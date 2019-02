ניסיון שוד באמצע הפיכה? מי ניסה להבריח 20 טון זהב מוונצואלה

ממשל ונצואלה עצר במהלך סופ"ש משלוח של 20 טון של זהב, שתוכנן לעזוב את המדינה. זאת ברקע להתגברות הקולות שקוראים לנשיא המדינה ניקולס מדורו לוותר על השלטון.

מטילי הזהב, ששווים 850 מיליון דולר, נשקלו והוכנו למשלוח בכספת של הבנק המרכזי בוונצואלה, אבל הם לא צפויים להישלח לאף מקום בקרוב. כך, אמר ל"בלומברג", מקורב לנושא.

היעד עליו הזהב היה אמור להישלח ואופי העסקה לא ברורים לחלוטין, ומדובר באירוע יוצא דופן שבו ממשלה מחליטה לבצע משלוח של כמות כה גדולה של זהב.

פקידים אמריקאים, שתומכים במנהיג האופזיציה חואן גואידו וקוראים למדורו לוותר על שלטונו, טוענים כי המשלוח היה חלק מהתוכנית של הממשל לשדוד את המדינה בימי השלטון האחרונים.

עצירת משלוח הזהב מגיע שבוע אחד בלבד לאחר שבנק אנגליה סירב לבקשתו של מדורו להוציא מטילי זהב, בשווי 1.2 מיליארד דולר, שנמצאים בבנק.

הזהב שנמצא בקראקס ובלונדון הוא משאב חשוב מאוד למדינה שנפלה לעוני חמור מאוד תחת שלטונו של מדורו. יתרת מטבע החוץ של הבנק המרכזי במדינה, כולל הזהב, עומדת על 8 מיליארד דולר בלבד.

בינתיים, ארה"ב פועלת כדי להבטיח ש"המשאבים של ונצואלה לא יגנבו על ידי מדורו ושותפיו", צייץ השבוע היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון.

The United States is continuing to work to make sure that the economic benefits of Venezuela’s resources are not pilfered by Maduro and his cronies. Very productive meeting this afternoon with members of the CITGO executive team. pic.twitter.com/GBPX1s1drN