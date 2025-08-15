הסטטוס מהווה שיקול מרכזי בהחלטות הקנייה של רבים, שמחפשים את "הרכב הנכון להיראות בו". הם מוכנים לשלם לא מעט עבור מותג, ממדים נדיבים, עיצוב מרשים וחדשנות טכנולוגית. יצרני ויבואני הרכב נוטים מצידם לטפח את התופעה, שדוחפת את הביקוש לטריטוריה יקרה ורווחיות יותר.

עם זאת, קיים בישראל ביקוש לא מבוטל לרכב "תכליתי", מצד לקוחות שהנסועה השנתית שלהם נמוכה ומסתכמת באלפי קילומטרים בודדים, בעיקר בעיר. אין להם עניין בביצועים יוצאים דופן, בתחכום, בהתנהגות כביש מלוטשת או אפילו בצריכת דלק חסכונית. הדרישות המרכזיות הן לממדים קומפקטיים, מרחב פנימי סביר, נוחות ותפעול פשוט. הפלח הזה נשלט על ידי דגמים כמו סוזוקי קרוס־אובר, יונדאי VENUE, קיה סטוניק, סקודה קמיק וכו', ולאחרונה הצטרפו גם כמה סיניות. כעת מצטרף עוד שחקן חדש־ותיק, KGM טיבולי, שמיוצר בדרום קוריאה וחוזר אלינו בגרסה מחודשת לאחר כמה שנות הפסקה.

עיצוב חיצוני

חיצונית לטיבולי יש פרופורציות של קרוס־אובר עירוני קומפקטי עם אורך של 4.25 מ' בלבד, רוחב מכובד וגובה של 1.61 מ'. עיצובו נראה כמו ערב רב של סגנונות: החרטום מתהדר בפנסים גדולים, מכסה תא מנוע שטוח ורחב, וגריל טרפזי גדול נוסח רכבי פנאי שטח של פעם. פרופיל הצד נשלט על ידי כנפיים אחוריות תפוחות, שפולשות לתוך משטח הדלת האחורית. יש גם עמודי גג קדמיים כמעט זקופים, עמודי גג אחוריים מאסיביים, גג שטוח וקשתות גלגלים מודגשות שסוגרות על חישוקי 18 אינץ'.

המעצבים איבדו את הדרך בעיצוב החלק האחורי, שמחצין דלת מגושמת וזקופה, שמשה צרה ופנסים קטנים. קשה לקרוא לעיצוב הכולל "הרמוני" אבל כאמור, זה לא מה שהלקוחות בפלח הזה מחפשים.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים והיציאה ממנו מתבצעת בנוחות תודות לגג גבוה, ותנוחת הישיבה מלפנים גבוהה כמו בכלים גדולים יותר. חבל רק שמושב הנוסע לא מתכוון לגובה. מרווח הפנים של הרכב הוא פלוס משמעותי בזכות ניצול יעיל של החלל הפנימי ובסיס גלגלים באורך סביר ביחס לאורך הכולל של הרכב.

מרחב הראש מלפנים לא יקפח גם נוסעים גבוהים ואילו מאחור יכולים שני מבוגרים להושיט רגליים קדימה בנוחות. גם תא המטען עמוק ורחב ועם נפח שימושי של 423 ליטר הוא הגדול בפלח. קיפול מסעד המושב האחורי מפנה חלל העמסה של למעלה מ־1,100 ליטר ומאפשר לשנע חפצים ארוכים ו/או רחבים במיוחד.

איכות החומרים והגימור מצביעה על השקעה מודעת ויש בתא כמה דיפונים מחומרים רכים שמחפים על עמדת הפיקוד והדלתות. הריפוד דמוי העור באיכות סבירה, כריות המושבים נוחות ובידוד רעשי רוח סביר עד סביבות 120 קמ"ש. מנגד אפשר למצוא בתא גם לא מעט משטחים מפלסטיק קשיח, שמשמיעים צליל חלול כאשר נוקשים עליהם.

מולטימדיה ומצלמות

מערך הפיקוד ממשיך את הקו של העיצוב החיצוני עם ערבוב אלמנטים. מצד אחד יש לוח מחוונים דיגיטלי גדול שלצידו מסך מולטימדיה בגודל סביר. לוח המחוונים מציג את המידע החיוני בצורה ברורה אבל לגרפיקה שלו יש מראה נוסטלגי בנוסח משחקי מחשב של פעם. מסך המולטימדיה די מודרני, למרות שמערך התפריטים דורש תשומת לב והחיבור למערכות הפעלה טלפוניות אינו אלחוטי. מנגד רוב המערכות החיוניות בנהיגה, כולל מערכת האקלים, נשלטות גם על ידי מתגים פיזיים. עוד פריט נוסטלגי הוא מוט ההילוכים הענק שממוקם בין המושבים.

