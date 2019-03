דמיינו סיטואציה ששרה בבמשלת גרמניה, שלא מבדילה אפילו בין גוש חוסם לבין ממשלה, מתארחת באולפן בערוץ טלוויזיה מוביל ומדקלמת טקסטים תוך כדי שצועקת שוב ושוב למנחה, שהמתמודד מול ראש הממשלה יקים גוש חוסם או ממשלה עם היהודים וכל זה בזמן שהמנחה ממלאת את פיה מים ולא שואלת בפשטות "מה הבעיה עם יהודים בממשלה?".

איך היו מגיבים כאן? איך ראש הממשלה בנימין נתניהו היה מגיב? האם שרים, ח"כים ועיתונאים היא ממלאים את פיהם מים?

זה בדיוק מה שעשתה שרת התרבות מירי רגב ביום שבת בתוכנית "פגוש את העיתונות" עם רינה מצליח. במקום "יהודים" היא צעקה "ערבים", ובמקום שהמנחה תעמיד אותה במקום ותשאל אותה שאלות נוקבות, החליטה רותם סלע לעשות זאת במקומה ולהצהיר בפה מלא "מה הבעיה עם הערבים? ריבונו של עולם, ישנם גם אזרחים ערבים במדינה הזו. וגם הערבים רחמנא ליצן הם בני אדם".

התבטאות שכל אדם עם ערכים היה אמור להסכים איתה, אלא שזה לא התאים לראש הממשלה החשוד (בכפוף לשימוע) בקבלת שוחד, מירמה והפרת אמונים, והחליט להגיב בצורה הכי אנטישמית שיש ולהגיד ש-"ישראל היא לא מדינת כלל אזרחיה. לפי חוק יסוד: הלאום, שהעברנו, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי - ושלו בלבד".

אז אתחיל ואשאל את ראש הממשלה, האם זה לא אותו חוק שהצהרת השכם והערב אתה וחבריך שמדובר בחוק סימבולי, שלא בא לשלול שום זכות של האזרחים הערבים? אז פתאום אתה כן מסתמך על אותו חוק ושולל מהאזרחים הערבים את הזכות הבסיסית של שותפות במשחק הפוליטי ומדיר אותם משותפות בממשלה או אפילו כגוש חוסם - אך ורק בגלל מוצאם הערבים? אתה לא רואה שום אנטישמיות כאן, או שבאמת לא אכפת לך לרדת הכי נמוך שיש בשביל לקושש עוד כמה קולות?

אחרי עשור שאתה מכהן כראש ממשלה ומעולם לא קיימת הבטחת בחירות, כל מה שיש לך להגיד ולעשות זה להסית בצורה הכי שפלה שיש נגד האזרחים הערבים? אותם אזרחים שמתשלומי המיסים שלהם אתה מזמין גלידה פיסטוק ב-10,000 שקל, התקנת מיטה בחצי מילון שקל לטיסה ללונדון והבן שלך מסתובב במועדונים בזכות הרכב, הנהג והאבטחה הצמודה שמקבל מכספי משלם המיסים?

מה עם שלטון החמאס שהבטחת למוטט? מה עם מערכת הבריאות הקורסת? מה מחירי הדיור שמאז שנכנסת ללשכת ראש הממשלה רק עולים ועולים? מה עם התחבורה הציבורית?

אז במקום שבמפלגת שלושת הרמטכ"לים ושר האוצר לשעבר יתקוממו נגד דברי נתניהו, המפלגה שעד היום נמנע מנהיגה מלהזכיר את המילה "ערבים" או לצרף מועמד ערבי מוסלמי או נוצרי מתוך חשש שיתייגו אותם רחמנא ליצלן ב-"שמאלנות", קמה לה ידוענית אמיצה אחת ואמרה את כל מה שכולם רואים, "המלך הוא עירום".

נעשה אנלוגיה לטקסט של ראש הממשלה ואנסה להסביר עד כמה הצהרותיו נגד הציבור הערבי נשמעות הזויות, גזעניות ואנטישמיות, שלא היו מביישות משטרים אפלים משנות ה-30 של המאה הקודמת. רק תארו לכם שאחד ממנהיגי אירופה שבמדינתו יש אזרחים יהודים היה מצהיר את התיקון הבא למי שיצא נגד דבריו:

"An Important correction. our country is not a state of all its citizens according to the Basic Law of nation-state which we've passed, but only of the Christian citizens. therefore, Jewish people can't be part of the government".

איך זה נשמע? גרוע מאוד. לא הייתי מהסס להתקומם נגד טקסט כזה ולהצהיר שהאזרחים היהודים הם אזרחים לכל דבר.

אל תתנו לנתניהו ולעדת החנפנים שלו, שרק מדקלמים מדף מסרים בלי להבין את חומרת דבריהם, להרוס כל חלקה טובה במדינה. בואו פעם אחת ננצל את הגיוון התרבותי והאוכלוסייתי למטרות טובות ולא רק למטרות של הפצת שנאה אוטומטית, שנאה ופילוג. כי באמת יש בישראל גיוון אוכלוסייתי שלא קיים ברוב מדינות העולם.

הכותב הוא הוא פובליציסט והייטקיסט

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם