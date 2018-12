שתי זהויות, נוכל אחד: כך נחשפה תרמית הקריפטו של בועז מנור, שהורשע באחת ההונאות הגדולות בקנדה

בשנה האחרונה פרסמנו ב"גלובס" לא מעט סיפורים מסעירים על שוק הקריפטו. אבל סיפורו של מיזם בלוקצ'יין טרמינל, שנחשף השבוע בתחקיר האתר האמריקאי The Block, כבר יכול לספק חומר לדרמה הוליוודית. התחקיר שנערך בחודשים האחרונים בארה"ב על ידי הכתב פרנק צפ'ארו, חשף כי מאחורי אחד המיזמים המעניינים בתחום המטבעות הדיגיטליים, שהצליח לגייס מיליוני דולרים ממשקיעים גדולים באסיה ובאוסטרליה, עמד אחד הנוכלים הפיננסיים הגדולים בהיסטוריה של קנדה, הישראלי-קנדי בועז מנור.

על פי התחקיר של פרנק צ'פארו מ-The Block, הצליח מנור, תחת השם הבדוי שון מקדונלד, להערים על העובדים, המשקיעים והלקוחות הפוטנציאליים של הסטארט-אפ האמריקאי בלוקצ'יין טרמינל (BCT), כשניצל את התנפחות הבועה של שוק הקריפטו בסוף 2017 כדי לרקום הונאה פיננסית רחבת-היקף.

