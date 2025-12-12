נפתח בטיפ שיווקי ל-BYD הסינית. בשוק הישראלי מתמודדים כיום 43 דגמים סיניים במחיר שבין כ-120 ל-220 אלף שקל, רובם הצטרפו בשנתיים האחרונות. זה כשלעצמו אירוע צרכני שמצריך ריכוז עילאי, והדבר האחרון שהלקוחות כאן צריכים זו גם מדיניות שמות מבלבלת.

קחו למשל את מטריצת שמות הדגמים של BYD בישראל. היא כוללת בין השאר את הדגם SEAL, שהוא רכב מנהלים חשמלי גדול בתצורת סדאן; את הדגם SEAL U, שהוא קרוס-אובר גדול עם הנעה חשמלית או פלאג-אין; את הדגם SEALION 07, שהוא קרוס-אובר פרימיום גדול; את הדגם SEAL 05, שהוא סדאן משפחתי עם הנעת פלאג-אין; והחל מהחודש גם את SEALION 05, שלמרות מספר דומה לזה של הסדאן, הוא דווקא קרוס-אובר משפחתי עם הנעת פלאג-אין.

עיצוב חיצוני

ה-SEALION 05 הוא כלי ידידותי לעין, שנראה כמו גרסה מוקטנת מעט של ה-SEAL U הפופולרי. אורכו ורוחבו די דומים לאלה של ה-ATTO3 החשמלי, אבל עם גובה של 1.71 מ' הוא גבוה בכמה סנטימטרים מהממוצע בפלח, ונראה גדול מכפי ממדיו ומחירו.

עיצוב החרטום נשלט על ידי גריל נוצץ במידה XL, עם צמד פנסי חזית גדולים, שבתוכם יחידות תאורה מעוצבות. פרופיל הצד שמרני ונטול אגרסיביות, עם קשתות גלגלים בעיצוב קלאסי שסוגרות על חישוקי 18 אינץ', חלונות גדולים ועמוד גג אחורי צנוע בממדיו. גם עיצוב הזנב שמרני, והרכב נטמע היטב בסביבתו, ואינו מנסה למשוך תשומת לב.

פנים הרכב

סף הכניסה ממוקם גבוה יחסית לדגמי קרוס-אובר משפחתיים, ותנוחת הישיבה גבוהה מהמקובל. הראות לכל הכיוונים טובה, הודות לעמודי גג דקים יחסית, ומאפשרת לתמרן את הרכב בסיטואציות עירוניות הדוקות גם מבלי להיעזר במערכת המצלמות.

בסיס הגלגלים קצר בסנטימטר מזה של בן הדוד ATTO 3, אבל עדיין יש הרבה מרחב לרגליים מאחור. הרוחב הנכבד והגג הגבוה תורמים לתחושה מרווחת, ושלושה מבוגרים, שאיישו את המושב האחורי בנסיעה ארוכה, לא התלוננו.

למרות הממדים הנכבדים של הרכב, השימוש בסוללה גדולה מגביל את תא נפח המטען, שהוא רחב אבל די רדוד. נפחו, 463 ליטר, מספיק למטען משפחתי טיפוסי, אבל הוא אינו מהמובילים בפלח.

עיצוב הפנים מאמץ את הקו המוכר של דגמי הדור החדש מבית BYD, עם קונסול מרכזי דמוי "T" שנמתח ברצף אלגנטי מתא האחסון הגדול שבין המושבים הקדמיים, ועד לדלתות הצד. כמו בשאר דגמי החברה, מערך הפיקוד כולל מסך מולטימדיה גדול ושטוח ולוח מחוונים דיגיטלי מלבני.

אין הרבה מתגים פיזיים בסביבת הנהג, למעט אלה שעל ההגה ובדלתות, וכמה בקרים למצבי נהיגה, שמרוכזים מסביב למוט הילוכים קצר ושמנמן.

ממשק האנוש בעברית ברור, נוח להתמצאות ומגיב בזריזות, וישנו גם הממשק הקולי, שהפתיע אותנו עם יכולת לזהות פקודות קוליות בעברית. אומנם האינטראקציה הקולית עדיין לא מושלמת, אבל זו בהחלט קפיצת מדרגה לעומת ממשקים רבים, שניסו להתמודד עם השפה העברית ונכשלו. מנגד, היינו שמחים למתג פיזי שיאפשר לנתק בזריזות את מערכות ה"סיוע לנהג", מבלי שיהיה צורך לנבור בתפריטים אחרי כל התנעה.

איכות הגימור והחומרים נראית ומרגישה מוקפדת, כמקובל בדגמי הדור האחרון של החברה. המושבים, הדלתות ועמדת הפיקוד מכוסים בחומרי דיפון רכים ונעימים למגע, אבל הגוונים הכהים גורמים לתא להרגיש חמור סבר. עדיף לבחור באופציית הריפוד הבהירה. בידוד הרעשים יעיל גם כאשר מנוע הבנזין נכנס לפעולה, אם כי יש לא מעט רעש רוח מעבר ל-130 קמ"ש.

