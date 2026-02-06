ישאיר לכם עודף מ-150 אלף שקל: קרוס-אובר חשמלי מאובזר במיוחד

שנת 2026 נפתחה בענף הרכב הישראלי עם הרבה סימני שאלה. עדיין לא ברור האם הירידה החדה במסירות שנרשמה בינואר היא סימן לכל השנה שתבוא, ואיך יושפע הענף משנת הבחירות ומהשינויים במיסוי ובמפה התחרותית וכך הלאה.

אבל סביב מגמת התרחבות החדירה של מותגי הרכב הסיניים אין סימני שאלה אלא סימן קריאה מהדהד. כמעט 40% מכלל המסירות של כלי רכב חדשים בינואר (לא כולל "אפס קילומטר") היו של מותגים סינים. למגמה הזו יש לא מעט השלכות מטרידות, כמו העמקת הגירעון המסחרי של ישראל מול סין ותלות גוברת ביבוא ממדינה שהנהגתה שלא מתאמצת יותר מדי להסתיר במי היא מצדדת בסכסוכים במזרח התיכון.

אבל אלה שיקולים "גדולים", שלא מעניינים את לקוחות הרכב בישראל. מבחינתם "המהפכה הסינית" החזירה להם את הכוח הצרכני, הגדילה דרמטית את התמורה לכספם והנגישה להם כלי רכב שבעבר היו מחוץ להישג ידם.

המגמה אף עשויה להתעצם אם תימשך התחזקות השקל מול הדולר, והיא כבר באה לידי ביטוי בהחרפת מלחמת המחירים - כאשר כמעט כל דגם סיני שנוחת כאן מציב רף מחירים נמוך מקודמיו בפלח.

אחד מהם הוא הקרוס־אובר הקומפקטי החדש ATTO 2 מבית BYD, שגרסתו החשמלית שנבחנת כאן עולה 149 אלף שקל לפני הנחות.

עיצוב חיצוני

מעצבי BYD לא ידועים בעודף יצירתיות, וגם עיצובו של השחקן החדש פונה למכנה משותף רחב ולא מנסה לצאת מהקופסה, תרתי משמע. החרטום שומר על המראה הרבוע המוכר של BYD עם פנסי חזית צרים, גריל קומפקטי ומכסה מנוע רחב ושטוח.

פרופיל הצד מציג דפנות זקופות, מסגרות שמשות עבות, גג כמעט שטוח, קשתות גלגלים בעיצוב קלאסי ועמוד גג אחורי מפוצל, שכבר ראינו רבים כמותו. אלמנט העיצוב המקורי היחיד במבט מהצד הוא מעין עיטור מוכסף על מפתני הדלתות, שהזכיר לנו אופנה שחלפה בסיטרואן. גם הזנב לא כולל אלמנטים נחרטים בזיכרון.

מנגד הרכב נראה גדול מממדיו. הוא קצר רק בכ־14 ס"מ מאחיו הגדול והפופולרי ATTO 3, צר ממנו רק במעט ומתנשא לגובה לא שגרתי לפלח של 1.67 מ', 5 ס"מ יותר מאחיו. הממדים האלה בהחלט לא משדרים לסביבה מסר של "נהג עם תקציב מוגבל".

פנים הרכב

סף הכניסה ממוקם גבוה בהשוואה לממוצע בפלח, ובסיוע דלתות רחבות וגג גבוה קל להיכנס לרכב ולצאת ממנו מבלי למתוח שרירים. גם תנוחת הישיבה מלפנים גבוהה, המושבים הקדמיים מרופדים היטב ונוחים והראות לפנים ולצדדים טובה. שלא כמקובל, הראות טובה גם לאחור.

הרכב ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.62 מ', כ־10 ס"מ פחות מהממוצע בפלח הקרוס־אובר המשפחתי, ולמרות שמרווח הרגליים אינו שופע, עדיין יש מרחב תנועה סביר בהחלט לרגליים של מבוגרים ממוצעי קומה. מרחב הראש נדיב והספסל האחורי מספק תנוחת ישיבה טובה לשני שני מבוגרים פלוס רזה ביניהם. תא המטען קצר אבל גבוה ומספק נפח של 450 ליטר, שימלא את רוב המשימות הלוגיסטיות הטיפוסיות למשפחות עירוניות. צריך רק לקחת בחשבון שהדלת האחורית די כבדה ואין לה מנגנון חשמלי.

מערך הפיקוד מעוצב במתכונת המוכרת של BYD אם כי בממדים מוקטנים. הקונסול המרכזי מאכלס מוט הילוכים קצר ונוח לתפעול, שמצדדיו מספר מתגים פיזיים לשליטה בפונקציות נהיגה נפוצות.

