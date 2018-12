סין לוקחת צעד קדימה בהפחתת המכסים על רכבים מיובאים מארה"ב

המדדים המובילים בשוקי העולם נסחרים כעת בעליות, במקביל להתחזקות העליות שנרשמות כעת בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט, וזאת על רקע דיווח שמפזר במעט את העננה סביב מלחמת הסחר.

בהמשך לציוץ של טראמפ מלפני כשבועיים, שלפיו סין הסכימה להפחית את המכסים על רכבים מיובאים מארה"ב, נראה כי הסינים מאשרים כעת את ההצהרה של הנשיא האמריקאי. לפי הדיווח ב"בלומברג", שצוטט מקורבים לעניין, הקבינט הסיני יבדוק בימים הקרובים את ההצעה להפחית את התעריפים על מכוניות מארה"ב ל-15% לעומת 40% כיום.

הנה הציוץ של טראמפ מתחילת דצמבר:

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.