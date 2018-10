קאוואנו עבר עוד משוכה בדרך לעליון - המטרה כבר בהישג יד

ברט קאוואנו, מועמדו של דונלד טראמפ לבית המשפט העליון, עבר הערב (ו') משוכה נוספת בדרכו לבית המשפט העליון של ארה"ב. נכון ל-21:00, שעון ישראל, נראה שהמטרה נמצאת בהישג ידו. גורלו נתון בידיהם של של שני סנטורים - רפובליקאי אחד ודמוקרט אחד - והם כנראה יצביעו בעדו בהצבעה המכרעת.

בהצבעה פרוצדורלית, החליט הסנאט, ברוב של 51 קולות לעומת 49, לקדם את מינויו של קאוואנה להצבעה הסופית, שצפויה להיערך מחר, בערך בחצות, לפי שעון ישראל.

מינוי קאוואנו חרג מזמן מתחום הדיון הפוליטי, והפך למוקד של שיח ציבורי טעון מרירות משני צדי המתרס, לאחר ששתי נשים, פרופ' כריסטין בלאסי פורד ודבורה ראמירז, האשימו את המועמד באלימות מינית. השאלה האם החברה האמריקאית פתוחה דיה לשמוע ללא משוא פנים קובלנות של קורבנות תקיפה מינית, גם בעידן "מי טו", האפילה לפעמים על שאלת חפותו או אשמתו של המועמד.

כל 49 הסנטורים הדמוקרטים, למעט אחד, נחושים בדעתם להצביע נגד קאוואנו בהצבעה הסופית, מחר. החריג הוא הסנטור ג'ו מנצ'ין, ממדינת וירג'יניה המערבית, מדינה שהצביעה ברוב גדול למען טראמפ בבחירות לנשיאות ב-2016. מנצ'ין עדיין מתלבט. מצד אחד, הוא צריך לתת ביטוי למאוויי הבוחרים במדינתו. מצד אחר - הוא אינו רוצה להיות הדמוקרט היחיד שעלול להטות את הכף לטובת קאוואנו. לדבריו, הוא יקבל החלטה ברגע האחרון.

בצד הרפובליקאי, עם 51 מושבים, היו שלושה מתנדנדים: הסנטור ג'ף פלייק, שעיכב בשבוע שעבר, ברגע האחרון, הצבעה על המועמדות בדרישה לערוך חקירה של FBI בהאשמות שהועלו נגד קאוואנו, והסנטוריות סוזן קולינס וליסה מוראקובסקי, שתומכות בזכות הנשים להפלות (קאוואנו מתנגד מושבע להפלות ולאמצעי מניעה מסוימים).

מוראקובסקי הצביעה נגד קידום המועמדות לשלב הבא, והיא תצביע כנראה נגד המועמד בהצבעה הסופית. פלייק אותת הערב שיצביע בעד קאוואנו. יש סימנים שגם קולינס תצביע בעד המועמד. בכל מקרה, לרפובליקאים יש קלף נוסף: במקרה של תיקו בסנאט, סגן הנשיא רשאי להטיל את הקול המכריע. צריך להדגיש, עם זאת, כי שום דבר לא סופי וכל סנטור יכול לשנות את הצבעתו ברגע האחרון.

תוצאות החקירה של FBI לא כיבו את להבת המחלוקת בסנאט. הרוב הרפובליקאי בסנאט אסר לפרסם את הדוח והסנטורים הרפובליקאים הורשו לעיין בו רק בחדר סגור מיוחד. הם אינם רשאים לדבר על תוכנו. הרפובליקאים טוענים, כי הדוח מזכה כליל את קאוואנו מכל שמץ האשמה נגדו. הדמוקרטים גורסים, כי הבית הלבן הטיל הגבלות חמורות על הבולשת ועשרות גברים ונשים שיכלו לאשש את טענות בלאסי פורד וראמירז לא נקראו להעיד, למרות בקשותיהם. יתר על כן, דוח FBI מצביע בעליל על כך שיש סתירות בין מה שאמר קאוואנו בשימוע לבין ממצאי הדוח, לדברי הדמוקרטים.

האווירה בסנאט מתוחה, לא רק בגלל האי-ודאות הפוליטית אלא גם בגלל הפגנות גדולות בחלקים שונים של גבעת הקפיטול. מאות נשים ניסו לדבר עם מחוקקים רפובליקאים, ובמקרים רבים הן נדחו בבוז. הסנטור הרפובליקאי אורין האץ', התריס בזלזול לעבר נשים שניסו לההחליף עימו דברים: "מתי תתבגרו"?

קאוואנו עצמו מתנהל כמי שרץ למשרה פוליטית ולא כמועמד לכהונת שופט בבית המשפט העליון. הוא אפילו כתב מאמר דעה ב"וול סטריט ג'ורנל" במאמץ להצדיק את התפרצויותיו בשימוע בוועדת המשפט של הסנאט בשבוע שעבר. זו הפעם הראשונה בתולדות ארה"ב שמועמד לכהונת שופט עליון כותב מאמר בעיתון, שבו הוא דוחף את מועמדותו, ודמוקרטים טוענים, כי הוא בכך תורם לפוליטיזציה של בית המשפט החשוב ביותר בארה"ב.

התנהגותו במהלך השימוע - הוא תקף מחוקקים דמוקרטים ואמר שההאשמות נגדו הן מזימה של השמאל בהשראת ה"קלינטונים" (כנראה רמז לחקירת האימפיצ'מנט נגד ביל קלינטון) - הרתיעה משפטנים רבים. הם טוענים, כי מעבר להאשמות על אלימות מינית שהוטחו בו, הראתה התנהלותו של קאוואנו בשימוע שאין לו מזג שיפוטי ויכולת שיקול דעת ושהזדהותו עם הימין בארה"ב תטיל צל על החלטותיו, אם אכן ייבחר.

למעלה מ-2,400 פרופסורים למשפטים מכל קצווי הקשת הפוליטית - דמוקרטים, רפובליקאים ולא מפלגתיים - חתמו השבוע על עצומה שבה הם קובעים שקאוואנו פסול מלכהן בבית בבית משפט כלשהו, ובוודאי בבית המשפט העליון, בגלל העדר מזג שיפוטי. פול סטיוונס, שופט לשעבר בבית-המשפט העליון, רפובליקאי, אמר אתמול, כי העריך בעבר את פסקי הדין של קאוואנו, המשמש עתה כשופט בבית המשפט לערעורים בוושינגטון הבירה, אך הוא מסיר את תמיכתו ממועמדות קאוואנו לעליון בגלל התנהלותו באותו שימוע בוועדת המשפט.

במאמר הדעה שלו ב"ג'ורנל", שהיה כנראה מענה לביקורות האלה, אמר קאוואנו: "הייתי נרגש מאוד ביום חמישי שעבר (יום השימוע), יותר מאשר אי פעם. ייתכן שהייתי נרגש יותר מדי לפעמים. אני יודע שנימת דבריי היתה חריפה, ואמרתי כמה דברים שלא הייתי צריך לאומרם".

הסנטור הדמוקרטי כריס מרפי הגיב על המאמר כך: "זה מאוחר מדי, השופט קאוואנו. אמרת לנו שקיים קשר ליברלי אדיר ממדים נגדך, קשר שאותו מובילים סנטורים דמוקרטים, שארגנו טענות כזב נגדך. זה הזוי. איימת עלינו שהמטוטלת יכולה לנוע בשני הכיוונים (what comes around goes around). זה לא קביל".