רוב הפונקציות, ובהן השליטה על מערכת האקלים, עדיין נסמכות על תפריטי מגע שמרוכזים במסך בגודל 12.8 אינץ'. ממשק האנוש של BYD נוח יחסית להתמצאות, מתורגם היטב לעברית ומקבל גיבוי ממערכת פיקוד קולי בעלת רמת דיוק גבוהה, כולל הבנה מוגבלת בעברית. השליטה בפתחי האוורור מתבצעת ידנית, וטוב שכך, אך היינו שמחים לקבל גם מתג פיזי לניטרול מהיר של מערכות הסיוע לנהיגה הטורדניות, כמו אצל האירופאים והקוריאנים. לוח המחוונים הדיגיטלי המלבני די גדול יחסית למקובל בפלח ונוח לקריאה.

איכות הייצור והגימור מכובדת לרכב בפלח המחיר הזה וכוללת ריפוד דמוי עור איכותי למראה ולמגע, דיפונים מחומרים רכים שעוטים את רוב עמדת הפיקוד, מתגים עם תחושה סולידית ובידוד רעשים טוב עד לסביבות 120 קמ"ש. מעבר לכך אוושת הרוח מתגברת משמעותית.

האבזור התקני נדיב יחסית למחיר וכולל בין השאר מושבים קדמיים חשמליים, ריפוד עור מלאכותי, חלון גג פנורמי עם כיסוי חשמלי נגלל, מצלמה היקפית ועוד. חלק מהמתחרים המערביים לא מספקים אבזור כזה גם בדגמים שעולים 50 אלף שקל יותר.

מנוע וסוללה

המפרט של מערכת ההנעה החשמלית מקביל לזה של לא מעט דגמים "משפחתיים" גדולים ויקרים יותר. המנוע הקדמי מייצר הספק של 204 כ"ס ומומנט של כ־31 קג"מ, והוא מסוגל להאיץ את הרכב מאפס ל־100 קמ"ש ב־7.9 שניות. צבירת המהירות זריזה ומצב התכנות החסכוני "הרגוע" עונה על רוב הצרכים ביום יום.

קיבולת הסוללה, 64.8 קילוואט-שעה, סבירה לרכב עם מיצוב "עירוני" וגם טווח של עד 430 ק"מ ב־WLTP. הפעלה של מערכת המיזוג מקצצת לא מעט אחוזים מהטווח והיינו שמחים למערכת יעילה יותר לאחזור אנרגיית הבלימה. במזג אוויר מתון, לרכב לא תהיה בעיה לבצע נסיעות בין־עירוניות הלוך ושוב ללא עצירה לטעינה. קצב הטעינה המהירה, כ־155 קילוואט, טוב מהממוצע.

על הכביש

שלדת ה־ATTO 2 מכוילת בעיקר לספק נסיעה נוחה והיא בהחלט עומדת במשימה. המתלים הרכים והשימוש בצמיגים במידות מתונות ו"משפחתיות", בניגוד למקובל, מגהצים היטב מהמורות ללא תנודות, למעט פסי האטה קשוחים, והיציבות הכיוונית על הכביש המהיר טובה למרות הגובה הנכבד.

נהיגה נמרצת על כבישים מתפתלים כבר עלולה להוציא את השלדה מאזור הנוחות שלה בשל נטיית גוף די בולטת והיגוי עם היזון חוזר מעורפל אפילו במצב התכנות הספורטיבי, שמוסיף "משקל" להגה. מנגד, ספק אם רוב הלקוחות בפלח הג'יפונים בישראל ובכלל מחפשים חוויה ספורטיבית. על כבישים חלקלקים המומנט הרב, שמועבר לגלגלים הקדמיים, עשוי לאתגר ומביא לעיתים להפעלה מוקדמת של בקרת המשיכה. אבל בסך הכל הכיול לא יאתגר נהגים רגועים. בעיר הוא מתנהג היטב עם קוטר קומפקטי, אפשרות להשתחל בקלות לחניות דחוקות ויכולת טיפוס מכובדת על מדרכות.

מחיר

ה־ATTO 2 החשמלי עולה בישראל כ־149 אלף שקל, ומעבר לפינה כבר נמצאת גרסת פלאג־אין שלו שמסתמנת כלהיט. פלח המחיר שלו כולל כמה מתחרים סינים גדולים וחזקים יותר, אבל זה עדיין רכב שמציג תמורה מרשימה למחיר, מותאם היטב לסביבה עירונית דחוקה, מאובזר בנדיבות ומציג טווח הגיוני. בקיצור, זה עוד רכב שיאלץ את המתחרים המערביים לחזור לדוחות ולכנס ישיבה דחופה של שרשרת האספקה. או, לחלופין, להרים ידיים. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

ליפמוטור B10

140-150 אלף שקל לקרוס־אובר החשמלי הקומפקטי, שארוך ורחב מה־BYD אך מעט נמוך יותר. תא נוסעים מרווח ומאובזר. סוללה של 67 קילוואט מספקת טווח של עד 434 ק"מ

ליפמוטור B10

דיפאל S05

150-160 אלף שקל לקרוס־אובר החשמלי של שנגאן, שמתהדר במרחב פנים מכובד, אבזור גבוה ואיכות הרכבה טובה. סוללה של 69 קילוואט מספקת טווח של עד 485 ק"מ.