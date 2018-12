קטאר פורשת מקרטל אופ"ק - מחיר הנפט מזנק בפראות

ימים ספורים לפני קיום מפגש הפסגה של מפיקות הנפט הגדולות ביום חמישי הקרוב בווינה, קטאר הודיעה על פרישה מקרטל אופ"ק (OPEC) ובכך טורפת את הקלפים. מחיר הנפט מזנק בתגובה ביותר מ-5% ונסחר ברמה של 53.5 דולרים לחבית.

שר האנרגיה של קטאר, סעד אל-כעבי, אמר במסיבת עיתונאים בדוחא כי המדינה תפרוש מקרטל אופק ב-1 בינואר 2019. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שקטאר בדקה דרכים שבהן היא יכולה לשפר את מעמדה הגלובלי, וההודעה על פרישה נמסרה לקרטל.

בחשבון הטוויטר של קטאר פטרוליום, חברת הנפט הממשלתית הסבירה כי ההחלטה על פישה מאופ"ק משקפת את רצונה של קטאר להתמקד במאמציה לפתח ולהגדיל את ייצור הגז הטבעי שלה מ-77 מיליון טון לשנה ל-110 מיליון טון בשנים הקרובות.

H.E. Al-Kaabi: the withdrawal decision reflects Qatar’s desire to focus its efforts on plans to develop and increase its natural gas production from 77 million tons per year to 110 million tons in the coming years.