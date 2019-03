"מצב בריאותו של שלדון אדלסון נואש; נעדר ממשרדו מאז דצמבר"

"מצב בריאותו של שלדון אדלסון נואש" - כך אמר השבוע ג'ים ג'ימרסון, אחד מפרקליטי לאס וגאס סנדס, חברת ההחזקות בשליטת אדלסון, בשימוע בבית משפט בלאס וגאס, שדן בתביעה נגד החברה. דיווח על כך התפרסם בראשונה באתר Nevada Independent והחל לזלוג הלילה (ה') לאמצעי תקשורת גדולים ולסוכנויות הידיעות.

השימוע נועד לדון ביכולתו של אדלסון, בן 85, להתייצב למתן עדות בתצהיר בתביעה שהגיש נגדו ונגד חברת ההחזקות שלו איש עסקים מהונג-קונג, ריצ'ארד סואן. סואן טוען כי סייע לאדלסון להשיג רישיון להפעיל בתי קזינו במקאו - כיום ממקורות ההכנסה הגדולים ביותר של לאס וגאס סנדס - אך אדלסון מעולם לא שילם לו תמורת שירותיו, תוך הפרת הסכם ביניהם. המאבק המשפטי ביניהם מתנהל מאז 2004.

פרקליטי סנדס פנו לבית המשפט בבקשה להתיר לאדלסון להימנע ממתן העדות בגלל מצב בריאותו. על פי פרוטוקול בית המשפט, אמר ג'ימרסון לשופט רוב בייר, שאדלסון לא נראה במשרדי סנדס מאז חג המולד (25 בדצמבר 2018).

"באחרונה נודע לי על מצבו הנואש של מר אדלסון, ולמדתי שהוא לא השתתף בהליכי ניהול החברה מפני שהוא לא היה נוכח פיזית במשרדי ההנהלה, בלאס וגאס בולווארד, לאס וגאס, בערך מאז חג המולד", אמר ג'ימרסון.

על פי הפרוטוקול של אותה ישיבה, אמר רוברט סאובר, פרקליט אחר של סנדס: "כפי שהדברים נראים עתה, בהחלט אין לנו שום ציפיה... שמר אדלסון יוכל לשמש כעד במשפט. זו הציפיה שלנו על סמך מצבו הרפואי".

דובר של לאס וגאס סנדס, רון ריס, אמר אתמול (ה') לאתר, כי אדלסון מוסיף לקיים את התחייבויותיו כיו"ר ומנכ"ל של החברה.

אדלסון, בעל המניות הגדול ביותר בסנדס, לא השתתף בשיחת ועידה של הנהלת החברה עם משקיעים ואנליסטים לרגל פרסום רווחי סנדס ברבעון הרביעי של 2018. השיחה התקיימה ב-23 בינואר השנה ובתחילתה ציין נשיא סנדס, רוב גולדסטין, שאדלסון ייעדר מפני שהוא "לא מרגיש טוב כל כך" (A little bit under the weather). מקור בענף ההימורים בלאס וגאס אמר לאתר, כי אדלסון נעדר גם מישיבת הדירקטוריון לפני שיחת הוועידה.

פרקליטי התובע חושדים, כנראה, שהטענות על מצבו הנואש של אדלסון הן תרגיל שנועד לסייע לו לחמוק ממתן העדות. הם מתכננים להציג לו שאלות על כוונותיו להקים בית הימורים ביפן, נושא רגיש בעקבות ידיעות שדונלד טראמפ ניסה בזמנו לקדם את הפרויקט.

אדלסון העיד בשתי משפטים קודמים בתביעתו של סואן, ב-2008 וב-2013, על אופי מגעיו בתחילת שנות ה-2000 עם איש העסקים מהונג-קונג. סואן זכה בשני המשפטים ובית המשפט פסק לו עשרות מיליוני דולר כל פעם, אך אדלסון ערער כל פעם ובית המשפט העליון של נוואדה החזיר פעמיים את התביעה לבית המשפט המחוזי. ההתנצחות העכשווית על מצבו הרפואי של אלדסון היא חלק מהמשפט השלישי.

בתצהיר לבית המשפט אמר טוג בייס, עורך-דין שאינו מייצג את אדלסון, כי אם איל ההימורים אינו מסוגל לתת עדות, לאס וגאס סנדס - חברה ציבורית - חייבת להודיע על כך לוועדה לניירות ערך. בנג'מין אדוארדס, פרופסור למשפטים באוניברסיטת נוואדה בלאס וגאס, אמר כי חשיבותו של אדלסון לסנדס אולי גדולה יותר מחשיבותו של סטיב ג'ובס בזמנו לאפל. כל סוגיה שקשורה לאדלסון עלולה להיות גורם סיכון לחברה.

