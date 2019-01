בדרך להשקה? מתכנת טוען שחשף ארבעה דגמי אייפד חדשים

ארבעה דגמי אייפד חדשים ודגם אייפוד טאץ' דור שביעי אותרו בקוד של עדכון מערכת ההפעלה הקרוב של אפל, iOS 12.2. המתכנת סטיבן טרוטון-סמית הבחין במספרי הדגמים - מאייפד 11,1 עד אייפד 11,4 בקוד. לדבריו, שניים מהם מאפשרים חיבור ווי פיי בלבד, ושניים אחרים מאפשרים חיבור סלולרי. טרוטון סמית צייץ כי המכשירים עשויים להיות אייפד מיני ואייפד עם תצוגה של 9.7 אינץ', ושלא נראה שיאפשרו זיהוי פנים באמצעות Face ID. האייפוד טאץ' מוזכר כאייפוד 9,1, ולדברי טרוטון סמית, לא נראה שהוא מאפשר זיהוי באמצעות Face ID או Touch ID.

בנוסף, שבעה מספרים חדשים של דגמי אייפדים נמצאו רשומים במאגר המידע של הנציבות הכלכלית האירו-אסייתית, הזרוע הביצועית של האיחוד הכלכלי האירו-אסייתי. כפי שהבחינו באתר MacRumors. ייתכן שהם כוללים את הארבעה שהוזכרו בקוד. אפל נדרשת לרשום כל דגם חדש שלה במאגר.

התגליות החדשות מצטרפות לשמועות שכבר הופצו לפיהן אפל מתכננת להשיק אייפוד טאץ' דור שביעי, אייפד מיני חדש ואייפד נוסף עם תצוגת 9.7 אינץ'. לפי שמועות, אייפד מיני מהדור החמישי מתוכנן להשקה במהלך השנה הנוכחית.

