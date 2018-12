חשיפה למט"ח: למרות הריבית, הדולר הוא המנצח הגדול של 2018

לאורך יום המסחר האחרון לשנת 2018 הדולר האמריקאי מתנהל ביציבות יחסית על רקע רגיעה במלחמות הסחר בין ארה"ב לסין וצפי לחידוש השיחות כבר בתחילת שנת 2019.

עוד בחזית ארה"ב-סין, הנשיא טראמפ צייץ ביום ראשון מעין "שריקת הרגעה" וסיפר כי הייתה לו שיחת טלפון "ארוכה ומאוד טובה" עם הנשיא שי ג'ינגפינג. הנשיא האמריקאי גם רמז ל"התקדמות גדולה" שבדרך.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!