מזה שנים נע אדלסון בפומבי בכיסא גלגלים ממונע. בעדויות שנתן בדיונים המשפטיים הקודמים בתביעתו של סואן (ב-2008 וב-2013) סיפר המיליארדר, כי הוא סובל מנוירופתיה של העצבים ההיקפיים, מחלה שמקשה על התקשורת בין המוח לעצבים אלה ומחוללת כאבים קשים באזור הירך. לא ברור אם מצבו ה"נואש" נובע ממחלה זו, שבה הוא לקה ב-2001, או שהוא סובל ממחלה אחרת.

אדלסון הוא פטרונו של בנימין נתניהו מזה שנים רבות, אם כי לא ברור מה יחסו לרה"מ בעקבות הגילויים על מגעיו של זה עם נוני מוזס, ששאף לפגוע ב"ישראל היום", החינמון מיסודו ובשליטתו של אדלסון (הסוגיה הזו היא מוקד אחת מהתביעות המשפטיות נגד נתניהו).

אדלסון גאה מאוד בעמדתו הפרו-ישראלית הניצית. כל חמשת ילדיו נושאים דרכונים ישראליים. ובכל זאת, טועים אלה שמגדירים את תמיכתו ברפובליקאים כהשקעה שמבוססת רק על עמדתם הפרו-ישראלית של רפובליקאים אלה. בכתבה בפורבס ב-2012 הוא אמר: "מה שמפחיד אותי הוא שהכלכלה האמריקנית תוסיף להתנהל במתכונת סוציאליסטית, תהליך שאנחנו עדים לו זה כמעט ארבע שנים (בממשל אובמה). זה מפחיד אותי מפני שחלוקה מחדש של העושר היא מסלול לעוד סוציאליזם ולשליטה רבה יותר של הממשלה בחיי האזרחים. מה שמפחיד אותי הוא, שאנשים מוכנים להתנער מנשיאה באחריות, רק כדי שהממשלה תדאג להם והם יוכלו ללכת לדוג דגים כל היום, בלי לעבוד וכו'".

"המדיניות הפנימית בארה"ב חשובה לי מאוד מפני שאני רואה שדברים שהפכו את ארה"ב למעצמה גדולה מוחלפים עתה בדברים שהפכו מדינות אחרות לפחות גדולות", הוא הוסיף. "... אני חושש ממגמה שלפיה ליותר ויותר אנשים יש נטייה לרצות לקבל דברים, לא לתת. אנשים פחות מוכנים לחלוק. יש פחות נדבנים ויותר ציפיות מהממשלה. אני מקווה שאנשים יחזרו לחושיהם ולא יעניקו זמן נוסף לשאיפת הממשל להפוך את ארה"ב למדינה סוציאליסטית. זו לא תהיה מדינה סוציאל-דמוקרטית מפני שהיא לא תהיה דמוקרטיה".

אדלסון, אחד מהתורמים הגדולים ביותר למפלגה הרפובליקאית, תרם 55 מיליון דולר לפוליטיקאים רפובליקאים ב-2018, אך לא עלה בידו לסכור את הגל הדמוקרטי שהציף את בית הנבחרים.

אנליסטים מציינים, כי הרוב הרפובליקאי בשני הבתים בין 2016 ל-2018, ובנפרד הממשל הרפובליקאי באותה תקופה, הניבו "תשואות" נאות ביותר לאלדסון. חוק הרפורמה במסים, שידוע יותר כחוק קיצוצי המס, לא היטיב במיוחד עם בני המעמד הביניים, אבל העשירים באמת יכלו לחגוג. לאס וגאס סנדס דיווחה ברבעון הראשון ב-2018 על רווח של 670 מיליון דולר הודות לחוק קיצוצי המס, ואדלסון עצמו יכול לשאוב רק נחת מהעובדה שממשל טראמפ הגשים שתיים משאיפותיו הגדולות ביותר: העברת שגרירות ארה"ב בישראל מת"א לירושלים, והתנערות מההסכם הגרעיני עם איראן.

לא ברור מה יהיה גורלו של כנס פעילים יהודיים רפובליקאים שמתוכנן להיערך במלון ונישן של אדלסון בלאס וגאס בתחילת אפריל. בשלב זה נמשך קידום האירוע.

