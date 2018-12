רודי ג'וליאני מאשים: טוויטר היא "אנטי טראמפ"

ביום שבת פרסם ראש עיריית ניו-יורק לשעבר, רודי ג'וליאני, בטוויטר שלו ציוץ הנוגע לחקירת התובע המיוחד רוברט מולר, הנוגעת להתערבות הרוסית בבחירות 2016. אך טעות הקלדה של ג'וליאני - אין בציוץ רווח בין המילה G-20 שמסתיימת בנקודה, למילה In, הפכה חלק מהציוץ שלו באופן אוטומטי ללינק.

Mueller filed an indictment just as the President left for https://t.co/8ZNrQ6X29a July he indicted the Russians who will never come here just before he left for Helsinki.Either could have been done earlier or later. Out of control!Supervision please?