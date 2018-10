עוד צרות לפייסבוק: תקלה נרחבת הורגשה הבוקר באינסטגרם

תקלה נרחבת באינסטגרם הבוקר (ד'): משתמשים ברחבי העולם ובישראל מדווחים כי אינם מצליחים להתחבר לאפליקציית שיתוף התמונות או להיכנס לאתר הדסקטופ שלה. גם אתרים הבודקים אם שירותי אינטרנט עובדים, כמו Is It Down Right Now, מדווחים כי אין אפשרות להתחבר לאינסטגרם.

התקלה מהווה חדשות רעות נוספות לפייסבוק, קרוב לשבוע אחרי שהודתה בפריצה הגדולה לרשת החברתית, שבה קיים חשש ש-50 מיליון משתמשים לפחות נפגעו. ככל הנראה אין קשר בין שני האירועים: אינסטגרם, וגם וואטסאפ ופייסבוק עצמה, סובלת לעתים מתקלות מסוג זה.

השבוע הודיעה פייסבוק כי תמנה את אדם מוסרי (Mosseri), מבכיריה בעשור האחרון, למנהל אינסטגרם.

עדכון (11:15): נראה שבעיית ההתחברות נפתרה, ואינסטגרם שבה לפעול כרגיל, אחרי מעט פחות משעה.

