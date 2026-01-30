טסלה 3 החדשה: טווח הנסיעה השתפר, ומה לגבי המחיר?

המניות של רוב יצרני הרכב נסחרות בבורסות העולם על פי מכפיל רווח של 7-12 לערך, בדומה להרבה חברות תעשייתיות שפועלות בשוק תחרותי ועתיר סיכונים. ומכפיל הרווח של טסלה? נע כיום סביב 310.

טסלה מחוץ לסקלה גם בפרמטר "מספר מכירות רכב לכל מיליארד דולר של שווי שוק". בעוד פולקסווגן, למשל, מוכרת כ-180 אלף מכוניות על כל מיליארד דולר ב-CAP שלה, המשקיעים מעניקים לטסלה שווי שוק של 1.36 טריליון דולר, כלומר שווי של מיליארד דולר על כל כ-1,200 מכירות.

אם נשים רגע בצד הכנסות "צדדיות" של טסלה, כמו אגירת אנרגיה, ונתעלם מ"מקדם החלום" שמצמידים המשקיעים לכל תוכנית עתידית של אילון מאסק, הרי שכל טסלה חדשה שעולה על הכבישים בעולם מתומחרת על ידי המשקיעים בכ-833 אלף דולר. לפיכך, ניגשנו בחרדת קודש לבחינת הדור המחודש של טסלה מודל 3 בגרסת RWD לונג ריינג' הפופולרית. לא בכל יום יוצא לנו לנהוג ברכב שהמשקיעים מייחסים לו שווי של למעלה מ-3 מיליון שקל - אפילו אם הוא עולה בפועל 229 אלף שקל.

עיצוב חיצוני

הדור המחודש של טסלה 3, שהגיע אלינו באוקטובר, שומר על קווי המתאר הדינמיים והמינימליסטיים מהדור הראשון. לרכב יש חרטום נמוך, גג קמור עם רצף זכוכית מהשמשה הקדמית ועד לאחורית, ועמודי גג אחוריים ייחודיים.

הפגוש הקדמי החדש חלקלק יותר, עם פנסים קדמיים צרים יותר ופנסים אחוריים שמהווים כעת חלק בלתי נפרד מהדלת האחורית. הלוגו T מאחור הוחלף בשם המפורש TESLA.

מנעד הצבעים עשיר יותר ואיכות הצביעה השתפרה, אבל חישוקי הגלגלים המושחרים נראים קצת דלים. זו עדיין מכונית זורמת ועדכנית, אבל מלבד מכורי טסלה מושבעים, רק מעטים ברחוב יבחינו שזה המודל המשודרג.

פנים הרכב

המתווה הכללי של תא הנוסעים לא השתנה מהותית והוא בולט במינימליזם שלו. סף הכניסה די נמוך עם תנוחת ישיבה ספורטיבית וקרובה לכביש. השמשה הקדמית מעניקה שדה ראייה רחב קדימה ומתחברת לחלון גג ענק שמכניס הרבה אור.

המושבים הקדמיים תומכים היטב בגב התחתון ומספקים מרחב מכובד לגבוהים מהממוצע. המרחב מאחור פחות נדיב, ותנוחת הישיבה מציבה את רגלי הנוסעים בזווית די זקופה, שעלולה לעייף. בפלח יש דגמים עם הרבה יותר מרווח מאחור.

כמו במודל Y המחודש, גם ה-3 עברה שדרוג מהותי באיכות הייצור והחומרים בתא, עם שימוש נדיב בחומרי דיפון איכותיים, בידוד רעשי רוח מהטובים בפלח ותחושה נעימה למגע, שמזכירה את ב.מ.וו ושות'. היינו מוותרים על ריפוד הבד המחוספס שמכסה את החלק הקדמי של עמדת הפיקוד, אבל האפטר-מרקט, במיוחד בסין, מלא בפריטים שישדרגו את המראה והתחושה.

האבזור התקני שודרג מעט וכולל כעת מסך מגע נפרד לטובת היושבים מאחור. זו תוספת די מיותרת בעידן שבו לכל ילד יש טלפון חכם, או לכל הפחות טאבלט. מנגד עדיין אין פתרון מובנה להצללה של גג הזכוכית הענק, שאפילו בימים קרירים של ינואר הצליח להלהיט את התא אחרי חניה של כמה שעות, כל שכן בקיץ.

