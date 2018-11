חברת הייעוץ מקינזי המליצה ל-yes לנטוש את הלווין ולעבור לשידורים על גבי האינטרנט

האם חברת הלוויין yes תצטרף למגמה העולמית ותעבור לשדר על גבי רשת האינטרנט? כך לפחות המליצה לה חברת הייעוץ מקינזי. בדוח שהכינה חברת הייעוץ הבינלאומית עבור yes, היא מציעה לה לשקול מעבר לשידורים אינטרנטיים במסגרת מהלך הדרגתי וארוך טווח. כך נודע ל"גלובס".

על פי ההמלצות, כדי לבצע את התהליך בצורה הדרגתית ומיטבית, yes תפתח ממיר שמסוגל לקלוט במקביל שידורי לוויין ושידורים שמועברים על גבי האינטרנט. הממיר יוטמע אצל לקוחות החברה, בכל פעם שיגיע טכנאי מטעמה לביקור אצל לקוח. כך הלקוחות יתרגלו לשינוי בהדרגה ובקלות.

הממצאים הוצגו בפני דירקטוריון yes, אך ככל הידוע טרם הוחלט אם לאמץ את ההצעה. ההחלטה תתקבל במקביל להחלטות של בעלת השליטה, חברת בזק, בנושא הרשת העתידית שלה והשדרוג הטכנולוגי הכולל שהיא תעבור.

העבודה של מקינזי התבקשה לאחר שב-yes הגיעו למסקנה שנדרשת עבודה מסודרת שתשרטט את ההתמודדות והאתגרים של החברה לעתיד, על רקע ההתפתחויות בעולם הטלוויזיה: התחרות בשוק המקומי מצד פרטנר וסלקום, הכניסה של שחקני תוכן זרים לישראל והעובדה שהמעבר לטלוויזיה האינטרנטית הוא משהו שכבר אי אפשר להתעלם ממנו.

האפשרות לעבור לשידורים אינטרנטיים עלתה מספר פעמים על שולחן החברה, אך מדובר במשימה מורכבת מאוד. לשם המחשה, אין בעולם חברות שמחליטות ביום אחד להפסיק לשדר על גבי לוויין ועוברות לשדר דרך האינטרנט. מדובר בתהליך ארוך טווח, עם סיכונים רבים ועלויות כבדות מאוד. זו גם הסיבה ש-yes ביקשה ממקינזי לייעץ בנושא.

השיקולים במעבר לאינטרנט מתחלקים לכמה קטגוריות. השאלה המרכזית היא האם הרשת של בזק יכולה לשאת את זה, שכן מדובר בנפח גלישה עצום שיטיל עומס כבד על הרשת. שאלה נוספת היא האם השידורים חייבים להיות על גבי סיבים אופטיים או שאפשר לעשות כן גם על הרשת הרגילה של בזק.

בכל הקשור לרשת בזק, הרי שיש ספק אם הרשת יכולה לשאת 600 אלף לקוחות צופי טלוויזיה, וזאת כאשר רשת הסיבים של בזק לבתים לא מופעלת, ומגיעה כיום ל-60% בלבד מבתי האב בישראל.

מי שכבר פועלות על גבי הרשת של בזק הן פרטנר וסלקום שלשתיהן יחד יש יותר מ-300 אלף לקוחות טלוויזיה. תוספת של מאות אלפי מנויים של yes על גבי הרשת הקיימת, ללא שדרוג משמעותי, איננה ריאלית.

בנוסף יש את העלויות של yes בהחלפת ממירים, ויש את סוגיית השימוש הקנס ש- yes תצטרך לשלם במידה שהיא מפסיקה את השימוש בלוויין ששכרה. מבחינת העלויות של yes, הרי שבממוצע בכל בית יש כשלושה ממירים. להחליף אותם זו עלות עצומה לחברה, עוד לפני העלויות הכרוכות בפיתוח מוצר משולב שמאפשר אינטרנט ולוויין במקביל. בנוסף, אם עוברים לסיבים, יש עניין של חיווט הבתים והחדרים בבית בסיבים אופטיים כדי שיוכלו לעבוד בטכנולוגיה אחידה.

הפתרון שמציעה מקינזי להפחתת העלויות הכבדות הוא כאמור ביצוע המעבר בצורה הדרגתית לאורך 6-8 שנים. כך החברה לא תצטרך להחליף בבת אחת את כל הממירים של מנויי החברה, אלא תבצע את ההחלפה בכל פעם שטכנאי מגיע לביקור אצל לקוח מכל סיבה שהיא.

חשוב להדגיש שבכל מקרה ב-yes, וגם בעולם, לא צופים שהשימוש בצפייה באמצעות לוויין ייפסק בטווח הנראה לעין. מדובר בשיטת הפצה זולה ויעילה, ולכן המטרה היא לשלב בין הלוויין לאינטרנט כדי ליהנות משני העולמות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נתח שוק וצרכנות? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם