בשנה שעברו התרסקו מחירי הסוללות לרכב חשמלי בסין בקרוב ל-30%, והשלימו בכך רצף ירידות חדות של שלוש שנים. המחיר של סוללות מסוג LFP, שהן הנפוצות ביותר בתעשיית הרכב, עומד כיום בסין סביב 81 דולר לקילוואט, לעומת כ-140 דולר לקילוואט בשנת 2022.

● עם מנוע מסין והחל מ-180 אלף שקל: הקוריאנית החדשה שתתחרה ביונדאי וטויוטה

● בפחות מ-170 אלף שקל: הקרוס אובר הזה עושה כמעט 50 ק"מ לליטר דלק

מאחורי המספרים היבשים האלה מסתתרת אחת המהפכות התעשייתיות והצרכניות הגדולות ביותר שעבר עד היום שוק כלי הרכב החשמליים ורכבי הפלאג-אין. המשמעות של צניחת המחירים היא, שניתן לצייד כיום דגמים חדשים בסוללות גדולות יותר משמעותית, ולהשיג טווחי נסיעה חשמליים גדולים יותר מבלי להעלות מחירים. נוסף על כך, הייצור של כלי הרכב הללו הופך להיות יותר זול מזה של רכבי בנזין, ומאפשר ליצרנים "להשתולל" עם ממדים גדולים יותר ועם הרבה יותר אבזור וטכנולוגיה.

אומנם היצרנים המערביים, שאין להם שרשרת אספקה עצמאית זולה לסוללות, עדיין לא נהנים מהשינוי במלואו. אבל הסינים כבר רוכבים על הגל, ומשנים דרמטית את משוואת התמורה-לכסף בפלחים הרלוונטיים.

קחו למשל את הקרוס-אובר החדש של המותג Lynk&Co מבית GEELY, או בקיצור "לינק", כפי שמכנה אותו הצרכן הישראלי, שכבר מותש מללמוד שמות של מותגים סיניים חדשים. זהו קרוס-אובר גדול (4.82 מ' אורך) ומפואר, שמצויד במערכת הנעה חזקה ובסוללה ענקית של כ-40 קילוואט, עם טווח של עד 200 קילומטר ב-WLTP, כמעט כפול מהטווח החשמלי הממוצע של רכבי הפלאג-אין בשנה שעברה. אבל למרות זאת, מחירו מתחיל בכ-230 אלף שקל. בקיצור, טרנד חדש.

עיצוב חיצוני

עיצובו של ה-08 רחוק מהסגנון הסיני הרווח בפלח, וזה לא מפתיע אם מביאים בחשבון שהמטה ומחלקת העיצוב של לינק אנד קו שוכנים בעיר השבדית גוטבורג, צמוד למטה של החברה האחות וולבו.

את עיקר נוכחות הכביש הייחודית מייצר החרטום החלקלק והאנכי, שמתהדר בפנסי חזית מורכבים, שמתחילים עמוק באמצע הכנפיים הקדמיות וזורמים לעבר החלק הקדמי של מכסה המנוע. במבט מהצד המראה החלקלק נשבר על ידי שני כונסי אוויר אנכיים, שבולטים החוצה ויוצרים הפרדה חזותית בין הכנפיים הקדמיות לדלתות הקדמיות, אולי כדי להזכיר פתחי זרימת אוויר של מכוניות מרוץ.

העיצוב מתכנס לזנב עתיר משטחים, שמשלב יחידות תאורה מורכבות. הוסיפו לכך חישוקים רבי-הבעה ואופציה לצבעים לא שגרתיים, כמו ברונזה, וקיבלתם רכב שמושך תשומת לב על כבישי ישראל, שעמוסים במותגים ובדגמים חדשים.

פנים הרכב

אחרי הדרמה של העיצוב החיצוני, תא הנוסעים מעביר תחושת פרימיום שקטה, רגועה ותכליתית, בדומה לאחות וולבו. תנוחת הישיבה מלפנים גבוהה וצופה למרחוק, משטחי הזכוכית הגדולים מעניקים הרגשה אוורירית והתא מספק הרבה מרחב לתנועה עבור חמישה מבוגרים בגודל מלא.

עוד דמיון לוולבו ניתן למצוא בעיצוב המושבים הקדמיים והאחוריים, שהם מהנוחים ביותר שעליהם ישבנו לאחרונה. תא המטען רחב אבל די רדוד, ומסתפק ב-545 ליטר. מרכב כה גדול היינו מצפים לנפח גדול יותר, אבל זה כנראה המחיר של אחסון סוללה ענקית פלוס מנועים.

הנדסת האנוש תואמת את המקובל בפלח, ומזכירה את בן הדוד זיקר 7X, שבו נהגנו לאחרונה. סביבת הנהג נטולת מתגים, הקונסול הרחב בין המושבים הקדמיים משמש לאחסון ולטעינת טלפונים בלבד, והפיקוד מתבצע באמצעות מסך המולטימדיה המרכזי וקומץ מתגים על ההגה. היינו שמחים לקבל קצת יותר מתגים פיזיים לשליטה על מערכת האקלים והקול. מוט ההילוכים שעל עמוד ההגה ממוקם היטב ותפעולו אינטואיטיבי.

