שיא המכירות לאמן חי: ציור של דיוויד הוקני נמכר ב-90.3 מיליון דולר

ביום חמישי האחרון נקבע שיא לאמן חי במכירה פומבית: הציור של דיויד הוקני - Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) שבו גבר במעיל ורוד המשקיף על בריכת שחייה - נמכר ב-90.3 מיליון דולר. המכירה נערכה בבית המכירות כריסטיס בניו יורק.

הציור של הוקני, משנת 1972, "דיוקן של אמן (בריכה עם שתי דמויות)", מדיח מרשימת הציור היקר ביותר את כלב הבלון הכתום של פסל ג'ף קונס, שנמכר ב-58.4 מיליון דולר לפני חמש שנים.

המיליארדר ג'ו לואיס הוא שמכר את ציורו של הוקני, ומחירו ההתחלתי היה 18 מיליון דולר. לנסיקה המהירה של המחיר אחראים לפחות ארבעה מתחרים, ובסופו של דבר ההצעה של רוכש אנונימי שיוצג בידי מארק פורטר בית המכירות כריסטיס היא זו שנעלה את מחיר השיא.

דיויד הוקני, בן 81, ידוע בציורי סצנות ודימויים של החיים העירוניים בלוס אנג'לס, ובעיקר בריכות שחייה. האמן הבריטי חי ופועל בקליפורניה, ועיקר יצירתו היא אישית ואוטוביוגרפית. בריכות השחייה הן בין הנודעות שביצירותיו.

David Hockney's 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs - Christie's (@ChristiesInc) November 16, 2018

