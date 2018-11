טראמפ: "הייתה לי שיחה ארוכה וטובה מאוד עם נשיא סין"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (ה') כי הוא דיבר עם נשיא סין שי ג'ינגפינג לגבי החשש מהסלמה במלחמת הסחר בין שתי המדינות.

בציוץ בטוויטר אמר טראמפ כי הייתה לו "שיחה ארוכה וטובה מאוד" עם המנהיג הסיני, "עם דגש כבד על הסחר". הוא הוסיף כי "הדיונים מתקדמים בצורה יפה". טראמפ וג'ינגפינג צפויים להיפגש פנים מול פנים מוועידת G-20 בארגנטינה בהמשך החודש.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!