מזוודה מסתורית ואייפון טבול בבירה: 5 רגעים מהאירוע של אפל

אפל חשפה אמש (ד') את דגמי האייפון החדשים, וכן גרסה חדשה של השעון החכם אפל ווטש. האירוע שערכה החברה נמשך קרוב לשעתיים, והיה חביב בחלקו - אך גם מייגע. לטובת מי שהתקשו או לא רצו לעקוב, הנה חמישה רגעים יוצאי דופן שאירעו במהלכו.

1. פתיחה דרמטית

סרטון הפתיחה של האירוע מתחיל כשעובדת אפל שנושאת מזוודה מסתורית צריכה להגיע תוך פחות משלוש דקות לתאטרון על שם סטיב ג'ובס, שבו מתקיים האירוע. ההנחה היא שנמצא במזוודה מכשיר חדש שייחשף, אולי אייפון, והיא רצה בתחושת דחיפות עצומה ברחבי הקמפוס רחב הידיים של אפל, בתוך המבנים ומחוצה להם, בשטחים הפתוחים ובאגם, תוך ביצוע פעלולים ובקשת עזרה מסירי כדי להגיע בזמן. לבסוף, כשהיא מגיעה לטים קוק, מתברר שבמזוודה היה בסך הכל השלט שאיתו מנכ"ל אפל מעביר את המצגת. לסרטון המצחיק קדם ציוץ בהול של קוק בטוויטר: "לא. מי יכול להביא את זה לכאן מהר?". הציוץ נמחק כעבור דקות, וגרם לרבים ממשתמשי טוויטר לחשוב שזו הודעה פרטית שפורסמה בטעות. כמובן, זו הייתה חלק מהבדיחה.





2. אייפון טניס?!

ואם כבר מדברים על משתמשי טוויטר, כשהודלף ששמו של אחד המכשירים יהיה אייפון Xs, הם חזו נכונה שהגיית השם בקול תישמע די מצחיק. X מסמל את הספרה הרומית 10, או באנגלית Ten. בכל פעם שהבכירים הגו את השם אייפון Ten s, זה היה נשמע כאילו הם אומרים… אייפון טניס. הבדיחות בטוויטר המשיכו כמובן גם אחרי שהדיווחים לגבי השם התגלו כנכונים.



The new phone from $APPL is called the #iPhoneXS. It's pronounced "iPhone TEN S"...or, as we hear it, "iPhone Tennis" 🎾 We'll take it! pic.twitter.com/ias4qpHqNO