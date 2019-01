מסיבת העשור לביטקוין בתל אביב: "הבועה התפוצצה, אבל הביטקוין עדיין חי"

השנה הקשה שעבר הביטקוין לא מנעה מקהילת משתמשי המטבע הדיגיטלי לחגוג בסוף השבוע האחרון עשור להיווסדו. איגוד הביטקוין הישראלי בראשות מני רוזנפלד ושגרירות הביטקוין חגגו ביום חמישי 10 שנים להנפקת המטבע הדיגיטלי הראשון במסיבה עם יותר מ-1,000 חוגגים במועדון האומן 17 בתל אביב, בהשתתפות בכירים מזירת הקריפטו והבלוקצ'יין בישראל ובעולם.

מועד המסיבה אינו מקרי: ב-3 בינואר 2009 נכרה הבלוק הראשון בבלוקצ'יין של המטבע הדיגיטלי, כשממציא הביטקוין, המוכר בשם "סטושי נקמוטו", הכניס אל תוך הקידוד של אותו בלוק את הכותרת של "הטיימס" הלונדוני מאותו יום "Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks". שורה זו מעידה על הרעיון שעמד מאחורי הביטקוין - מערכת מוניטרית מבוזרת, שאינה תלויה בבנקים. במסיבה אף חולקו עותקים ממוזערים של אותו עיתון.

בין השמות המוכרים שבאו לחגוג יום הולדת לביטקוין: אדם בק, מנכ"ל BlockStream; אדם מייסטר, גורו הביטקוין הבינלאומי; יונתן רואש, מנכ"ל QED-it, ובת זוגו נעמי סאלם-רואש; יובל רואש, מנכ"ל ביטס אוף גולד; אלי בז'רנו, מנכ"ל Bit2c; טל בנו-סקלאר, בעלת חברת אנדרומדה; משה חוגג, בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים וחברת ההשקעות סינגולריטים ומנכ"ל סירין לאבס; נמרוד להבי, מנכ"ל Simplex; אדם פרלו, מנכ"ל Zen; יגאל נבו, מנכ"ל פורום הבלוקצ'יין הישראלי; עופר רותם, שותף מייסד בקולידר ונצ'רס; ונדב איבגי, מייסד הסטארט-אפ Bitrated, שנמנה עם 40 הצעירים המבטיחים של "גלובס" ל-2018.

שנת 2018, שבה צנח מחיר הביטקוין ב-73%, היתה הגרועה בכל 10 שנותיו של המטבע הדיגיטלי. היום (א') נסחר הביטקוין במחיר ממוצע של כ-3,800 דולר - כ-80% פחות ממחיר השיא של 20 אלף דולר שאליו נסק בדצמבר 2017. ואולם, נראה כי בקהילת הביטקוין הישראלית לא איבדו אמונה במטבע. בפתיחת המסיבה ביום חמישי אמר רוזנפלד לחוגגים: "הבועה של 2017 התפוצצה. יש אנשים שכבר חושבים שביטקוין מת, ובאמת הרבה מיזמים שקמו בזמן השיא עוברים כעת ימים קשים. אבל אם ביטקוין עדיין חי ומשגשג אחרי עשור של טלטלות, אנחנו יכולים להמשיך בדרכנו ללא פחד, לקדם פתרונות ולהילחם למען המטרה המשותפת".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא מטבעות דיגיטליים? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם