עליות באסיה אחרי "שיחה טובה" בין טראמפ לנשיא סין

07:30

המסחר בשוקי אסיה מתנהל במגמה חיובית בשעה זו. המדדים הבולטים - מדדי הנג סנג , ניקיי ושנחאי - עולים בשעה זו, כאשר ההנג סנג מוביל עם עלייה של 3.5%.

נראה ש"שיחה ארוכה וטובה מאוד עם נשיא סין" שניהל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעודדת את המשקיעים בשוקי אסיה.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!