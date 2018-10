יוצר "הסמויה" לא רוצה את נפתלי בנט בהלוויה בפיטסבורג

לאחר הטבח שהתרחש אמש (שבת) בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג, פנסילבניה, הגיבו בזעזוע רה"מ נתניהו, נשיא המדינה ריבלין ובכירים נוספים בפוליטיקה הישראלית לאירוע הנורא.

שר החינוך והתפוצות נפתלי בנט אף הגדיל לעשות והודיע בציוץ כי "אמריא הלילה לפיטסבורג, כשר התפוצות, על מנת לחזק את אחיותינו ואחינו היהודים, ברגעם הקשה".

אך לא כל העוקבים ברשת החברתית שמחו מהושטת היד של בנט לסיוע ותמיכה. אחד הצייצנים הבולטים פוליטית בפיד האמריקאי, יוצר תוכנית "הסמויה" דיוויד סיימון, החליט שלא לעבור על ציוצו של בנט בשתיקה, ציטט את גרסתו האנגלית וכתב תגובה נסערת.

"לך הביתה. התערבויותיו של נתניהו בפוליטיקה האמריקאית סייעו בבחירתו של דונלד טראמפ ותמיכתו הבלתי סופית בלאומנות לבנה ופשיזם. הקהילה האמריקאית יהודית מדממת כעת מידי ראש הממשלה הישראלי ורבים מאיתנו יודעים זאת".

Go home. Netanyahu’s interventions in US politics aided in the election of Donald Trump and his raw and relentless validation of white nationalism and fascism. The American Jewish community is now bleeding at the hands of the Israeli prime minister. And many of us know it. https://t.co/4ppgI3aK5n