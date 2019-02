הנאום המדהים של חברת הקונגרס שיצאה נגד טראמפ והפכה ללהיט ברשת

מאז בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר האחרון בארה"ב, שלאחריהן שבו הדמוקרטים לשלוט בקונגרס האמריקני, הפכה נשיאותו של דונלד טראמפ לקשה ומורכבת הרבה יותר.

בסרטון שעלה אתמול לרשת והפך מהר מאוד לוויראלי, שואלת חברת הקונגרס הדמוקרטית ממדינת ניו יורק אלכסנדריה אוקזיו-קורטז, במהלך דיון בוועדת האתיקה של הקונגרס, שאלות שלמעשה נועדו לחשוף את מעשיו המזיקים של הנשיא.

"זה קל מאוד עבורי להיות 'הבחור הרע' ועבור נשיא ארצות הברית זה קל הרבה יותר. אז בואו נשחק משחק קטן, אני אהיה 'הבחור הרע' ואנסה לעשות דברים רעים ומזיקים לאזרחי ארה"ב אבל טובים עבורי. מעשים שמבחינה חוקית מותר לי לעשות זאת", אמרה אוקזיו-קורטז בפתח דבריה ומיד לאחר מכן החלה בסדרת שאלות רטוריות שמוכיחות את טענתה.

"כיום אני יכול לגייס כספים רבים ממקורות עלומים ולשלם לכל מיני אנשים בכדי להשתיק אותם כדי שלא יחשפו אירועים שעלולים לפגוע בי, וזה חוקי לגמרי? ", שאלה חברת הקונגרס. התשובה שקיבלה: "נכון".

"האם יש מגבלות חוקיות כלשהן לגבי מקור הכספים שאני יכול לגייס ? " היא שאלה.

והתשובה: "לא. אין שום מגבלות".

Oh my god. This is just sensational. Please watch and retweet. pic.twitter.com/ackPHwAUce