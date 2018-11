השריפות בקליפורניה: גופות רבות נמצאו בעיירה שנחרבה; 25 נהרגו

מניין ההרוגים בשריפות הענק בקליפורניה עלה הבוקר (א') ל-25 - כך הודיעו הרשויות לאחר שהתגלו 14 גופות חדשות ליד העיירה פרדייז שבצפון המדינה. שתי גופות נוספות נמצאו במליבו שבדרום המדינה. על פי ההערכה, כ-25 אלף בני אדם נמלטו מבתיהם בעקבות השריפה.

השריפות פרצו ביום חמישי וגרמו לחורבנה של העיירה, שהיוותה בית ל-30 אלף תושבים. שריפה נוספת, שבחלוף הימים הכפילה את גודלה, פרצה באתר נופש במליבו. כ-35 בני אדם מוגדרים כנעדרים, שלא ברור כמה מהם הם ההרוגים שנמצאו, ושלושה מכבי אש נפצעו.

מטארולוגים הזהירו כי התנאים המסוכנים יימשכו גם השבוע, אך כוחות הכיבוי מקווים לנצל את ההפסקה הזמנית ברוחות כדי להשתלט על הלהבות. מפקד מחוז לוס אנג'לס דריל אוסבי אמר כי "מכבי האש שלנו מתמודדים עם תנאים קיצוניים שהם מעידים שהם לא ראו מימי חייהם".

האש, שפרצה ביער הלאומי פלומס שמצפון לסקרמנטו, כילתה 10 אלף משטחי היערות עד שרק 20% מהם נותרו. מפקדי כוחות הכיבוי מעריכים כי יעברו שלושה שבועות לפני שהצוותים יצליחו להשתלט על השריפה במלואה. עד מהרה הלהבות התפשטו גם לעיירה פרדייז, שם נרחבו כ-6,700 בתי מגורים ועסק, מה שהפך את השריפה לקטלנית ביותר בהיסטוריה של המדינה.

מהירות התפשטות האש הייתה מהירה כל כך שהיו תושבים שנאלצו לצאת ממכונותיהם שעמדו בפקקים ביציאה מהעיירה ולברוח ברגל. לדבריהם האש הייתה כה קרובה עד שיכלו לחוש בלהט כשישבו חסרי אונים בתוך רכביהם בעומסי התנועה הכבדים. כשהגיעה הפקודה להתפנות, התחושה הייתה כי כל תושבי העיירה החליטו לעזוב בבת אחת.

במליבו ובקלבסאס הסמוכה מתגוררים סלבריטאים רבים שנאלצו לעזוב, בהם קים קרדשיאן ווסט, קייטלין ג'נר, ליידי גאגא וגיירמו דל טורו. השחקן מרטין שין נחשב כנעדר לזמן קצר אך בהמשך נמצא.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר זעם כשהאשים את ניהול היערות באחריות לדליקה. בציוץ שכתב בחשבון הטוויטר שלו הוא האשים את הרשויות ב"ניהול כושל" ואיים להפסיק את המימון הפדרלי לתחזוקת היערות. סלבריטאים רבים ביקרו את הנשיא על חוסר הרגישות שלו, ודובר מושל המדינה כינה את דבריו "מטורפים ולא מודעים".

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!