ממשק האנוש אינו הכי מהיר בפלח, אך מתוכנן בקפידה, עם מערך תפריטים גדול וברור ואפשרות לקיצורי דרך. גם לוח המחוונים המלבני מציג את כל המידע הדרוש ללא "מוזרויות סיניות". חבל רק שתפקוד מערכת הפיקוד הקולי הוא מתחת לבינוני. נדרש לה עדכון תוכנה בהקדם.

רמת הגימור והחומרים לא תבייש רכבי פרימיום יקרים יותר, והתא עוטף את הנוסעים בחומרים נעימים למגע, מנעד צבעים וטקסטורות "סקנדינבי" ובידוד רעשים יעיל במהירויות גבוהות. אפילו תאורת הפנים זכתה לטיפול ייחודי, ובלילה היא מחליפה צבעים ומרצדת כמו מועדון לילה בדאון-טאון גוטבורג, עיר שחיי הלילה הסוערים שלה מפורסמים בכל שבדיה.

האבזור התקני שופע גם בגרסת הבסיס, והוא כולל בין השאר חלון גג חשמלי נפתח, מושבים חשמליים עם חימום ואוורור וכמובן מערך רציני של עזרי בטיחות על פי המסורת השבדית. הגרסה הבכירה שבה נסענו מצוידת גם במערכת קול רצינית עם 23 רמקולים ועיסוי במושבים, אם כי היינו שמחים לקבל מערכת אקלים קצת יותר חזקה.

מנוע וטווח נסיעה

מערכת ההנעה מציעה מפרט שכנראה רק יצרנים סינים יכולים להציע כיום בפלח המחיר הזה. 1.5 ליטר טורבו-בנזין, מנוע חשמלי חזק וכאמור גם סוללה של 40 קילוואט-שעה עם טעינה מהירה מרשת החשמל או טעינה עצמית על ידי מנוע הבנזין.

נכון להיום זו הסוללה הגדולה ביותר שמוצעת ברכב פלאג-אין במערב, והיא מספקת טווח חשמלי אקטיבי מרשים. נסיעת המבחן נערכה במזג אוויר אידיאלי, שמחמיא לסוללות, והרכב השיג קרוב ל-170 קילומטר על חשמל בטרם נכנס מנוע הבנזין לפעולה. קרוב לוודאי שבשיא הקיץ הטווח יהיה נמוך יותר משמעותית. עדיין, ברוב תנאי הנסיעה הטיפוסיים זו תחושה וחיסכון של רכב חשמלי "מלא".

הספק משולב של 350 כ"ס נשמע די מתון ביחס להספקים של חלק מהמפלצות הרב-מנועיות שמוצעות כיום בפלח הזה, אבל במצב הספורט, צבירת המהירות נמרצת ועקיפות בעלייה מתבצעות ללא מאמץ. כאשר מנוע הבנזין נכנס לפעולה, הוא מושתק היטב ולא מרגיש מאומץ, אם כי לא ניסינו אותו במצב שבו הסוללה יורדת מתחת לטעינת המינימום שלה.

על הכביש

על הכביש הרכב עדיין לא מרגיש מלוטש כמו הדגמים השבדיים, אבל הוא בהחלט מתחיל ליישר קו. במצב התכנות הרגיל, ההיגוי קליל ומנותק, ושינוי תכנות מוסיף לו משקל והיזון חוזר משופרים, אם כי די מלאכותיים. תנודות הגוף מרוסנות היטב בעת העברות משקל מהירות, ונטיית הגוף בפניות הדוקות מזערית.

בהתחשב בכך שזהו רכב של 2.1 טונות לפני נוסעים ומטען, שיושב על חישוקים גדולים ואינו מצויד במתלי אוויר, נוחות הנסיעה סבירה בהחלט. הנסיעה במהירויות בין-עירוניות חלקה, וגם רוב השיבושים העירוניים מנוטרלים היטב. עם זאת, בנסיעה איטית על אספלט גלי הנוסעים מאחור עדיין ירגישו לא מעט טלטולים.

מחיר

המחיר של לינק 08, מפואר ומאובזר, ניצב על כ-230 אלף שקל, וגם גרסת הקצה העוד-יותר-מפוארת לא חוצה את הרף של 250 אלף שקל. כבר כתבנו את זה פעם ונכתוב את זה שוב: ליצרנים המערביים אין כיום מענה ליחס כזה של תמורה לכסף, וספק אם יהיה להם בעתיד הנראה לעין. על הדרך ה-08 הזה מושך לקוחות, וגם את השטיח מתחת לרגלי כמה וכמה דגמים חשמליים "מלאים" מתוצרת סין, כולל של קבוצת GEELY. חבל שהיינו צריכים לחכות לסינים כדי ללמוד איך מורידים יוקר מחיה בתחום הרכב.

חלק מהמתחרות

צ'רי טיגו 9

245 אלף שקל עולה הקרוס-אובר החדש, המיועד לשבעה נוסעים, ומידותיו קטנות מעט מה-08. מערכת ההנעה משלבת מנוע בנזין, שני מנועים חשמליים וסוללה של 34 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי עד 148 ק"מ

צ'רי טיגו 9 / צילום: יח''צ

אומודה 9

230 עד 245 אלף שקל עולה הדגם החדש מבית צ'רי. הוא מעט קצר יותר מה-08, אבל התא מרווח ומפואר לחמישה נוסעים. מנוע בנזין, שניים חשמליים וסוללה של 34 קילוואט מייצרים 449 כ"ס וטווח חשמלי עד 145 ק"מ