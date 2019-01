המנתחת שניצחה את גוגל: אולצה להסיר מידע על רשלנות רפואית

בית משפט מחוזי באמסטרדם אילץ את ענקית הטכנולוגיה גוגל להסיר מתוצאות החיפוש שלה לינקים הנוגעים להשעיה של מנתחת הולנדית מעיסוק ברפואה, שהוטלה עליה בעקבות רשלנות רפואית מצדה בטיפול לאחר ניתוח - כך לפי דיווח של הגרדיאן.

חיובה של גוגל להסיר את הלינקים נעשה במסגרת חוקי "הזכות להישכח" (Right to be forgotten) של האיחוד האירופי, שנכנסו לתוקף ב-2014 ומאפשרים לאנשים פרטיים לבקש ממנועי חיפוש מחיקה של תוצאות הנוגעות אליהם. ככל הנראה, זו הפעם הראשונה בה חוקי "הזכות להישכח" נוצלו על מנת להסיר מגוגל מידע הנוגע לרשלנות רפואית.

המנתחת ביקשה מגוגל להסיר מתוצאות החיפוש המתקבלות בהקלדת שמה המלא במנוע החיפוש לינקים לאתר לא רשמי בו מופיעה "רשימה שחורה" של רופאים שהושעו מהמקצוע. הסיבה לבקשתה היא שההשעיה שהוטלה עליה במקור ומנעה ממנה לעסוק ברפואה, שונתה לאחר מכן להשעיה על תנאי, בעקבות ערעור שהגישה המנתחת על ההחלטה - ומשמעות השינוי הוא שהיא עדיין יכולה לעבוד כרופאה. בתוצאות החיפוש בגוגל לעומת זאת, עדיין הופיע המידע המקורי שלא עודכן בשינוי.

המקרה הגיע לבית המשפט לאחר שבקשת המנתחת להסרת הקישורים נדחתה ע"י גוגל וע"י הרגולטור ההולנדי Autoriteit Persoonsgegevens שעוסק בנושאי פרטיות ודאטה, בטענה שתוצאות החיפוש עדיין רלוונטיות, מאחר שהמנתחת עדיין נמצאת תחת השעייה על תנאי.

לעומתם, השופט מצא כי האינטרס של המנתחת שהרשימה השחורה לא תופיע מיד בכל פעם שמישהו מחפש את שמה בגוגל, גובר על העניין לציבור למצוא את אותו מידע בדרך זו. לדבריו של השופט, מהרשימה שבלינק עולה כי הרופאה לא מתאימה לטיפול באנשים, קביעה שלא נתמכת ע"י הוועדה שפסקה לה השעיה על תנאי בלבד. בית המשפט גם דחה את הטענה של גוגל כי רוב האנשים יתקשו להגיע למידע על השעייתה אם יוסר מתוצאות החיפוש.

בית המשפט אמנם פסק כי יש למחוק את הלינקים מתוצאות החיפוש עוד בחודש יולי, אך הפסיקה התפרסמה רק השבוע מאחר שהייתה מחלוקת סביב השאלה האם היא צריכה להיות פומבית. מאז הפסיקה, עורך הדין של המנתחת, ווילם ואן לינדן, ביקש למחוק 15 רופאים נוספים מהרשימה השחורה.

לינדן אמר לגרדיאן כי הפסיקה פורצת דרך, וכי התקדים יוביל לכך שהתאמתם של רופאים לעסוק ברפואה לא תיבחן יותר ע"י גוגל. "כעת, גוגל תהיה חייבת להסיר אלפי עמודים" הצהיר לינדן. "אני מאמין שזה מה שיקרה. יש וועדות רפואיות שתפקידן להכריע בנושאים האלה, ולקבוע אם רופא מתאים לעזוק ברפואה, ובכל זאת עד היום גוגל הייתה השופטת. גוגל הייתה זו שהחליטה האם להסיר עמוד או לא - אבל למה שתהיה לה עמדה כזו?" שאל.

תקנות "הזכות להישכח" הביאו להסרה של מעל מיליון לינקים מתוצאות החיפוש של גוגל עד היום. הן נכנסו לתוקף בעקבות פסיקה של בית הדין האירופי לצדק, לאחר קרב משפטי מול גוגל ומחלוקת ציבורית נרחבת. כשגוגל מקבלת בקשה להסרת לינקים מתוצאות החיפוש, עליה לבדוק קריטריונים שונים הנוגעים למידע, כמו האם הוא אינו מדויק, מופרז והאם יש עניין לציבור במידע. לפי דו"ח השקיפות של גוגל מאוקטובר 2018, 19% מהלינקים שהוסרו הם מאתרים חדשותיים, ו-11.6% הם מרשתות חברתיות. פייסבוק הוא האתר ממנו נמחקו הכי הרבה לינקים מאז 2014 - עשרים אלף לינקים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא גלובס טק? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם