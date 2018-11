טראמפ יעניק את מדליית החירות הנשיאותית למרים אדלסון, אלביס ובייב רות'

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (שבת) מיהם השמות להם יעניק את מדליית החירות הנשיאותית בשבוע הבא - רשימה המונה שמות שלושה אנשים שנפטרו.

הזוכים הם מרים אדלסון, בייב רות', אלביס פרסלי, אורין האץ', אלן פייג', אנטוניו סקאליה ורוג'ר סטובאך.

מדליית החירות הנשיאותית נחשבת לאחת משני העיטורים האזרחיים הגבוהים והיוקרתיים ביותר בארה"ב, ביחד עם מדליית הזהב של הקונגרס. תפקידה להכיר ב"תרומה משובחת במיוחד לביטחון או לאינטרס הלאומי של ארצות הברית, שלום עולמי, לתרבות או יוזמות ציבוריות או פרטיות אחרות", לדברי הבית הלבן.

מיד לאחר הכרזתו של טראמפ החלה סערה ברשתות החברתיות, בעיקר בשל העובדה שמרים אדלסון, הנשואה לאיש העסקים והמיליארדר שלדון אדלסון, תרמה 56 מיליון דולר לרפובליקנים בחודשים האחרונים.

Trump is giving the Presidential Medal of Freedom, the top US civilian honor, to 3 dead people (Elvis, Babe Ruth, Antonin Scalia), a GOP senator (Orrin Hatch), and Miriam Adelson, the wife of GOP megadonor Sheldon Adelson, who gave $55 million to elect Republicans in the midterms pic.twitter.com/R90usNwUCP - David Mack (@davidmackau) November 10, 2018

Donald Trump watched the midterms with Sheldon and Miriam Adelson. The Likudnik power couple, who donated over $100 million to Republican candidates in the last election cycle, ate “French fries served from elegant dishware.” https://t.co/O5226nAXTR - Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) November 8, 2018

Trump is giving the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor he can give, to Sheldon Adelson’s wife Miriam. He’s counting on Adelson money to support his 2020 re-election bid. Is handing out honors like this worse than letting donors stay in the Lincoln Bedroom? - James Hohmann (@jameshohmann) November 10, 2018

