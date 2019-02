ארה"ב: המחוקקת המוסלמית בקונגרס התנצלה על ציוץ אנטישמי – פעם שנייה

אילהאן עומאר - אחת משתי הצירות הדמוקרטיות המוסלמיות שנבחרו בפעם הראשונה לבית הנבחרים בארה"ב, ושידועה בתמיכתה הנלהבת ב-BDS - התנצלה אתמול (ב') "באופן חד-משמעי"על ציוץ שבו רמזה כי אייפ"ק, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון, משחדת מחוקקים בקונגרס כתמריץ להצבעות בעד ישראל.

ההנהגה הדמוקרטית של בית הנבחרים, ובראשה ננסי פלוסי, יו"ר הבית, גינתה את הציוץ כ"אנטישמי". עשרות מחוקקים משתי המפלגות פרסמו גינויים משלהם. ההנהגה הדמוקרטית דרשה, אפוא - וקיבלה - התנצלות מיידית.

התנפלות כזו של צמרת סיעה בקונגרס על ציר חדש היא יוצאת דופן. היא מעידה על עומק הקרע בין הממסד הדמוקרטי בקונגרס לבין הבציר החדש של מחוקקים ליברליים, רבים מהם צעירים, שזיקתם לישראל קטנה בהרבה מזו של הוותיקים. התגובה המהירה של הדמוקרטים גם מעידה על חששם שההתנהלות האנטי-ישראלית של עומאר פותחת לרפובליקאים הזדמנות לשכנע בוחרים יהודיים שהמפלגה הדמוקרטית - הבית הפוליטי של כשני שלישים מיהודי ארה"ב - נהפכה לחממה של שוטמי ישראל.

וכך, דונלד טראמפ עצמו נכנס לתמונה. בשיחה עם כתבים הוא אמר: "אני חושב שהיא (עומאר) צריכה להתבייש. זו הייתה אמירה נוראה ולא נראה לי שהתנצלותה הייתה מספקת".

במחווה לדור החדש, החליטה פלוסי בינואר כי עומאר תכהן בוועדת יחסי החוץ של בית הנבחרים, מינוי מכובד שלא ניתן, בדרך-כלל, לצירים שאך זה נבחרו. ייתכן שעתה היא מצרה על ההחלטה. הדמוקרטים נטלו לידיהם את השליטה בבית בעקבות ניצחונם בבחירות ב-2018.

בתגובה על הציוץ של עומאר, אמרה פלוסי כי ביקורת לגיטימית על מדיניות ישראל ועל יחסה לפלסטינים נהנית מהגנה על חירות הדיבור, אך "השימוש שעשתה צירת בית הנבחרים עומאר בביטוי אנטישמי וההאשמות המבוססות על דעות קדומות שהיא הטיחה בתומכי ישראל הם פוגעניים ביותר". היא דיווחה שדיברה עם עומאר. לדבריה, הסכימו השתיים, ש"אנו חייבים לנצל את האירוע הזה כדי להתקדם ולדחות אנטישמיות על כל צורותיה".

ההתבטאות האנטישמית של עומאר הייתה תגובה לציוץ של העיתונאי גלן גרינוואלד, מבקר ותיק של מדיניות ישראל בשטחים. הוא צייץ: "ראש הסיעה הרפבוליקאית בסנאט, קוויין מקארתי, מאיים להעניש את אילהאן עומר ואת ראשידה טלאיב (המחוקקת המוסלמית השנייה שנבחרה לקונגרס) בגלל ביקורתן על ישראל. מדהים לראות כמה זמן מקדישים פוליטיקאים בכירים להגן על מדינה זרה גם כאשר ההגנה הזו פוגעת בזכויות חירות הדיבור של של אמריקאים".

תגובת עומר: "It’s all about the Benjamins, baby". זה רמז לשיר של הראפר האמריקאי פאף דדי, והמילה "בנג'מינים" מכוונת לשטרות של 100 דולר שנושאים עליהם את דיוקנו של בנג'מין פרנקלין. ובמילים אחרות: ההגנה על ישראל בקונגרס נובעת משטרות של 100 דולר שמשולמים למחוקקים. מאוחר יותר היא הבהירה שכוונתה לאייפ"ק. גורמים אנטי-ישראליים בארה"ב טוענים מזה עשרות שנים כי אייפ"ק תורמת סכומים גדולים למסעות הבחירות של מחוקקים פרו-ישראליים משתי המפלגות.

כאמור, בעקבות הביקורת העזה התקפלה עומאר. וזה נוסח התנצלותה: "אנטישמיות היא דבר אמיתי, ואני אסירת-תודה לבעלי בריתי ועמיתיי היהודיים שמלמדים אותי על ההיסטוריה הכאובה של התבטאויות אנטישמיות. מעולם לא התכוונתי לפגוע בבוחריי או ביהודים אמריקאים בכלל. אנו מוכנים תמיד לקח פסק זמן ולחשוב על הביקורת, בדיוק כפי שאני מצפה שאחרים יאזינו לדבריי בעקבות התקפות עלי ועל מי שאני. לכן, אני מתנצלת באופן חד-משמעי".

