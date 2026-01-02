דיפאל S05 חשמלית: מפרט מרשים במחיר צנוע

בשבוע שעבר נערך בסיאול כנס של לשכת המסחר והתעשייה של דרום קוריאה לרגל השקת תוכנית אסטרטגית להטמעת בינה מלאכותית במפעלי תעשייה במדינה. הנושא המרכזי היה הזינוק התעשייתי של סין, שעוקפת כיום בשוקי יצוא שהקוריאנים הובילו בהם באופן מסורתי.

● במחיר של 230 אלף שקל: הפלאג-אין שמציג טווח חשמלי כמעט כפול מהממוצע

● עם מנוע מסין והחל מ-180 אלף שקל: הקוריאנית החדשה שתתחרה ביונדאי וטויוטה

שר המסחר והתעשייה הקוריאני סיפר על ביקור שערך לאחרונה במפעל הרכב של שיאומי הסינית. לדבריו המפעל מבוסס על אוטומציה מלאה ובינה מלאכותית, אינו מחזיק מלאים ומייצר מכונית חשמלית מוגמרת כל 76 שניות לערך. "רמת תחכום גבוהה משמעותית מזו של מפעלים מקבילים בדרום קוריאה", אמר.

כרגע נראה שהדבר היחיד שיכול לעצור את הסינים אלה הסינים עצמם, שנמצאים בעיצומה של מלחמת מחירים שוחקת. השבוע פרסם איגוד כלי הרכב הפרטיים של סין כי שולי הרווח הממוצעים של תעשיית הרכב הסיני ב־11 החודשים הראשונים של 2025 עמדו על כ־4.4%, הנתון השני הנמוך בהיסטוריה. ובעוד שההכנסה הממוצעת לרכב, כולל ייצוא, עמדה על סכום מכובד של כ־46 אלף דולר, הרווח הממוצע לרכב הסתכם בכ־2,000 דולר בלבד, הרבה מתחת למקובל במערב.

מי שנהנה מהמצב, לפחות בטווח הקצר, הוא הלקוח הישראלי. דוגמה טובה הוא הקרוס־אובר החשמלי החדש דיפאל S05, שנחת כאן עם מחיר של 150-160 אלף שקל למרות ממדים ומפרט מקבילים לכלי רכב מקטגוריות גבוהות.

עיצוב חיצוני

עיצובו של הרכב תואם את הקו העגלגל־חלקלק המקובל אצל הסינים. לחרטום יש מראה רבוע עם פנסים צרים ומכסה מנוע מוגבה. פרופיל הצד מציג גג אופקי, חלונות נטולי מסגרת, ידיות פתיחה שקועות, עמוד גג אחורי דק יחסית וקשתות גלגלים מסיביות שממוקמות בפינות המרכב.

העיצוב עצמו לא מתבלט ואת עיקר הרושם מייצרים הממדים, שטיפוסיים לכלי רכב שעולים עשרות אלפי שקלים יותר. הרכב נמתח לאורך של 4.62 מ', רוחבו 1.9 מ' ובסיס גלגלים באורך חריג לפלח של 2.88 מ'. בשוק הישראלי שעדיין מקשר בין ממדים לסטטוס, הם גורמים ל־05 להיראות יקר משמעותית מכפי שהוא באמת.

פנים הרכב

סף הכניסה נמוך מהמקובל בפלח הקרוס־אובר, אבל דלתות גדולות מסייעות לכניסה וליציאה. המושבים ממוקמים גבוה יחסית ומספקים תצפית טובה על הנעשה מלפנים. המרחב הפנימי, שנגזר מבסיס הגלגלים הענק, הוא מהגדולים בפלח המחיר כאשר מאחור יכולים לשבת שלושה מבוגרים ללא דוחק. מנגד, נוסעים גבוהים מהממוצע ימצאו שמרחב הראש פחות נדיב מהמקובל בפלח.

לתא המטען נפח שימושי של 492 ליטר וסף הטענה נמוך, וכגיבוי יש גם תא מטען קדמי לא קטן. דלת חשמלית לתא המטען כלולה רק ברמת האבזור הגבוהה יותר.

מערך הפיקוד מאמץ את הגישה המינימליסטית ונטולת המתגים המקובלת בשוק, ודיפאל ויתרה אפילו על לוח מחוונים פיזי לטובת תצוגה עילית משוכללת שמוקרנת על השמשה הקדמית מול הנהג. לקוחות צעירים יתחברו די מהר לפתרון הזה. נהגים מבוגרים יותר, שעושים שימוש במשקפי קריאה, יצטרכו תקופת הסתגלות לא קצרה.

כפיצוי מקבלים מסך מולטימדיה ענק, 15.4 אינץ', שנוטה על ציר בזווית כלפי הנהג ומאפשר לקרוא את הנתונים בנוחות יחסית. ממשק התפעול שודרג לעומת האחות הגדולה דיפאל 07 והוא כולל ממשק מלא בעברית וצ'יפ חדש של קוואלקום, שמאיץ את התגובה לפקודות. רוב התפריטים די מאורגנים ויש גם תמיכה מובנית באנדרואיד ואפל קארפליי.

