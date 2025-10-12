שבוע המסחר המקוצר נפתח הבוקר (א') בבורסה בתל אביב כשהמסחר מושפע משתי מגמות מנוגדות: מצד אחד - אופטימיות הנובעת מכניסתה לתוקף של סיום המלחמה והצפי להחזרת החטופים מחר בבוקר (ב'); ומנגד - חזרתה של מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, שהובילה לירידות בסוף השבוע בוול סטריט ומשפיעה על הבורסה בעיקר מכיוון המניות הדואליות - שרבות מהן חזרו עם פערי ארביטראז' שליליים.

● מנכ"ל אי.בי.אי מנתח איך ישפיע ההסכם על הבורסה ומזהיר - אל תקנו דירה להשקעה

● בנקים במקום הייטק: החברות הישראליות הגדולות עברו לתל אביב. למי מגיע הקרדיט?

בפתיחת המסחר נראה היה כי ההשפעה השלילית נותנת את הטון בגדול, עם ירידות של מעל 1% במדדים המובילים ת"א 35 ות"א 90. עם זאת, בהמשך הירידות התמתנו.

את הפיצול בבורסה הנובע מההשפעות המנוגדות אפשר לראות בבירור במדד ת"א 125. בעוד שמניות הנדל"ן והתשתיות נסחרו במגמה חיובית (בדומה למגמה ביום חמישי, אז נחתם ההסכם לסיום המלחמה) - המניות הדואליות הובילו את המגמה השלילית במדד.

כך למשל, מניות פרשקובסקי וישראל קנדה עלו היום בשעות הצהריים ב-7.3% ו-6.8%, בהתאמה, וזאת לאחר שביום חמישי הן זינקו ב-10.9% וב-12.3%, בהתאמה. עוד מניות נדל"ן שבלטו לטובה במדד היו שיכון ובינוי , אזורים ואשטרום .

נציין כי תחום הנדל"ן נתפס כמרוויח מסיום מצב הלחימה הממושך: בשוק מעריכים כי סיום המלחמה יוביל להורדת ריבית כבר בהחלטה הקרובה של בנק ישראל, מה שיסייע לחברות הן בצד הביקושים והן במימון פרויקטים. כמו כן, מנהלי חברות נדל"ן העריכו כי הדבר יסייע גם בהגדלת ביקושים מצד יהודי התפוצות, חזרת עובדים זרים והורדת מחירי חומרי גלם. מדד הבנייה עלה במהלך המסחר ב-1.9%, ומדד הנדל"ן התחזק ב-0.5%.

גם תחום התשתיות שעשוי לקבל "בוסט" לאחר המלחמה בולט היום לטובה בבורסה, וכך למשל מניית שפיר הנדסה נסחרה בעלייה של כ-3.8% במהלך המסחר.

מושכות למטה: הדואליות, מניות השבבים ואל על

כאמור, בצד השלילי בבורסה בולטות המניות הדואליות, ובראשן מניות סקטור השבבים, על רקע חזרתה של מלחמת הסחר. ביום שישי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו Truth Social כי "דברים מוזרים מאוד קורים בסין!", וכי היא הפכה לעוינת בכל הקשור למתכות נדירות. הוא איים להטיל מכסים נוספים בשיעור 100% על יבוא סחורות סיניות לארה"ב. בתגובה, המדדים המובילים בוול סטריט, ששייטו קודם לכן ברמות שיא של כל הזמנים, רשמו ירידות חדות, בהובלת מדד נאסד"ק שנפל ב-3.6% ומניות הטכנולוגיה הגדולות - בהן אנבידיה , אמזון ופלנטיר , שנחלשו כל אחת סביב 5%.

בפתיחת שבוע המסחר בלטו לרעה מניות תחום ציוד השבבים נובה וקמטק ויצרנית השבבים טאואר . גם פריורטק , שהיא בעלת המניות הבולטת בקמטק, בלטה לרעה. עוד מניות דואליות שנחלשו היו נייס ונאייקס , עם ירידות של מעל 2% כל אחת במהלך המסחר.

מדד המניות הדואליות ירד בשעות המסחר ב-1.9%, ומדד הטכנולוגיה ירד ב-2% ורשם את הירידה החדה ביותר מבין המדדים הענפיים בפתיחת המסחר.

מניה נוספת שבלטה בירידה היא אל על : חברת התעופה הישראלית, שלאורך השנתיים האחרונות נהנתה ממעמד דומיננטי ומירידה בתחרות מצד חברות זרות, נחלשת בימים האחרונים, ומאז תחילת חודש אוקטובר היא כבר איבדה 13.5% מערכה. הציפייה של המשקיעים היא שחברות תעופה זרות שלא היו פעילות בארץ על רקע המלחמה יחזרו, ובעקבות זאת נתח השוק של אל על ייפגע במידה מסוימת.

באשר למניות הביטחוניות - נראה כי הפסקת האש לא יצרה מגמה חד-משמעית. החברה הגדולה ביותר בתחום, אלביט מערכות , נסחרה היום בירידות, וכמוה גם מניות מר , אימקו ועין שלישית . לעומת זאת, מניות נקסט ויז'ן ואר.אס.אל נסחרו בעליות.