הראות לפנים ולצדדים טובה בזכות החלונות הגדולים אבל הראות לאחור והצידה מוגבלת מאד בשל עמודי הגג המאסיביים. השימוש במצלמת הנסיעה לאחור הוא כמעט חובה.

האבזור התקני סביר ביחס לרכב לואו־קוסט וכולל בין השאר בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת, התנעה ללא מפתח, ריפוד דמוי עור ועוד. יש גם חבילה די מקיפה של מערכות בטיחות אקטיביות, אם כי ההתערבות של מערכת השמירה על הנתיב גסה במופגן ודורשת ניתוק.

מנוע וצריכת דלק

הטיבולי מגיע אלינו עם מנוע טורבו־בנזין בנפח 1.5 ליטר, שמייצר הספק של 163 כ"ס ומומנט של 26.5 קג"מ, שזמין בסל"ד נמוך. אלה נתונים מכובדים ביחס לקטגוריה "הזולה" אבל הביצועים עצמם מתונים למדי עם תאוצה ל־100 קמ"ש ב־10.6 שניות.

המנוע מרגיש נמרץ ומאפשר לרכב לצבור מהירות בקצב מכובד במישור ובעליות. אבל, התיבה האוטומטית בת 6 המהירויות נוטה להוריד הילוכים בצורה די אגרסיבית ולהישאר בהילוך נמוך ובסל"ד גבוה וקולני גם כשאין בכך צורך. אזור הנוחות הוא בעת שיוט בעיר ועל הכביש המהיר, שם המנוע מרגיש רגוע ושקט. צריכת הדלק הממוצעת המוצהרת עומדת על כ־12.8 ק"מ לליטר ואפשר להתקרב לנתון הזה בנסיעה רגועה. נסיעה יותר נמרצת תוריד את הטווח הריאלי לסביבות 10 ק"מ לליטר ויש בפלח מערכות הנעה חסכוניות הרבה יותר.

על הכביש

על הכביש הטיבולי שומר על איזון כל עוד לא דוחקים בו יותר מדי. ההיגוי מרגיש כבד ודי מדויק למעט נטייה ל"לחימת הגה" בעת האצה חזקה, היציבות הכיוונית במהירויות גבוהות סבירה ואחיזת הכביש מכובדת תודות לצמיגים הרחבים. עם זאת האצה חזקה בתוך פנייה יכולה לגרום ל"בריחה" רגעית של הגלגלים הקדמיים. גם נטיית הגוף בפניות הדוקות די מוחשית, אבל אלה לא תופעות שהלקוחות הטיפוסיים בפלח יחוו לעיתים קרובות.

נוחות הנסיעה על כבישים עירוניים סבירה אך היתקלות בבורות עירוניים משמעותיים או בפסי האטה יכולה לטלטל את הנוסעים כהוגן.

מחיר

טיבולי 2025 עולה כ־139 אלף שקל לפני הנחות ומבצעים וזה מחיר נגיש לקרוס־אובר קומפקטי במונחים של השוק הישראלי. הוא בהחלט לא המילה האחרונה בעולם הרכב ויש לו כמה וכמה קצוות מחוספסים, בעיקר בתחום הדינמי. אבל הוא מספק פתרון הגיוני ושימושי למי שמחפש כלי תחבורה תכליתי, זריז במידה, מאובזר היטב ומרווח יחסית לקטגוריה ומוכן להתפשר בתחומים אחרים. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

יונדאי VENUE

134-147 אלף שקל לקרוס־אובר הקומפקטי של יונדאי, מוביל המכירות בפלח. אורכו 4.04 מ', תא המטען בנפח 355 ליטר. מנוע 1.6 ליטר ללא טורבו מייצר 123 כ"ס.

צ'רי טיגו 4 הייבריד

136-138 אלף שקל לקרוס־אובר של צ'רי, שגבוה במעט מטיבולי אך תא המטען מסתפק ב־310 ליטר. תא נוסעים מאובזר היטב. מנוע 1.6 ליטר היברידי שמייצר 163 כ"ס.