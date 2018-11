אופטימיות לגבי הברקזיט שלחה את הליש"ט לשיא של שבועיים מול הדולר

המסחר בשוק המט"ח מתנהל היום על רקע בחירות האמצע בארה"ב, וכן על רקע דיווחים מבריטניה בעניין יציאתה של הממלכה מהאיחוד האירופי.

הדולר איבד 0.24% מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.69 שקלים; האירו ננעל ללא שינוי מהותי ושערו היציג נקבע על 4.2 שקלים; מול הדולר האירו מטפס ב-0.2% ונסחר מעל ל-1.14 דולרים; הליש"ט עולה 0.25% מול הדולר ונסחר סביב 1.307 דולרים.

המסחר בליש"ט הבריטית אופיין בתנודתיות חדה, כאשר מוקדם יותר היום נציג המפלגה הדמוקרטית חבר הפרלמנט האירלנדי, ג'פרי דונלדסון, צייץ בטוויטר: "נראה כי אנו מתקדמים ל-No Deal", בכל הנוגע לגיבוש הסכם להליך הגירושים של בריטניה מהאיחוד האירופי (ברקזיט).

Looks like we’re heading for no deal. Such an outcome will have serious consequences for economy of Irish Republic. In addition, UK won’t have to pay a penny more to EU, which means big increase for Dublin. Can’t understand why Irish Government seems so intent on this course. https://t.co/1L4WF1n85N