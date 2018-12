הסנאטורית ממסצ'וסטס שעיצבנה את טראמפ שוקלת לרוץ מולו ב-2020

אליזבת' וורן, הסנאטורית הדמוקרטית מארה"ב שהחליפה עלבונות צורמים עם הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, אמרה היום (ב') כי הרכיבה ועדת בדיקה עבור ריצה עתידית במירוץ לנשיאות ארה"ב בשנת 2020.

הסנאטורית ממסצ'וסטס, שמוכרת כמובילת המחנה הליברלי במפלגתה, שיחררה היום וידאו בו היא מספרת על החזון של להזדמנויות שוות לכל האזרחים באמריקה, ולא רק לעשירים שבהם.

"כל אדם באמריקה זכאי לעבוד קשה, לשחק על פי החוקים ולטפל בעצמו ובמי שהוא אוהב", הוסיפה וורן בציוץ ברשת טוויטר.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY