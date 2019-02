עבור טעינה מהירה יותר: טסלה רוכשת את Maxwell Technologies בכ-218 מיליון דולר

טסלה פרסמה היום (ב') כי היא מתכננת לרכוש את חברת האנרגיה Maxwell Technologies עבור 218 מיליון דולר. ענקית הרכב החשמלי תרכוש 45.9 מיליון מניות, בשווי של 4.75 דולר למנייה. שווי ההצעה של טסלה גבוה בלמעלה ממחצית שווי המניות הנוכחי של Maxwell Technologies, שעומד כעת על 3.07 דולר למניה.

@elonmusk Isn't this technology what Tesla's been waiting for? What're the implications? http://t.co/PeJEVbiebO