מנגד, היעדר כמעט מוחלט של מתגים פיזיים דורש להשתמש בתפריטי מגע מסיחי דעת עבור מערכת האקלים והקול. יש גם פיקוד קולי שמזהה פקודות בסיסיות בעברית, אך הוא עדיין זקוק לעדכון תוכנה אחד או שניים כדי להתאפס על עצמו.

פרט לכך הנדסת האנוש מתוכננת היטב עם מושבים נוחים יחסית שתומכים בגוף בעת הנסיעה, מוט הילוכים נוח לתפעול, מרחב אחסון פנימי נגיש בין המושבים וראות טובה לכל הכיוונים.

רמת הייצור וגימור מותירה רושם מושקע עם שימוש בחומרי דיפון רכים ויוקרתיים למראה על רוב המשטחים הגלויים ובידוד רעשים סביר. האבזור בדגם הבסיס כולל מצלמות היקפיות וכמה מוזרויות שימושיות לישראל כמו מערכת כריזה, שמאפשרת לנהג להשמיע את דעתו על הסובבים אותו דרך רמקולים חיצוניים. אבל כדי לקבל פריטים שכבר הפכו לחובה בקרב לקוחות הסיניות כמו מושבים קדמיים חשמליים, חלון גג פנורמי עם הצללה ועוד, צריך לבחור ברמת האבזור הגבוהה והיקרה יותר. כבונוס מקבלים מושב נוסע קדמי עם הדום רגליים מתרומם נוסח מחלקת עסקים ומערכת קול באיכות מרשימה.

מנוע וסוללה

מפרט ההנעה של ה־05 טוב יותר אף מזה של ה־07, שכזכור נכנסה לשוק בשנה שעברה במחיר של למעלה מ־200 אלף שקל. ב־150 אלף שקל מקבלים כעת מנוע אחורי בהספק 272 כ"ס, שמאיץ את הרכב מאפס ל־100 קמ"ש ב־7.3 שניות, וסוללה של 69 קילוואט־שעה עם טווח מוצהר של עד 485 ק"מ ב־WLTP.

המערכת מרגישה בוגרת ומהונדסת היטב והיא מייצרת תאוצות חלקות ונמרצות וצבירת מהירות מכובדת במצב התכנות הספורטיבי. מכונית המבחן שלנו הציגה יעילות אנרגטית גבוהה עם טווח ריאלי של 420-440 ק"מ. נציין שהמבחן נערך ב"חורף ישראלי", עם טמפרטורה חיצונית שנעה סביב 24 מעלות ושימוש מועט במזגן. אלה תנאים אידיאליים לרכב חשמלי, כאשר המבחן האמיתי ליעילות ולטווח יהיה בחודשי הקיץ הלוהטים. עוד שיפור משמעותית לעומת ה־07 הוא קצב טעינה מהיר מכובד, שנע בין 130 ל־200 קילוואט בהתאם לסוג המטען.

על הכביש

לא רק הממדים של ה־05 שייכים לקטגוריות גבוהות יותר אלא גם המשקל, קצת יותר מ־2 טונות, ועל הכביש יש לכך יתרונות וחסרונות. מצד אחד היציבות הכיוונית על הכביש המהיר טובה, גם תחת רוחות צד עזות. מצד שני בפניות הדוקות המשקל הנכבד, ביחד עם המתלים הרכים, מייצר לא מעט נטיית גוף. גם קוטר הסיבוב בעיר ובחניונים הוא די משמעותי.

במצב ברירת המחדל ההיגוי קליל ומנותק ומצב התכנות הספורטיבי מספק יותר משקל אך לא בהכרח יותר דיוק. על הדרך מומלץ גם לנתק את מערכת הסיוע להיגוי שמתערבת די בגסות. הבלמים רגישים מאד ודורשים הסתגלות. ספיגת הזעזועים בעיר סבירה אבל אספלט משובש בכביש המהיר גורם לרכב לייצר תנודות גליות נוסח סירות. יש בפלח מתחרות עם התנהגות כביש יותר הדוקה ומגובשת.

מחיר

כאמור, מחיר הפתיחה של המכונית עומד על 150 אלף שקל וגם הגרסה המאובזרת ב־160 אלף, לפני מבצעים והנחות, עדיין מציעה תמורה מרשימה, במיוחד למי שהתרגל למחירים ולמפרטים בנוסח "כלום לא כלול" של המותגים הלא סיניים, ואינו בררן במיוחד בנושא של דינמיקת נהיגה. מנגד, במציאות הנוכחית, לנוכח התחרות האנכית מול חשמליות סיניות מוזלות והתחרות האופקית מול דגמי פלאג־אין סיניים מוזלים, היא תצטרך להתאמץ כדי להותיר חותם.

חלק מהמתחרות

ליפמוטור B10

מ־140 אלף שקל לקרוס־אובר החשמלי B10. הוא קצר מהדיפאל ותא המטען קטן יותר (430 ליטר), אך תא הנוסעים מרווח ומאובזר. המנוע מייצר 218 כ"ס וטווח הנסיעה עד 434 ק"מ.

ליפמוטור B10 / צילום: יח''צ

MG S5

149 אלף שקל ל־MG החדש. תא הנוסעים מאובזר היטב ומערכת ההנעה משלבת מנוע בהספק 170 כ"ס וסוללה של 64 קילוואט עם טווח חשמלי של עד 425 ק"מ.