מהאוכלוסיה".

מספר שעות לאחר פרסום הציוצים, גם היועץ הכלכלי של טראמפ, לרי קודלו, איים על גוגל ואמר לכתבים כי ממשל טראמפ בודק אם יש צורך להחיל פיקוח ממשלתי על החברה ועל מנוע החיפוש שהיא מפעילה.

בציוצים נכתב כי "תוצאות החיפוש של גוגל עבור הביטוח 'Trump News' מראות רק את תקשורת הפייק ניוז". טראמפ טען כי התוצאות "מוטות, לגבי ולגבי אחרים, כך שכמעט כל הסיפורים הם רעים". בציוץ המשך טראמפ כתב כי 96% מהסיפורים הגיעו מערוצי תקשורת מהצד השמאלי של המפה, וכינה את המצב "מסוכן מאוד". "גוגל ואחרות מדכאות את קולות השמרניים ומסתירות מידע וחדשות טובות" כתב טראמפ, והאשים כי "הן שולטות במה שאנחנו יכולים ולא יכולים לראות". טראמפ סיכם כי "זה מצב רציני מאוד" והבטיח כי הוא מתכוון לטפל בו, ואף הביע ספק לגבי חוקיות הפרקטיקה.

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!