טסלה מציגה: החל מ-215 אלף שקל לרכב עם שישה מושבים

בקרוב גם בישראל? טסלה מציעה בסין גרסה מוגדלת של Y עם שישה מקומות ודגם לואו-קוסט

חברת טסלה נערכת להרחבת היצע הדגמים שלה לקראת 2026, עם שתי גרסאות חדשות של טסלה Y, שייוצרו בשלב הראשון בסין, וככל הנראה גם ייובאו ממנה לישראל, אולי עוד השנה. עד כה היבוא של דגם Y לישראל היה רק מהמפעל בגרמניה.

הדגם החדש הראשון הוא גרסה מוגדלת של טסלה Y, שכינויה L. ממסמכים שהגישה טסלה לגוף התקינה בסין עולה, כי אורכה של המכונית 4.977 מ', כ-20 סנטימטרים יותר מ-Y הרגילה. גובהה 1.67 מ', תוספת של 5 סנטימטרים, ובסיס הגלגלים שלה באורך 3.04 מ', תוספת של 15 סנטימטרים.

שלוש שורות של נוסעים

המכונית מיועדת להסיע שישה נוסעים בשלוש שורות. הסוללה היא בקיבולת 82 קילוואט-שעה והטווח הנקוב הוא עד 751 ק"מ בתקן הסיני, שהם כ-580-620 ק"מ בתקן האירופי. הדגם הוא בתצורה דו-מנועית עם הספק משולב של 408 כ"ס. בארה"ב מעריכים כי מחירו ינוע סביב 60 אלף דולר.

העיתונות הסינית צופה גם כי ברבעון האחרון של השנה תשיק טסלה בסין את דגם ה-Low-Cost של ה-Y, שעליו הכריז לאחרונה יו"ר החברה אילון מאסק. זו למעשה טסלה Y מקובלת, שפריטים רבים הוסרו ממנה לטובת הורדת עלויות הייצור והוזלת המחיר לצרכן. היא לא תצויד בגג זכוכית, חימום ואוורור מושבים, מסכי מולטימדיה ליושבים מאחור ועוד.

בסין צופים כי מחיר הגרסה הזו יהיה נמוך בכ-20% ממחיר הבסיס הנוכחי של טסלה Y, ובישראל המשמעות עשויה להיות מחיר פתיחה משוער של 210-220 אלף שקל, לעומת מחיר של כ-244 אלף שקל לדגם הבסיס הקיים.

טסלה ממשיכה את תוכנית ההתרחבות שלה בישראל, ועל פי מקורות בענף הנדל"ן, החברה בוחנת כיום מספר אתרים להקמת אולם תצוגה קבוע ראשון בראשון לציון, שעשוי להיות אחד הגדולים בארץ, ובשטחו יורמו עמדות טעינה אולטרה-מהירות מדור חדש.

יוזמת חקיקה: לחייב יבואנים לפרוק כלי רכב מהמזרח באילת, גם אם הספינות מגיעות דרך הים התיכון | בלעדי

ההסתדרות ונמל אילת מתכוונים לקדם חקיקה, שתחייב את יבואני הרכב בישראל לפרוק בנמל אילת כלי רכב שמיובאים מהמזרח, גם אם אלה מגיעים לישראל דרך הים התיכון בשל עקיפת הים האדום. כך סוכם בפגישה שנערכה השבוע בין נציגי הסתדרות בכירים ובין הנהלת נמל אילת ונציגי בעלי הנמל. גורמים שנכחו בפגישה אומרים, כי היוזמה זוכה לגיבוי של משרד התחבורה ומשרד הכלכלה.

דרך תעלת סואץ לאילת

מאז תחילת המתקפות החות'יות מגיעים לישראל כל כלי הרכב המיוצרים בסין, בקוריאה הדרומית וביפן דרך מסלול עוקף אפריקה, שמגיע לנמלים באירופה. מאירופה מובלים כלי הרכב בספינות גישור לנמלי חיפה ולנמל אשדוד, ונפרקים שם. החקיקה המתגבשת תחייב את היבואנים שמייבאים כלי רכב מהמזרח, לפרוק את הרכב שמגיע דרך הים התיכון בנמל אילת דרך תעלת סואץ. העלות הנוספת של המעבר בתעלה, שמוערכת ב-700 אלף דולר עד כמיליון דולר לספינה, בהתאם לגודלה, תתחלק בין הנמל, היבואנים עצמם והמדינה.

הצעה בנוסח זה הוצגה לראשונה למשרד הכלכלה בחודש יולי, אולם לא זכתה למענה עד כה. רוב כלי הרכב שמיובאים כיום לישראל מגיעים ממזרח אסיה, ובעיקר מסין ומקוריאה הדרומית. על פי הערכות מדובר ביותר מ-180 אלף כלי רכב בשנה.

