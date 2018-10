גל הנטישות נמשך: גם אחד ממייסדי אוקולוס עוזב את פייסבוק

בכיר נוסף בחברה שנרכשה ע"י פייסבוק עוזב את חברת הענק. הפעם מדובר בברנדן אירייבה, המייסד המשותף של הסטארט-אפ אוקולוס VR. אירייבה כיהן כסגן נשיא בתחום המציאות הווירטואלית הנוגעת למחשבים בפייסבוק, ולפני כן כיהן כמנכ"ל אוקולס עד 2016.

סיבת עזיבתו של אירייבה לא ידועה, והוא פרסם את עזיבתו בטוויטר, בציוץ שמתגאה בהישגיו בחברה, "הפכנו מדע בדיוני למציאות" כתב, והודה לצוות ולקהילה של אוקולוס. בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב אירייבה כי כעת יזכה לראשונה להפסקה מעבודה מזה 20 שנה. נייט מיטשל, מייסד שותף נוסף באוקולוס יחליף את אירייבה בתפקידו בפייסבוק, ולפי פייסבוק, אירייבה ישאר בחברה עד אמצע נובמבר ויסייע בהעברת התפקיד למיטשל.

What a ride! We made science fiction into reality and inspired a new industry in the process. Oculus was only possible because of such an extraordinary team and community. Thank you! Now, six years after we launched Oculus and Rift, I'm moving on to the next chapter!