"בה בעת, אני מאששת שוב (את עמדתי על) התפקיד הבעייתי של הלוביסטים בפוליטיקה שלנו, בין אם מדובר באייפ"ק, ארגון בעלי הנשק (NRAׂ) או תעשיית הפחם והנפט. זה נמשך זמן רב מדי והגיע העת לטפל בכך".

וציוץ נוסף: "אני שומעת ולומדת, אך ניצבת זקופה".

זו ההתנצלות השנייה של אילהאן בעקבות ציוץ אנטי-ישראלי. היא הרגיזה לא מעט אנשים בהתבטאות אנטישמית על מבצע "עמוד ענן", ב-2012. בתגובה על ההתלקחות ההיא, היא צייצה: "ישראל היפנטה את העולם; מי ייתן שאללה יפקח עיני אנשים ויסייע להם לראות את מעשיה הזדוניים של ישראל".

בראיון ב-CNN בינואר השנה היא התבקשה לומר מה המסר שלה ליהודים אמריקאים שנפגעו מדבריה לפני שבע שנים. תשובתה: "זו ממש דרך מצערת להציג את הדברים כך. אני לא מבינה איך הדברים יכולים לפגוע ביהודים אמריקאים. דברי כוונו במדויק למה שמתרחש ברצועת עזה וברור שאני מדברת על הדרך שבה המשטר הישראלי התנהל באותה מלחמה".

ובציוץ נוסף, ב-22 בינואר היא אמרה: "עכשיו ברור לי שהוצאתי אנרגיה רבה מדי כדי להציב את הציוץ שלי מ-2012 (על "עמוד ענן") בהקשר המתאים, ופחות אנרגיה על מאמץ להתנער מהתבטאויות אנטישמיות שהשמשתי בהן בלי דעת, וזה מצער ופוגעני".

מקורות בוושינגטון, המודעים לחשיבת ישראל על עומאר, אמרו בעבר ל"גלובס" כי מינויה לוועדת יחסי החוץ של בית הנבחרים לא ישנה את המגמה הפרו-ישראלית של הוועדה. יו"ר הוועדה, אליוט אנגל, הוא מחוקק עם רקורד פרו-ישראלי מושלם, וכמותו גם הצירים הדמוקרטים והרפובליקאים האחרים.

יחד עם זאת, המינוי נותן לעומאר במה מכובדת להתקפות נגד ישראל וליזמות חקיקה אנטי-ישראליות, שלא יובילואמנם לשום מקום, אך ימצבו את ישראל כמטרה של ביקורות חריפות בקונגרס. "אנחנו יכולים לצפות להרבה זיקוקין די-נור בוועדה, ואין כנראה שום דרך למנוע זאת", אמר אחד מהמקורות.

עומאר, ילידת סומליה, שמייצגת אזור בחירה במיניסוטה, ושמקפידה לחבוש חיג'אב בציבור, יחד עם רשידה טלאיב, ממישיגן, הפלסטינית הראשונה שכיהנה אי פעם כמחוקקת על גבעת הקפיטול, ממקדות תשומת לב ציבורית רבה שאי-אפשר להסבירה רק במשקלן האלקטורלי.

רפובליקאים בבית הנבחרים מתחו ביקורת קשה על מינוי עומאר ופתחו בקמפיין לסלקה מהוועדה. "הייתי רוצה לדעת מה הניע את המנהיגים הדמוקרטים לקדם דמוקרטית תומכת BDS", אמר ראש סיעת המיעוט הרפובליקאי בבית הנבחרים, קווין מקארתי. "לאנטישמיות אין מקום בקונגרס ובוודאי לא בוועדת יחסי החוץ של בית הנבחרים".

הצירה הרפובליקאית ליז צ'ייני אמרה כי מינויה של עומאר לוועדה "מביש" ו"מצליף" הסיעה הרפובליקאית, סטיב סקאליס, הכריז שהדמוקרטים בבית הנבחרים "אימצו את האידיאולוגיה של עומר".

הציר הרפובליקאי בן זלדין, אחד משני היהודים בסיעה הרפובליקאית בבית, צייץ בעבר: במקום שהדמוקרטים יתמכו בישראל ויילחמו ב-BDS ובאנטישמיות בקמפוסים של האוניברסיטאות ובמקומות אחרים, הם דווקא מקדמים אותם".

אך טד דויטש, דמוקרט מפלורידה ויו"ר ועדת המשנה למזרח התיכון שליד ועדת החוץ, נקט טון שונה: הוא בירך בסוף השבוע את כל החברים החדשים בוועדת החוץ ואמר: "הבה נמשיך לקדם באופן דו-מפלגתי את מאמצינו לקדם את הערכים האמריקאים ולהגן על זכויות האדם ברחבי תבל, להתייצב בנאמנות לצד בעלות בריתנו ונגד אויבינו".