מולטימדיה ומצלמות

מודל 3 החל את טרנד הנדסת האנוש המינימליסטית, שנסמכת בעיקר על מסך המגע. בינתיים צצו אין ספור חיקויים, אבל טסלה היא עדיין סמן קיצוני של הפילוסופיה הזו. למעט קומץ מתגים מוצנעים על ההגה ועל הדלת, אין כמעט בתא מתגי תפעול; גם אין מסך לוח מחוונים או מוט הילוכים. את הרצף שובר רק מוט איתות דקיק על עמוד ההגה, שהסעיר את חסידי טסלה.

ממשק האנוש של מסך המולטימדיה הוא מהטובים בשוק, עם תצוגה ברורה ומגוון רחב של אפליקציות. אף שכבר הסתגלנו (נגיד) להשתמש בתפריטי מגע על המסך לצורך כיוון פתחי המזגן, מראות הצד, המושבים ומה לא, עדיין, העברת הילוכים באמצעות תפריט מגע על המסך זו התחכמות שגובלת בהתנשאות.

מחברה שמתיימרת להוביל בעולמות ה-AI, היינו מצפים לבקרה קולית יעילה יותר ואולי גם לממשק ישיר למערכות הפעלה של אפל ואנדרואיד, כמו שכל סינית חשמלית ב-150 אלף שקל יודעת להציע היום.

בצד החיובי אפשר למנות חבילת מערכות בטיחות אקטיביות, שהיא אולי הטובה ביותר שמוצעת כיום בשוק הרכב. היא מבצעת את מלאכתה בדיוק ועם מינימום הטרדות פיזיות וחזותיות.

תא מטען

תא המטען עמוק ושטוח ונפחו כמעט 600 ליטר, הרבה מעל הממוצע בפלח. יש גם תא אחסון קדמי בנפח 88 ליטר, אם כי השימושיות שלו מוגבלת. לדלת תא המטען יש מנגנון פתיחה וסגירה חשמלי, די מיותר בשל משקלה הנמוך של הדלת.

מנוע וסוללה

יחידת ההנעה ממחישה היטב את הניסיון והיתרון של טסלה. המנוע הבודד של גרסת המבחן מייצר כעת 286 כ"ס, אף שכבר ראינו מקורות שנוקבים ב-320 כ"ס. כך או כך, ההאצה היא חוויה מענגת.

לגרסת המבחן טווח מרשים על הנייר של עד 750 ק"מ ב-WLTP, תוספת של כמעט 50 ק"מ לעומת הדגם היוצא. עם חימום או מזגן אפשר לצפות לסביבות 500-550 ק"מ ריאליים, עדיין מכובד. בצד החיובי אפשר לציין קצב טעינה מהיר ומערכת יעילה והדרגתית לאיחזור אנרגיה בעת בלימה.

על הכביש

טסלה מכנה את ה-3 החדשה בתואר המחייב "ספורט סדאן", וזו אינה יומרה. עם מרכז כובד נמוך, מתלים הדוקים והיגוי מהיר וחד שנדיר לראות גם ברכב לא חשמלי, זו מכונית שיכולה לענג נהגים שאוהבים לנהוג. התחושה קלילה על כבישים מתפתלים, אולי בשל משקל עצמי של כ-1.8 טונות בלבד, כמעט 200 קילו פחות מהממוצע בפלח. ספיגת הזעזועים מכוילת לצד הנוקשה אבל עדיין מנטרלת היטב את רוב השיבושים הטיפוסיים.

מחיר

טסלה 3 RWD לונג ריינג' עולה כיום 229 אלף שקל. זו מכונית שבנויה היטב, נעימה לנהיגה מהירה ויעילה אנרגטית. מנגד טסלה מתעקשת להתעלם מכשלים באבזור ובהנדסת האנוש. ובעידן שבו הרבה מאוד מתחרים סוגרים את הפער ההנדסי במחירים נמוכים משמעותית, התנשאות עלולה להיות יקרה, גם אם השוק מייחס לך שווי של טריליונים. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

BYD SEAL RWD

הגרסה החד־מנועית שעולה 219 אלף שקל גדולה מהטסלה ולה תא נוסעים מרווח ומאובזר. המנוע מייצר 312 כ"ס וסוללה של 82 קילוואט מספקת טווח של עד 570 ק"מ.

BYD SEAL RWD / צילום: יח''צ

מרצדס CLA EQ

299 אלף שקל הוא מחיר הבסיס של החשמלית, שלה תא נוסעים מפואר ומרחב פנים סביר.

מרצדס CLA EQ / צילום: יח''צ

לגרסת הבסיס מנוע בודד בהספק 224 כ"ס וסוללה של 58 קילוואט עם טווח של עד 542 ק"מ.