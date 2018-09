אפל ווטש בצבעי דגל הגאווה? לא ברוסיה

אפל חסמה את תצוגת צבעי דגל הגאווה עבור אפל ווטש ברוסיה. החברה הציגה את אפשרות התצוגה בצבעי דגל הגאווה בכנס המפתחים שלה WWDC ביוני, במטרה להילחם נגד אפליה כלפי הקהילה הגאה. אפל גם ידועה כחברה שמשתתפת במצעדי גאווה ומקדמת שוויון זכויות לקהילה הגאה.

מפתח ה-iOS גילרמה רמבו גילה כי תצוגת צבעי הגאווה מקודדת כך שלא תופיע אם האייפון של המשתמש מראה כי המיקום שלו הוא ברוסיה. הציוץ של רמבו שחושף את שורות הקוד הרלוונטיות הגיע אחרי מספר חודשים בהם משתמשי אתר רדיט ומשתמשים בפורום התמיכה של אפל תוהים מדוע התצוגה לא זמינה עבור משתמשים רוסיים.

The Apple Watch pride face is hardcoded to not show up if the paired iPhone is using the Russian locale pic.twitter.com/vEP8XquYsP