כמו התחלה של בדיחה: לאן נעלמה ה-F של קתאי פסיפיק?

טעות הגהה מביכה הפכה לבדיחה היומית ברשת. חברת התעופה מהונג קונג קתאי פסיפיק הציגה מטוס בואינג 777 חדש מהניילונים, ועליו הכיתוב של שמה עם טעות: במקום Cathay Pacific נשמטה ה-F והופיע הכיתוב Cathay Paciic.

מדובר בטעות הגהה שכנראה איש לא הבחין בה בעת הכנת המטוס, אבל החברה, בחכמה יש לציין, הפכה את הלימון ללימונדה כשהיא עצמה צייצה בטוויטר על דבר הטעות, והיא אף זו שהוסיפה בדיחות על חשבון הכותב שפשוט שכח דווקא את האות F.

החברה צייצה "Oops this special livery won't last long! She's going back to the shop!"

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET - Cathay Pacific (@cathaypacific) September 19, 2018

הרשת לא שקטה ובדיחות קמו ברוח הציוץ של החברה, שהוכיחה גם היום שאין דבר כזה פרסום רע ואכן טעויות מתרחשות והחכמה הגדולה היא לדעת לצאת מהן.

אחת הדוגמאות המוכרות התרחשה לפני כשנה בהדפס של Asos אתר האופנה הבריטי על גבי שקיות הקניות שלה. 17 אלף השקיות שהדפיסה בלי שהן עברו הגהה מדוקדקת הפכו מבחינתה למהדורה מוגבלת כשעל גביהן הודפס הכיתוב onilne במקום online.