יבואנים בענף הגיבו, כי "ההצעה חסרת היגיון לוגיסטי וכלכלי, והיא תאריך עוד יותר את זמני התובלה, ותייקר משמעותית את עלויות התובלה, שגם כך נמצאות בשיא, ואת מחירי כלי הרכב לצרכני הקצה".

בענף טוענים, כי גם כך מאז תחילת המשבר בים האדום זמן ההובלה הממוצע של כלי רכב מהמזרח ארוך בשבועיים עד שלושה לפחות לעומת המצב שלפני המלחמה. הצורך להעביר את כלי הרכב מהים התיכון לאילת, ולאחר מכן לשנע אותם מנמל אילת למרכז הארץ, יאריך משמעותית את זמני האספקה ויוסיף מאות דולרים לעלויות של כל רכב. יצוין כי נמל אילת פנה בחודשים האחרונים בבקשה ליבואנים לפרוק מרצונם כלי רכב בנמל אילת אולם זו לא נענתה.

ובינתיים מתרבים הסימנים כי חברות הספנות הסיניות להובלת רכב חוזרות למסלול הקצר של מיצרי באב אל מנדב ותעלת סואץ. במהלך יולי החלה חברת הספנות העצמאית של יצרנית הרכב הסינית BYD לשלוח אוניות ישירות בגלוי מסין לאירופה דרך תעלת סואץ.

הסינים חזרו לים האדום

תחקיר של הניו יורק טיימס, שפורסם השבוע, גילה כי במהלך יוני ויולי עברו לפחות 14 ספינות להובלת רכב מסין לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ, עובדה שמגדילה את התחרותיות של יצרניות הרכב הסיניות ביחס למתחרות מקוריאה ומיפן. העיתון רמז כי השינוי נובע כנראה מהסכם חשאי בין ממשלת סין ובין איראן והחות'ים על מניעת התקפות על ספינות בבעלות סיניות.

עם זאת ספינות אלה נמנעו עד כה מלפרוק כלי רכב ישירות בנמלי ישראל, למרות שחלקן מובילות כלי רכב שמיועדים לישראל. אם אכן תחודש התובלה הישירה של כלי רכב מסין לישראל דרך הים האדום, נמל אילת עשוי להיות מרוויח עיקרי.

הושקה בישראל: טויוטה קורולה קרוס המחודשת

חברת יוניון מוטורס השיקה השבוע בישראל את הדור המחודש של הקרוס-אובר ההיברידי קורולה-קרוס, שהוא הדגם הנמכר ביותר בפלח שלו בישראל. הרכב עבר מספר שינויי עיצוב חיצוניים כולל פנסים חדשים מלפנים ומאחור, פגוש קדמי חדש, חישוקים חדשים ועוד. עם עיצוב הפנים עבר מספר עדכונים ובוצעו שיפורים במתלים. מערכת ההנעה נותרה ללא שינוי, עם הספק משולב של 140 כ"ס וצריכת דלק ממוצעת מוצהרת של 20 ק"מ לליטר. המכונית מוצעת בארבע רמות גימור במחיר שנע בין 180 ל-193 אלף שקל.

מלחמת המחירים נמשכת: לינק אנד קו מבית ג'ילי משיקה קרוס־אובר פרימיום גדול ופלאג־אין משפחתי

קבוצת מאיר השיקה השבוע בישראל את הדגם הגדול ביותר עד כה של המותג לינק אנד קו של קבוצת GEELY. הרכב, המכונה לינק אנד קו 08, הוא קרוס-אובר פרימיום עם הנעת פלאג-אין ועיצוב מתקדם. אורכו 4.82 מ', רוחבו 1.91 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.85 מ'. נפח תא המטען שלו 545 ליטר.

ההנעה משלבת מנוע טורבו-בנזין בנפח 1.5 ליטר, לצד מנוע חשמלי וסוללה גדולה בקיבולת 39.6 קילוואט-שעה. ההספק המשולב הוא 350 ק"מ והטווח החשמלי הוא עד 200 ק"מ ב-WLTP. תא הנוסעים מפואר וכולל כבר בגרסת הבסיס מסך 15.4 אינץ', חלון גג חשמלי, מצלמה היקפית, ריפוד עור מלאכותי, חישוקי 19 אינץ' ועוד. הגרסה הבכירה כוללת מערכת קול עם 23 רמקולים, עיסוי ועוד. המחירים מתחילים ב-230 אלף שקל.

לינק אנד קו 08 / צילום: יח''צ

במקביל חידשה החברה את שיווק הקרוס-אובר פלאג-אין המשפחתי 01, לאחר הפסקה ממושכת. הדגם עבר חידוש מקיף וכולל מערכת הנעה בהספק משולב של 280 ק"מ וטווח חשמלי של עד 75 ק"מ. הוא מוצע בשתי רמות גימור במחיר שמתחיל ב-180 אלף שקל, כ-50 אלף שקל פחות ממחיר הדור הראשון של הרכב.