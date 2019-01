דלפה תמונה נוספת של גלקסי S10: יכיל אפליקציית ארנק קריפטו

תמונות נוספות של מכשיר הגלקסי S10 דלפו לרשת וחשפו פרטים חדשים על המכשיר, כך לפי דיווח בחשבון טוויטר. התמונות החדשות פורסמו בטוויטר על ידי המשתמש בן גקסין והן מראות לראשונה את אפליקציית Blockchain KeyStore של סמסונג - אפליקציית ארנק קריפטו שנמצאת במכשיר באופן מובנה, ותשתמש ככל הנראה בזיהוי ביומטרי לצורכי אבטחה. בנוסף, בדומה לתמונה הקודמת שדלפה, התמונות שפורסמו בטוויטר מראות שוב כי תצוגת המכשיר מגיעה עם נקב עבור המצלמה הקדמית. S10 הוא אחד משלושת הדגמים שסמסונג צפויה להשיק בחודש הבא.

New #GalaxyS10 live images leak with ‘Samsung Blockchain KeyStore’



(images via @GregiPfister89) pic.twitter.com/g0FipTooe6