עם קצת עזרה מהסמארטפון: כיצד נגנבה מכונית טסלה בבריטניה?

השבוע פרסם ביוטיוב תושב מבריטניה בשם אנתוני קנדי סרטון אבטחה מדאיג. הסרטון מתעד את גניבת מכונית הטסלה שלו בידי שני גנבים שהשתמשו בטאבלט וטלפון נייד בלבד, וכל זאת בזמן שהמכונית חנתה בסמוך לביתו. קנדי אפילו פרסם ציוץ בטוויטר שבו הוא פונה לאלון מאסק, מנכ"ל טסלה, ומספר על הגניבה שנעשתה בקלות כזו. הוא הביע את מורת רוחו מכך שהגנבים הצליחו לבטל את הגישה למכונית מרחוק, וכעת הוא לא יכול אפילו לאתר אותה.

@elonmusk My @tesla was stolen this morning, with just a tablet and a phone extending my fob range from the back of the house. I get that I should enabled PIN access. I wish it was harder for them to disable remote access though. I can’t track it or disable it. :(