האבזור התקני מכובד לרמת המחיר, וכולל בין השאר ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, תמיכה מובנית באנדרואיד וקארפליי ועוד. כדי לקבל מצלמות היקפיות ודלת אחורית חשמלית צריך לבחור ברמת הגימור הבכירה. חלון גג לא נכלל בשום גרסה.

מנוע וצריכת דלק

מערכת הפלאג-אין של BYD מקבילה לזו של דגם הפלאג-אין סדאן סיל 05, שבו פגשנו בעבר, והיא משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין נטול טורבו, שתפקידו העיקרי הוא לטעון את הסוללה, לצד מנוע חשמלי וסוללה. ההספק הנקוב עומד על 213 כ"ס, והסוללה בדגם הבכיר שבו נסענו היא בקיבולת 18.3 קילוואט, עם טווח חשמלי של עד 83 ק"מ.

כאשר הסוללה טעונה באופן מלא, הרכיבים הרבים במערכת פועלים זה עם זה בהרמוניה, וברירת המחדל היא שיוט חשמלי חרישי. במצב התכנות הרגיל תגובת הדוושה די עייפה, אבל מצב הספורט מחדד אותה ומאפשר לרכב לצבור מהירות בקצב נאה.

בתנאים ריאליים, עם מזגן פועל ברציפות, הגרסה הבכירה שבה נסענו צלחה בסביבות 60 ק"מ על חשמל בלבד, כולל בנסיעה בין-עירונית, בטרם מנוע הבנזין נכנס לפעולה. אבל כאשר רמת הטעינה יורדת מתחת לרף שנקבע, ומנוע הבנזין לוקח פיקוד, אספקת הכוח קצת יותר מחוספסת, במיוחד תחת האצה.

על כבישים חלקלקים מומלצת עדינות עם דוושת התאוצה, כי למערכת ההנעה יש הנעה קדמית, הרבה מומנט ומערכת בקרת משיכה, שנכנסת לפעולה די מוקדם. ואם כבר באלקטרוניקה עסקינן, מערכת "הסיוע לנהיגה" מטרידה את הנהג ללא הרף עם משיכות הגה פולשניות והתרעות ברמת רגישות גבוהה מדי. מומלץ לנטרל את חלקן באמצעות התפריטים, לפחות עד עדכון תוכנה עתידי.

הטווח הכולל הריאלי מרשים, ואחרי נסיעה של למעלה מ-250 ק"מ המחשב דיווח על טווח נותר של מעל 700 ק"מ. עם זאת, צריכת הדלק בפועל תלויה בתרבות הנהיגה של הנהג. מי שינהג ברכב "על פי הספר" ויקפיד לטעון את הסוללה מרשת החשמל באופן סדיר, יצטרך לפקוד את תחנת הדלק לעיתים די נדירות. אבל מי שינהג בו כמקובל בישראל (למרבה הצער), כלומר "בלי לראות כבל טעינה", יקבל ממוצע מוצהר של 18.2 קילומטר לליטר, ובפועל אולי פחות.

על הכביש

על הכביש, יחסית לממדים ולמשקל של 1.88 טונות לפני נוסעים, הרכב ידידותי לנהיגה. ההיגוי מעורפל וקליל או מעורפל כבד, בהתאם למצב התכנות, אבל היציבות הכיוונית במהירויות גבוהות טובה מאוד ותנודות המרכב מרוסנות על כבישים מתפתלים. ספיגת הזעזועים טובה מאד ברוב התנאים, בזכות כיול רך של המתלים, אבל נסיעה איטית על כבישים עירוניים משובשים מטלטלת את הרכב.

מחיר

ה-SEALION 05 הוא דגם שכל יצרן מערבי מכובד היה שמח להוסיף להיצע שלו. הוא מרווח, בנוי היטב ויש לו מערכת הנעה בוגרת עם ניצולת אנרגיה מרשימה. גרסת הבסיס עולה 167 אלף שקל ומגיעה עם סוללה של 13 קילוואט בלבד וטווח חשמלי של עד 62 קילומטר. מכיוון שהיא זולה רק ב-5,000 שקל מהגרסה הבכירה, שיש לה סוללה וטווח גדולים יותר משמעותית, והיא גם מאובזרת יותר, ספק אם החיסכון מוצדק. כך או כך, עם יחס יכולות-מחיר כזה, והטבת שווי שימוש נכבדה, הרכב עתיד לשאוב הרבה מכירות מדגמים מתחרים, ולא נופתע עם רבים מהם יהיו דגמים של BYD עצמה. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

ליפמוטור C10 REEV

184 אלף שקל עולה גרסת הפלאג-אין החדשה של הקרוס-אובר המשפחתי. מערכת ההנעה משלבת מנוע בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 28.4 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 145 ק"מ

ליפמוטור C10 REEV / צילום: יח''צ

ג'ילי STARRAY פלאג-אין

עם מחיר פתיחה של 170 אלף שקל GEELY הוא מתחרה ישיר של BYD. הוא מעט ארוך יותר, תא הנוסעים מרווח ומאובזר ומערכת ההנעה היא עם סוללה של 18.4 קילוואט-שעה וטווח חשמלי של עד 83 ק"מ