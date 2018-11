ספקולציות בשוק: "טראמפ קיבל מחיר נפט נמוך תמורת החלקת רצח העיתונאי"

בוקר לאחר שהתייצב לצידה של סעודיה בצל פרשת רצח העיתונאי הסעודי, טראמפ מודה היום לסעודים על צניחת מחיר הנפט. בציוץ שפרסם היום (ד') טראמפ בטוויטר כתב, כי מחיר הנפט צריך לרדת עוד יותר, והירידה מהווה "הורדת מס" לארה"ב ולעולם כולו.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!